رونالدو يعلق على كسر صيامه التهديفي وفوز مانشستر يونايتد أمام شيريف

أعرب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن سعادته بكسر صيامه التهديفي ومساهمته في فوز فريقه مانشستر يونايتد أمام شيريف تيراسبول بمنافسات الدوري الأوروبي.
وتغلب مانشستر يونايتد على شيريف بهدفين دون مقابل، ضمن مواجهات الجولة الثانية لدور المجموعات بالدوري الأوروبي.
وسجل رونالدو هدف مانشستر يونايتد الثاني من ركلة جزاء، وهو الهدف الأول له في موسم 2022-2023، والهدف رقم 699 في مسيرته الكروية مع الأندية.
وعبر حسابه الرسمي على “تويتر” غرد رونالدو: “سعيد للتسجيل ومساعدة الفريق على الفوز! 3 نقاط مهمة!
أحسنتم أيها الفتيان”.