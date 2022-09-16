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زيلينسكي يتعرض لحادث سير… وكييف تؤكد عدم إصابته بجروح بالغة

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال زيارته لمدينة إيزيوم في خاركيف (ا.ب)

أعلنت الرئاسة الأوكرانية، أنّ سائقاً اصطدم بعربته في كييف بسيارة كان على متنها الرئيس فولوديمير زيلينسكي، الذي لم يصب بجروح بالغة في الحادث.

وقال المتحدّث باسم الرئاسة سيرغي نيكيفوروف، في بيان نُشر على “فيسبوك” فجر اليوم (الخميس)، إنّه “في كييف، اصطدمت عربة بسيارة رئيس أوكرانيا ومرافقيه”. وأضاف: “الأطباء المرافقين للرئيس قدّموا مساعدة عاجلة لسائق العربة ونقلوه إلى سيارة إسعاف”.

وأكّد المتحدّث أنّه “تمّ فحص الرئيس من قبل طبيب ولم يتمّ العثور على أية إصابات بالغة”، مشيراً إلى أن الشرطة ستحقّق في كل ملابسات الحادث”، من دون مزيد من التفاصيل.

وبعيد وقوع الحادث قال زيلينسكي في رسالته المصوّرة اليومية، إنّه عاد من منطقة خاركيف التي “تمّ تحريرها بالكامل تقريباً” منذ شنّت قواته هجوماً مضادّاً خاطفاً لطرد القوات الروسية من الأراضي التي تحتلّها.

كييف: «الشرق الأوسط»

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