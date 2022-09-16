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شروط الانتخابات القادمة لضمان الديمقراطية

احمد كاظم

أولا: الترشيح الفردي للحزبيين و المستقلين.
ثانيا: الدوائر الانتخابية المتعددة دائرة واحدة لكل 200 الف مواطن.
ثالثا: المرشح للانتخابات من أبناء الدائرة الانتخابية حصرا لكي يتأكد الناخبون من كفاءته و نزاهته.
رابعا: تفرز الأصوات بعد انتهاء مدة التصويت مباشرة بحضور المرشحين لكي لا تنقل الصناديق للتزوير و التدوير و البيع و الشراء كما حدث في الانتخابات السابقة.
خامسا: يعلن اسم المرشح الفائز مباشرة بعد فرز الأصوات.
الشروط التي ذكرت نضمن انتخابات نزيهة تؤدي الى مجلس نيابي نزيه ثم حكومة نزيهة لكي ينعم المواطنون بأموال نفطهم بدلا من نهبها من قبل سكان المنطقة السوداء و ليس الخضراء.
هذه الشروط متبعة في كل الدول الديمقراطية.

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