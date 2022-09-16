عالية نصيف: منح إعفاء كمركي غير قانوني لشركة (خاسرة) يعني وجود شبهات فساد 

طالبت النائبة عالية نصيف القضاء والجهات الرقابية بفتح ملف الشركة العراقية العربية لتنمية الثروة الحيوانية والتي تم اعفاؤها من الرسوم الكمركية ورسوم حماية المنتج بقرار غير قانوني مما تسبب بهدر ملايين الدولارات، مبينة أن منح الإعفاء الكمركي لشركة (خاسرة) يعني وجود شبهات فساد في هذا الملف.

وقالت في بيان اليوم :” ان قضية منح هذه الشركة اعفاءً من الرسوم الكمركية ورسوم حماية المنتج بشكل غير قانوني فتح الباب على العديد من التساؤلات، إذ كيف يتم السماح لشركة بإدخال كميات هائلة من الدجاج تصل الى 75 ألف طن (تغطي احتياج الشعب العراقي وشعوب المنطقة) بدون أن تدفع ديناراً واحداً للدولة؟! فمن المستفيد من هذا الإعفاء الكمركي الضخم ومَن يقف وراء هذه الشركة؟! “.

وأضافت نصيف :” إذا كانت الشركة العراقية العربية تمارس نشاطاً قانونياً عليها إبراز عقود الشراء من الشركات الأجنبية ونسخ من عمليات التحويل الخارجي لهذه الأموال ومصادر هذه الأموال لأن الجميع يعرف أنها شركة خاسرة، ومطلوب من الشركة أن تكشف للرأي العام عن أماكن مراكز توزيع وخزن المواد التي استوردتها وعقود شركات النقل التي نقلت هذه المواد، وإحصائية عن مساهمتها بتشغيل العاطلين بعد استيرادها للمواد “.

وبينت :” ان المادة 17 د – تنص على إعفاء الشركة العربية العراقية من جميع الرسوم الجمركية وما في حكمها على جميع ما تستورده وما تصدره ويكون متعلقاً بعملياتها، وهذا يفسر أن المواد التي تُعفى يجب ان تكون من ضمن عمليات الشركة ولم يرد الإعفاء بموجب هذا النص بشكل مطلق، والجميع يعلم ان كتب الاعفاء تباع للمخلِّصين الكمركيين في المنافذ الحدودية ولا علاقة لها بالجانب الاقتصادي ولا التنمية، وهي اعفاءات مخالفة لقانون المنافسة وأيضا ضارة بالاسواق لأنها ستجعل المنافسة غير عادلة ومن جانب آخر انها تضر بالمنتج المحلي، ولغاية الآن لم نعلم ما هي أفضلية هذه الشركة عن باقي الشركات لكي تعطى هذه الاعفاءات على حساب المالية العامة “.

وتابعت نصيف :” نضع هذا الملف تحت انظار الدولة والقضاء والجهات الرقابية، وننتظر اعلان نتائج التحقيق فيه على الشعب العراقي ليعرف كيف يسيطر حيتان الفساد على مقدرات البلد “.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط