«فوز المعاناة».. تفوق ريال مدريد على لايبزيج وتجديد عقد «جافي» حديث صحف إسبانيا

حقق ريال مدريد فوزاً جديداً في دور المجموعات بدوري ابطال أوروبا بانتصاره بهدفين دون رد على حساب ضيفه الألماني، لايبزيج، مساء الأربعاء في ملعب سانتياجو بيرنابيو.

ونجح الريال بذلك في الفوز في 3 من آخر 4 مباريات بدوري ابطال أوروبا دون استقبال أي هدف، وهذه هي المرة الأولى التي يفعل فيها الميرينجي ذلك منذ الفترة من ديسمبر 2015 حتى مارس 2016، حين حقق الفريق 3 كلين شيت على التوالي أيضاً.

رقم مميز لأسينسيو وفينسيوس

وللموسم الثاني على التوالي، يخسر لايبزيج أول جولتين من دور المجموعات بدوري الابطال، علماً بأن الفريق سجل هدفاً يتيماً في المباراتين وهو أقل عدد من الأهداف يسجلها الفريق في مباراتين منذ موسم 2017 -2018، مع العلم أن المناسبة السابقة لم تعرف تأهل الفريق الألماني للدور الموالي.

ووقع الجناح الإسباني ماركو أسينسيو على هدف الريال الثاني، ليسجل اللاعب بذلك ثمانية أهداف في دوري الابطال كبديل، وهو رقم لم يصل إليه أي لاعب آخر في تاريخ المسابقة.

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