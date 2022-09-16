ما حقيقة “منع السعودية مواطنيها من الذهاب مشياً للزيارة الأربعينية في العراق”؟

بغداد – حسام فلاح

يتناقل مستخدمون لوسائل التواصل الاجتماعي فيديو بمزاعم أن “الحكومة السعودية منعت مواطنيها من الذهاب إلى الزيارة الأربعينية في ذكرى استشهاد الإمام الحسين في محافظة كربلاء العراقية”، وأنه “رغم منعهم” اتجهوا إلى طريق الصحراء، “رافضين منعهم” من السير على الأقدام. غير أنّ هذا الزعم غير صحيح. الفيديو قديم. بحيث يعود إلى 29 أيلول – سبتمبر 2021 ، أي إلى قبل نحو سنة، ويظهر جموعاً من الزوار الكويتيين يسيرون على الأقدام في الصحراء الكويتية، بعد أن منعتهم الظروف من الذهاب إلى كربلاء. # FactCheck

الوقائع: 20.0 ثانية مدة الفيديو. التصوير يظهر جموعاً كبيرة من الزوار في الصحراء، نساء وأطفالا، يرتدون الأسود، حاملين بأيديهم راية الإمام الحسين. وقد انتشر الفيديو، عبر صفحات وحسابات في الفايسبوك (هنا، هنا، هنا، هنا، هنا، هنا( وتويتر (هنا، هنا، هنا) ويوتيوب (هنا، هنا، هنا) مرفقة بالمزاعم الآتية: “بعد أن منعتهم السعودية من زيارة الأربعين اتجهوا إلى طريق الصحراء رافضين أن يتركوا معشوقهم الحسين”.