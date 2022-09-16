مبنى اللويبدة في عمان.. البحث جار عن ناجين و”تدخل بشري” محتمل

بعد نحو ثلاثة أيام على سقوط مبنى سكني في حي اللويبدة في العاصمة الأردنية عمان، تواصل فرق الإنقاذ البحث عن ناجين تحت الركام، بعد انتشال 10 جثث و10 مصابين.

ووسط تساؤولات الأهالي تجري السلطات تحقيقات لمعرفة أسباب انهيار المبنى، في حين رجح مسؤول محلي في تصريح لموقع “الحرة” وجود ما يشير لـ”تدخل بشري” وراء الحادث.

ولا يعد انهيار المباني من الأحداث المألوفة في الأردن، بحسب ما أكد رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان، كمال العواملة في حديث لموقع “الحرة”.

وأوضح العواملة أن الأردن بنى خلال العقود الثلاثة الماضية نحو 850 ألف شقة ومنزل، ولم يحدث أن سقط أي منها، خاصة وأن أساليب البناء في المملكة تعتمد على استخدام “المواد الخرسانية” وترتكز على “مخططات هندسية”، حسب قوله.

“مسؤولية أخلاقية”

وأشار العواملة إلى “المسؤولية الأخلاقية والأدبية، التي تقع على عاتق أمانة عمان، “وتحديدا دائرة مراقبة الإعمار، إذ عليها تحديد خارطة المباني القديمة في العاصمة وتحديد ما إذا كانت تحتاج لصيانة حتى لا تشكل خطورة على الأحياء، ومنع العبث في المباني الأثرية منها”.

وأعاد مستخدمون على شبكات التواصل الاجتماعي تداول نسخة من “كتاب” قالوا إنه صادر عن نقابة المهندسين الأردنيين، في عام 2021، وتخاطب فيه النقابة أمانة عمان عن وجود “بؤر ساخنة تتضمن مبان آيلة للسقوط”، في حينها.