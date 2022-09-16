مسرور بارزاني: نفذنا العديد من مشاريع البنية التحتية في إقليم كوردستان ولدينا خطط للمزيد

وضع رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، الخميس 15 سبتمبر/ أيلول 2022، الحجر الأساس لإنشاء طريق سبيلك – خليفان الاستراتيجي المزدوج في إدارة سوران المستقلة.وفي مراسم حضرها عدد من الوزراء والمسؤولين المحليين، وضع رئيس الحكومة الحجر الأساس للمشروع الذي يبلغ طوله 8.5 كيلومتر وبتكلفة تبلغ 65 مليار دينار بمدة إنجاز 600 يوم.وقال رئيس الحكومة في كلمة ألقاها خلال المراسم، إن طريق سبيلك – خليفان يعد من المشاريع الاستراتيجية التي أدرجتها التشكيلة الوزارية التاسعة في برنامجها الحكومي لتنفيذ طرق وشوارع بمواصفات عالية الجودة في جميع أرجاء إقليم كوردستان.مؤكداً : “أولينا اهتماماً بالغاً بإنشاء الطرق وإرساء بنية اقتصادية قوية، وقد نفذنا الكثير من هذه المشاريع في عموم كوردستان، ونسعى لزيادة هذه المشاريع”.وقدم رئيس الحكومة التهاني لأهالي سوران ومسؤوليها، بمناسبة حلول الذكرى السنوية لإعلانها إدارة مستقلة، كما أشاد بأداء المسؤولين فيها، وأضاف: “إنجازات هذه المنطقة طيلة العام الماضي واضحة للعيان، لن ندخر وسعاً في دعمهم لتحقيق المزيد”.وحث رئيس الحكومة المواطنين، ولا سيما السائقين، على الالتزام التام بالإرشادات المرورية لتجنب حوادث السير التي تقع بسبب السرعة الفائقة.مشيراً ، إلى أن حكومة إقليم كوردستان وضعت خططها لإنشاء مزيد من الطرق المزدوجة بما يتوافق مع المعايير العالمية وهو ما ينعكس إيجاباً على الحركة السياحية. وبيّن رئيس الحكومة أن سوران تتمتع بخصوصية سواء من خلال التضحيات الكبيرة التي قدمتها إبان فترة الدفاع عن منجزات كوردستان وحقوقها، أو من ناحية طبيعتها الخلابة.

وتابع قائلاً: “لدينا برامج عديدة لزيادة الاهتمام السياحي بهذه المنطقة لاجتذاب المزيد من السائحين من داخل إقليم كوردستان أو العراق أو المنطقة والخارج”.

وأشار مسرور بارزاني ، الى ان لدى الحكومة خطط وبرامج لتنفيذ مشاريع أخرى كثيرة ، بضمنها مشاريع في منطقة سيدكان ـ برادوست ومنطقة بارزان ، ضمن منطقة سوران (مركز إدارة سوران المستقلة) منها تحويل طريق هاملتون الاستراتيجي الى طريق ذات اتجاهين ، موضحاً بالقول ان هذه المشاريع ستُنفذ على مراحل.هذا ومنذ مباشرتها لمهامها منذ نحو 3 سنوات ، أنجزت الكابينة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان برئاسة مسرور بارزاني العديد من مشاريع البنية التحتية الإستراتيجية ولا سيما في مجال الطرق والجسور وكذلك الكهرباء والأغذية والصحة وغيرها.

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