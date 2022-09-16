نقابة المحامين تدين محاولة اغتيال احد المحامين في ميسان

استنكرت نقابة المحامين العراقيين/ هيئة انتداب محامي ميسان، اليوم الجمعة، ما تعرض له المحامي سجاد علي الدراجي من محاولة اغتيال فاشلة في المحافظة.

وذكرت النقابة أن مجموعة مسلحة خارجة عن القانون قامت بتتبع سيارته في مدينة العماره وقامت باطلاق الرصاص علي مما ادي إلى إصابة السيارة التي كان يستقلها المحامي سجاد، باضرار وقد نجى هو وافراد عائلته بفضل الله سبحانه وتعالى.

واعتبرت النقابة أن هذا العمل لا يستهدف فقط المحامي “سجاد علي ” بإعتباره أحد المحاميين المدافعين عن العدالة ، بل هو يستهدف كل رجال القانون في ميسان خاصة وفي العراق عامة.

وتوعدت نقابة المحامين بإنها لن تسكت على هذا العمل الجبان ولن تسمح ان يمر دون عقاب رادع واننا سنعمل بكافة إلامكانيات وبالتعاون مع كافة الأجهزة الأمنية ذات العلاقة وذلك للقبض على مرتكبي هذه الجريمة وإحالتهم للقضاء.

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