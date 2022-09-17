“أبل” تصلح خللاً قد يؤثّر على مشتري جهاز “أيفون 14”

قامت شركة “أبل” بإصلاح خلل في نظام “iOS 16” أدى إلى إيقاف تنشيط “iMessage” و”FaceTime” على شبكات الإنترنت المفتوحة بحسب موقع “Macrumors”. ويجب على المستخدمين تثبيت تحديث النظام “iOS 16.0.1” لمعالجة الخلل، ولكن قد يتعين عليهم الاستعانة بجهاز الحاسوب لتحميل النظام الجديد.

ويضيف موقع “Macrumors” أنه حصل على مذكرة من الشركة تشير إلى أن المشكلة قيد التحقيق، وليس من الواضح ما إذا كان لدى “أبل” حل لهذه المشكلة بعيداً من تحميل الأجهزة المستقبلية بنظام “iOS 16.0.1”.

تجدر الإشارة إلى أنه من المحتمل ألا يستمر الخلل لفترة طويلة، ولكن من المتوقع أن يواجه مستخدمو “أيفون 14” صعوبة في تنشيط جهازهم. فسوف تصل تشكيلة “أيفون 14” إلى العملاء خلال هذا الأسبوع، وقد لا تكون تجربتهم الأولى سلسة إذا كانوا يتوقعون استخدام تطبيقي “iMessage” و”FaceTime”.

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