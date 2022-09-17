أول إماراتي في الدوري العراقي يتحدث عن احترافه في نادية الديوانية (فيديو)

تحدث اللاعب محمد سالم الظاهري عن انتقاله إلى الدوري العراقي من بوابة نادي الديوانية، حيث بات أول إماراتي يحترف في الدوري العراقي.

وقال محمد سالم الظاهري لقناة ”أبوظبي“، ”فكرة الانتقال للديوانية جاءت من الكابتن يونس محمود ووكيل أعمالي، هي فكرة أن تحترف خارجيا وتكون بوابة لباقي اللاعبين، وما كان عندي أي عراقيل في الموضوع“.

وأوضح أنه كان لديه عروض من الزوراء والقوة الجوية العراقيين، لكنه كان على تواصل دائم مع سامر سعيد قائد منتخب العراق السابق ويونس محمود، حيث نصحاه بالانتقال إلى الديوانية.

وعن العروض الإماراتية أوضح محمد سالم الظاهري أن وكيل أعماله لم يتواصل مع أي ناد إماراتي، وأشار إلى أنه من ثلاثة شهور بدأت تتواجد فكرة اللعب في الدوري العراقي.

وعن هذا التحدي قال محمد سالم الظاهري البالغ من العمر 31 عاما، إنه لا يقدم اللاعب محمد بل يقدم دولة الإمارات، وتمنى من الله التوفيق في تمثيلها.

وعن العائلة أكد اللاعب الإماراتي أن عائلته رحبت واقتنعت بفكرة اللعب في الدوري العراقي.

وبسؤاله عن هدفه قال محمد سالم الظاهري إنه يريد العودة إلى المنتخب، من بوابة الدوري العراقي، كما أكد على أنه تلقى ترحيبًا كبيرًا من المشجعين.

وأمس الخميس، أعلن نادي الديوانية التعاقد مع المدافع الإماراتي محمد الظاهري، علما أنه سبق أن لعب لأندية: الوحدة، مصفوت، العين، الوصل، الشارقة، الفجيرة.

يشار إلى أن الديوانية حصد 39 نقطة من 38 مباراة في الدوري العراقي الموسم الماضي واحتل المركز السابع عشر بين 20 فريقًا.