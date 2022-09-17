الانفاس‭ ‬السياسية‭ ‬محبوسة‭ ‬لما‭ ‬بعد‭ ‬زيارة‭ ‬الأربعينية‭ ‬والإطار‭ ‬يلقي‭ ‬الكرة‭ ‬في‭ ‬ساحة‭ ‬البرلمان

الموالون‭ ‬لإيران‭ ‬يخشون‭ ‬التقارب‭ ‬بيت‭ ‬التيار‭ ‬الصدري‭ ‬وثوار‭ ‬تشرين

لن‭ ‬الاطار‭ ‬التنسيقي‭ ‬للقوى‭ ‬الشيعية‭ ‬ومعظمها‭ ‬لإيران،‭ ‬الجمعة،‭ ‬تقديمه‭ ‬طلباً‭ ‬رسمياً‭ ‬إلى‭ ‬رئاسة‭ ‬البرلمان‭ ‬مشفوعاً‭ ‬بتوقيع‭ ‬183‭ ‬نائباً،‭ ‬لعقد‭ ‬جلسة‭ ‬برلمانية‭ ‬جديدة،‭ ‬في‭ ‬خطوة‭ ‬أولية‭ ‬لاستئناف‭ ‬المضي‭ ‬نحو‭ ‬تشكيل‭ ‬الحكومة‭ ‬الجديدة،‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬غموض‭ ‬موقفي‭ ‬الجانب‭ ‬الكردي‭ ‬من‭ ‬المرشح‭ ‬لرئاسة‭ ‬الجمهورية‭ ‬وكذلك‭ ‬زعيم‭ ‬التيار‭ ‬الصدري‭ ‬مقتدى‭ ‬الصدر‭ . ‬فيما‭ ‬تتجه‭ ‬الانظار‭ ‬الى‭ ‬المشهد‭ ‬ما‭ ‬بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬زيارة‭ ‬الاربعينية‭ ‬وسط‭ ‬تساؤلات‭ ‬عن‭ ‬ما‭ ‬الذي‭ ‬حققته‭ ‬هدنة‭ ‬الاطار‭ ‬والتيار‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الفترة‭. ‬على‭ ‬ما‭ ‬يبدو‭ ‬ان‭ ‬الهدنة‭ ‬لم‭ ‬تحقق‭ ‬وجهات‭ ‬نظرٍ‭ ‬متقاربة‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬الخصوم‭ ‬والتعقيد‭ ‬مازال‭ ‬يخيم‭ ‬على‭ ‬مواقف‭ ‬وتصريحات‭ ‬اغلب‭ ‬الكتل‭ ‬ما‭ ‬يؤشر‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬الازمة‭ ‬قد‭ ‬تبدأ‭ ‬عن‭ ‬قريب‭ ‬بفصلٍ‭ ‬جديد‭ ‬من‭ ‬المناورات‭ ‬والشارع‭ ‬هو‭ ‬ورقة‭ ‬الضغط‭ ‬التي‭ ‬تُزج‭ ‬بقصد‭ ‬او‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬قصد‭ ‬في‭ ‬معترك‭ ‬السياسية‭ ‬والخلافات‭. ‬ومع‭ ‬اقتراب‭ ‬موعد‭ ‬احياء‭ ‬ذكرى‭ ‬احتجاجات‭ ‬تشرين‭ ‬واحتمالية‭ ‬عودة‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬الصدرية‭ ‬بالتزامن‭ ‬معها،‭ ‬مساعد‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الاميركي‭ ‬لشوون‭ ‬العراق‭ ‬وايران‭ ‬جافيتر‭ ‬تؤكد‭ ‬انه‭ ‬ليس‭ ‬من‭ ‬حق‭ ‬حكومة‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬او‭ ‬اي‭ ‬كيان‭ ‬اخر‭ ‬التدخل‭ ‬في‭ ‬تشكيل‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬ما‭ ‬يفسر‭ ‬ان‭ ‬الجانب‭ ‬الاميركي‭ ‬حتى‭ ‬اللحظة‭ ‬اكتفى‭ ‬فقط‭ ‬بالدعوة‭ ‬الى‭ ‬الحوار‭ ‬لتجنب‭ ‬اي‭ ‬منزلق‭ ‬قد‭ ‬يقود‭ ‬البلاد‭ ‬الى‭ ‬منعطفات‭ ‬اخطر‭ ‬مما‭ ‬حدث‭ ‬قبل‭ ‬اسابيع

وكان‭ ‬رئيس‭ ‬البرلمان‭ ‬محمد‭ ‬الحلبوسي‭ ‬قد‭ ‬أعلن‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬يوليو‭/ ‬تموز‭ ‬الماضي‭ ‬تعليق‭ ‬عمل‭ ‬البرلمان‭ ‬حتى‭ ‬إشعار‭ ‬آخر‭ ‬بعد‭ ‬اقتحام‭ ‬أنصار‭ ‬الصدر‭ ‬المنطقة‭ ‬الخضراء‭ ‬وقال‭ ‬النائب‭ ‬عن‭ ‬‮«‬الإطار‭ ‬التنسيقي‮»‬،‭ ‬عارف‭ ‬الحمامي،‭ ‬الجمعة،‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬تم‭ ‬تقديم‭ ‬طلب‭ ‬رئاسة‭ ‬البرلمان‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬عقد‭ ‬جلسة‭ ‬برلمانية‭ ‬عقب‭ ‬انتهاء‭ ‬زيارة‭ ‬الأربعينية‭ (‬أي‭ ‬بعد‭ ‬غد‭ ‬السبت‭)‬‮»‬،‭ ‬مؤكداً،‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬للصحافيين‭ ‬ببغداد،‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الطلب‭ ‬موقع‭ ‬من‭ ‬183‭ ‬نائباً،‭ ‬وأنه‭ ‬لم‭ ‬يحدد‭ ‬سبب‭ ‬الجلسة‭ ‬أو‭ ‬ماذا‭ ‬تناقش‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬‮«‬الخطوة‭ ‬تأتي‭ ‬لأجل‭ ‬إعادة‭ ‬تفعيل‭ ‬عمل‭ ‬البرلمان‮»‬،‭ ‬مشدداً‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬بموجب‭ ‬القانون،‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬لرئيس‭ ‬البرلمان‭ ‬الامتناع‭ ‬عن‭ ‬عقد‭ ‬الجلسات‮»‬‭.‬

يجرى‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬محاولات‭ ‬ستبذل‭ ‬خلال‭ ‬الأسبوع‭ ‬المقبل‭ ‬لإقناع‭ ‬التيار‭ ‬الصدري‭ ‬للعودة‭ ‬إلى‭ ‬الحوار‭ ‬لأجل‭ ‬تفكيك‭ ‬الأزمة‭ ‬السياسية،‭ ‬وأكد‭ ‬عضو‭ ‬الحزب‭ ‬الديمقراطي‭ ‬الكردستاني‭ ‬وفاء‭ ‬محمد‭ ‬‮«‬أهمية‭ ‬عودة‭ ‬التيار‭ ‬الصدري‭ ‬إلى‭ ‬طاولة‭ ‬المفاوضات‭ ‬السياسية‭ ‬قبل‭ ‬الخوض‭ ‬بالحديث‭ ‬عن‭ ‬انعقاد‭ ‬جلسات‭ ‬البرلمان‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬له‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬في‭ ‬حال‭ ‬عقدت‭ ‬جلسة‭ ‬برلمانية‭ ‬فعلى‭ ‬الإطار‭ ‬التنسيقي‭ ‬تلبية‭ ‬مطالب‭ ‬التحالف‭ ‬الثنائي‭ (‬الحزب‭ ‬الديمقراطي‭ ‬الكردستاني‭ ‬وتحالف‭ ‬السيادة‭) ‬بشكل‭ ‬موحد،‭ ‬وحال‭ ‬قبول‭ ‬الإطار‭ ‬تنفيذ‭ ‬تلك‭ ‬المطالب‭ ‬بوجود‭ ‬ضمانات،‭ ‬فإن‭ ‬التحالف‭ ‬الثنائي‭ ‬سيقبل‭ ‬الدخول‭ ‬لأي‭ ‬جلسة‭ ‬برلمانية،‭ ‬وبخلاف‭ ‬ذلك‭ ‬لن‭ ‬يحصل‭ ‬الإطار‭ ‬التنسيقي‭ ‬على‭ ‬نصاب‭ ‬220‭ ‬نائباً‭ ‬لعقد‭ ‬جلسة‭ ‬انتخاب‭ ‬رئاسة‭ ‬الجمهورية‮»‬‭.‬

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