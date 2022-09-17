البرلمان البريطاني يحرم الصين من «نظرة الوداع»

قرر البرلمان البريطاني منع وفد صيني رسمي من دخول «قاعة وستمنستر» لإلقاء نظرة الوداع على نعش الملكة إليزابيث الثانية، في خطوة تهدد بزيادة التوتر بين لندن وبكين. ومنع رئيس مجلس العموم ليندسي هويل، الوفد الصيني من دخول قاعة وستمنستر، حيث سُجي نعش الملكة، على خلفية عقوبات تفرضها بكين على خمسة من نواب مجلس العموم وعضوين في مجلس اللوردات.

وكانت الصين قد فرضت، العام الماضي، عقوبات على تسعة بريطانيين، بينهم سبعة برلمانيين، لاتهامهم بكين باضطهاد أقلية الأويغور المسلمة. ورد هويل ورئيس مجلس اللوردات، اللورد ماكفال، آنذاك، بحظر دخول السفير الصيني جينغ زيغانغ، إلى البرلمان البريطاني. وكانت بكين قد أدانت هذا القرار، وعدته «جباناً».

ونقلت «بي بي سي» عن متحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية قولها إنها ليس على دراية بالتقارير حول منع الوفد الصيني الرسمي من زيارة نعش الملكة إليزابيث، وأضافت: «بصفتها الجهة المضيفة، فإن المملكة المتحدة على دراية بالبروتوكولات الدبلوماسية المناسبة وكرم الضيافة».

ووجهت وزارة الخارجية البريطانية دعوة رسمية إلى الرئيس الصيني شي جينبينغ، لحضور جنازة الملكة. وفيما يُستبعد استجابة شي للدعوة شخصياً، رجحت وسائل إعلام صينية أن يمثله نائبه وانغ كيشان في الجنازة.

من جهة أخرى، بدأ قادة الدول في التوافد إلى لندن لحضور جنازة الملكة الاثنين. وتعتزم رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة ليز تراس، عقد لقاءات ثنائية مع عدد منهم اليوم وغداً، في مقدمتهم الرئيس الأميركي جو بايدن والآيرلندي مايكل مارتن ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو. وأعلن مقر رئاسة الوزراء في «10 داونينغ ستريت»، أمس، تفاصيل اللقاءات المباشرة التي تم تأكيدها حتى الآن، لافتاً إلى أن هذه اللقاءات الثنائية لن تكون رسمية، وذلك امتثالاً لفترة الحداد الوطني.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط