الدفاع العراقية تنفي تصريحاً نسب إلى الغنام عن تحرك قوات لإنزال العلم التركي في زليكان

نفت وزارة الدفاع العراقية، يوم الجمعة، تصريحاً نسب إلى الفريق الركن ناصر الغنام حول تحركه على رأس قوة عسكرية كبيرة الى قاعدة زليكان في بعشيقة، لإنزال العلم التركي.

وقال الوزارة في بيان، إن «الفريق قوات خاصة الركن ناصر الغنام، هو رئيس الأكاديمية العسكرية وهي مؤسسة تدريبية ليس لها علاقة بالقتال».

وتداولت مواقع التواصل ومنصات إخبارية في وقت سابق اليوم، أنباء تفيد بتوجه قوة كبيرة من الجيش العراقي بقيادة الفريق الركن ناصر غنام الى بعشيقة لإنزال العلم التركي الذي يرفعه الجيش التركي في قاعدة عسكرية بمحافظة نينوى.

وأضافت تلك المواقع والمنصات، أن الفريق الغنام «أمهل الجيش التركي حتى الصباح لإنزال العلم التركي من قاعدة بعشيقة في الموصل وبعكسها سينزل العلم التركي بنفسه».

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