المالكي يدعو الى اتخاذ اجراءات فورية من اجل انجاح عملية النقل العكسي للزوار من كربلاء

دعا الامين العام لحزب الدعوة الاسلامية، نوري المالكي، اليوم السبت، الى اتخاذ اجراءات فورية من اجل انجاح عملية النقل العكسي للزوار من كربلاء.

وذكر بيان للمالكي انه “في الوقت الذي نتقدم فيه بخالص العزاء للشعب العراقي ومحبي ال البيت وزوار قبلة الاحرار ابي عبد الله الحسين عليه السلام من جميع شعوب العالم ، فاننا نتقدم بالشكر الجزيل لخدام الامام الحسين عليه السلام من اصحاب مواكب الخدمة والعزاء الذين قدموا خدمات جليلة للزوار الكرام منحت العراق سمة الشعب الاكرم بين الشعوب”.

واضاف “كما لابد ان نحيي القوات الامنية من الجيش والشرطة والحشد الشعبي الذين ادوا واجبهم بتفان واخلاص لحفظ الزيارة وزوار الامام عليه السلام من اي خرق امني ، ومازالت مرابطة حتى انتهاء الزيارة وعودة جميع الزائرين الى مدنهم ودولهم”.

واوضح “كما نشيد بالجهود الكبيرة التي قدمتها العتبات المقدسة والمحافظات والوزارات من خلال توفير كافة متطلبات انجاح الزيارة الاربعينية التي اصبحت مفخرة ومعلما يشار للعراق من خلالها على انها اكبر تجمع بشري يلتئم شملهم عند سيد الشهداء ليحييوا ذكراه كل عام”.

واوضح البيان “مع انتهاء مراسم الزيارة ندعو الحكومة والمحافظات والوزارات كافة الى اتخاذ اجراءات فورية عاجلة من اجل انجاح عملية النقل العكسي للزوار الكرام من مدينة كربلاء الى مدنهم باستنفار كوادرهم والياتهم ومالديهم من امكانيات لاتمام اعادة الزائرين الذين يعانون من صعوبة النقل هذا العام واتمنى ان نضع في حساباتنا معالجة ازمة نقل الزائرين من الداخل والخارج”.

واستكمل الامين العام انه “لا يسعني في هذه الذكرى الاليمة الا ان ادعو الله مخلصا ان يحفظ العراق وشعبه وان يوحد جهودنا لخدمة واعلاء كلمة الحق وان نفتح صفحة بيضاء مع الجميع لكي نصل الى بر الامان موحدين في خدمة بلدنا لنعيد للعراق هيبته وعنفوانه”.

وتابع “نسال الله ان يتقبل من الزائرين طاعاتهم وان يحفظ العراق والعراقيين لتدوم ملحمة كربلاء، ملحمة الشهادة والبطولة والفداء ويستمر المسلمون بالحج لضريح الشهادة التي انتصرت على السيف والغدر والجريمة والتمرد على الشريعة المقدسة”.

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