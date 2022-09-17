النفط الاتحادية تعلن استئناف التصدير من ميناء البصرة بعد حادثة التسرب

أصدرت وزارة النفط العراقية، يوم الجمعة، توضيحاً حول التسريب الذي حصل في ميناء البصرة.

وقالت الوزارة في بيان، إن «الفرق الفنية والهندسية قد عالجت تسرباً للنفط الخام في منظومة خزانات الفوائض في ميناء البصرة النفطي، وتم استئناف عمليات الضخ تدريجياً، لحين استكمال أعمال الصيانة الطارئة».

وأكدت الشركة، أن «عمليات التحميل والتصدير من العوامات الأحادية لم تتوقف، ويتم التحميل منها بالمعدلات الطبيعية المخطط لها».

قبل ذلك، قالت مصادر في قطاع النفط العراقي: إن صادرات الخام من ميناء البصرة توقفت الليلة الماضية، بسبب تسرب، مضيفة أن إصلاح الخلل قد يستغرق أكثر من أسبوع.

وذكرت المصادر، أن «عمليات تحميل النفط متوقفة من ميناء البصرة لحين إصلاح الخلل».

وأضافت أن الميناء يضم 4 منصات تحميل بطاقة تصديرية تبلغ 1.8 مليون برميل يوميًا.

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