بعد كربلاء.. أمانة بغداد تعلن استنفار جهودها لاستقبال زائري الكاظمية

وذكرت امانة بغداد في بيان أن “عدد كبير من الزائرين الاجانب توافدوا لمدينة الكاظمية المقدسة لإحياء زيارة الامامين موسى الكاظم (ع) و محمد الجواد (ع) بعد انتهاء مراسم الزيارة الاربعينية بمدينة كربلاء المقدسة ما تطلب استنفار الجهد البلدي لتقديم افضل الخدمات لهم “.

واضاف ان “امين بغداد تفقد الجهد الخدمي لبلدية الكاظمية ضمن ساحة جدة وشوارع المحيط والصنائع وباب المراد وساحة العروبة ومحاور مرور الزائرين باتجاه الامامين الكاظمين (ع) “.

وبين ان “امانة بغداد ساهمت لاول مرة بارسال اسطول من الآليات وجهد خدمي لبلدية كربلاء وباشر هذا الجهد عمله منذ التاسع من هذا الشهر لخدمة محور مرور الزائرين ضمن طريق كربلاء نجف “.

واكد امين بغداد، أن “هناك حملة زراعية كبرى ستنطلق بعد انتهاء الزيارة الاربعينية في عموم مدينة بغداد مع بدء الموسم الزراعي الخريفي “.