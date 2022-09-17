بوتين يتفاعل مع نصيحة مودي.. وبلينكن:المخاوف الصينية والهندية تضغط لإنهاء العدوان الروسي

سمرقند (أوزبكستان),-(أ ف ب) – واشنطن
رأى وزير الخارجية الأميركي أنتوتي بلينكن الجمعة أن المخاوف المرتبطة بأوكرانيا التي أعرب عنها زعيما الصين والهند خلال لقائهما الرئيس الروسي أثناء قمة أوزبكستان تشكّل ضغطا عليه لإنهاء الحرب.
وقال بلينكن للصحافيين «أعتقد أن ما سمعتموه من الصين والهند يعكس المخاوف السائدة حول العالم بشأن تداعيات العدوان الروسي على أوكرانيا، ليس على الشعب الأوكراني فحسب». وأضاف «أعتقد أن ذلك يزيد الضغط على روسيا لوضع حد للعدوان».
فيما قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة إقليمية الجمعة إن الآن «ليس وقت الحرب»، وفق ما أظهرت صور متلفزة.
واكد بوتين لرئيس الوزراء الهندي مودي الجمعة أنه يأمل بأن ينتهي النزاع في أوكرانيا في أقرب وقت، مبديا تفهمه لمخاوف الهند المرتبطة بالقتال.
وقال بوتين لمودي على هامش قمة إقليمية في أوزبكستان «أعرف موقفكم من النزاع في أوكرانيا ومخاوفكم.. سنبذل كل ما في وسعنا لإنهائه في أقرب وقت».
وأضاف «للأسف، فإن الطرف المقابل، القيادة في أوكرانيا، أعلن رفضه عملية التفاوض وأعلن رغبته في تحقيق أهدافه بالسبل العسكرية، في ساحة المعركة
واستدرك بوتين لاحقا الجمعة أن روسيا لا تستعجل إنهاء حملتها العسكرية في اوكرانيا، مؤكدا أن استراتيجية القوات الروسية لم تتبدل وهي تواصل السيطرة على أراض.
وقال بوتين في مؤتمر صحافي في سمرقند بأوزبكستان إن «عملياتنا الهجومية في دونباس لا تتوقف، إنها تتقدم بوتيرة بطيئة (…) خطة (العمليات) لا تستدعي تغييرا (…) لسنا مستعجلين».
.وترتبط نيودلهي وموسكو بعلاقات تاريخية تعود إلى حقبة الحرب الباردة، بينما لا تزال روسيا أكبر مزوّد للأسلحة إلى الهند.
لكن في أول اجتماع مباشر بينهما منذ غزت قوات موسكو أوكرانيا في شباط/فبراير، قال مودي لبوتين «فخامتك، أعرف بأن الوقت الراهن ليس وقت الحرب».
وتجنّبت الهند إدانة روسيا بشكل صريح على خلفية الغزو الذي أدى إلى ارتفاع أسعار النفط ومواد أساسية أخرى.
لكن مودي شدد على أهمية «الديموقراطية والدبلوماسية والحوار» خلال الاجتماع المنعقد على هامش قمة «منظمة شنغهاي للتعاون» التي تستضيفها أوزبكستان، بحسب تسجيل مصوّر بثّته شبكة «دورداشان» الهندية العامة.
وقال مودي إن الزعيمين سيناقشان «كيفية المضي قدما في مسار السلام».
وجاءت تصريحات رئيس الوزراء الهندي غداة إقرار بوتين بأن الصين، أبرز حليف لروسيا، لديها «مخاوف» مرتبطة بحرب أوكرانيا.
كذلك، دعا الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الجمعة من سمرقند إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا «في أسرع وقت ممكن» قبيل لقاء ثنائي يجمعه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وقال الرئيس التركي خلال قمة منظمة شنغهاي للتعاون في أوزبكستان بحضور بوتين «نعمل من أجل إنهاء النزاع في أوكرانيا بأسرع وقت ممكن بالسبل الدبلوماسية».
واستنادا إلى البرنامج الرسمي يلتقي الرئيسان التركي والروسي عند الساعة 11,30 بتوقيت غرينتش على هامش القمة.
وسبق للرئيسين أن التقيا مطلع آب/اغسطس في سوتشي الروسية على البحر الأسود.
ويواصل اردوغان منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا علاقاته مع كييف وموسكو على حد سواء وقد نجحت وساطته في عقد اجتماعين لممثلي البلدين.
وهو يمد كييف بمسيرات قتالية لكنه يكثر في الأشهر الأخيرة المبادرات تجاه موسكو لا وسيما على الصعيد التجاري.
في آب/اغسطس اتفق بوتين واردوغان على امدادات غاز روسية لتركيا تدفع بالروبل.تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط