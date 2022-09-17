بوتين يتفاعل مع نصيحة مودي.. وبلينكن:المخاوف الصينية والهندية تضغط لإنهاء العدوان الروسي

سمرقند‭ (‬أوزبكستان‭),-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬واشنطن

رأى‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأميركي‭ ‬أنتوتي‭ ‬بلينكن‭ ‬الجمعة‭ ‬أن‭ ‬المخاوف‭ ‬المرتبطة‭ ‬بأوكرانيا‭ ‬التي‭ ‬أعرب‭ ‬عنها‭ ‬زعيما‭ ‬الصين‭ ‬والهند‭ ‬خلال‭ ‬لقائهما‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬أثناء‭ ‬قمة‭ ‬أوزبكستان‭ ‬تشكّل‭ ‬ضغطا‭ ‬عليه‭ ‬لإنهاء‭ ‬الحرب‭.‬

وقال‭ ‬بلينكن‭ ‬للصحافيين‭ ‬‮«‬أعتقد‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬سمعتموه‭ ‬من‭ ‬الصين‭ ‬والهند‭ ‬يعكس‭ ‬المخاوف‭ ‬السائدة‭ ‬حول‭ ‬العالم‭ ‬بشأن‭ ‬تداعيات‭ ‬العدوان‭ ‬الروسي‭ ‬على‭ ‬أوكرانيا،‭ ‬ليس‭ ‬على‭ ‬الشعب‭ ‬الأوكراني‭ ‬فحسب‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬أعتقد‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬يزيد‭ ‬الضغط‭ ‬على‭ ‬روسيا‭ ‬لوضع‭ ‬حد‭ ‬للعدوان‮»‬‭.‬

فيما‭ ‬قال‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الهندي‭ ‬ناريندرا‭ ‬مودي‭ ‬للرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬قمة‭ ‬إقليمية‭ ‬الجمعة‭ ‬إن‭ ‬الآن‭ ‬‮«‬ليس‭ ‬وقت‭ ‬الحرب‮»‬،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أظهرت‭ ‬صور‭ ‬متلفزة‭.‬

واكد‭ ‬بوتين‭ ‬لرئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الهندي‭ ‬مودي‭ ‬الجمعة‭ ‬أنه‭ ‬يأمل‭ ‬بأن‭ ‬ينتهي‭ ‬النزاع‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭ ‬في‭ ‬أقرب‭ ‬وقت،‭ ‬مبديا‭ ‬تفهمه‭ ‬لمخاوف‭ ‬الهند‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالقتال‭.‬

وقال‭ ‬بوتين‭ ‬لمودي‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬قمة‭ ‬إقليمية‭ ‬في‭ ‬أوزبكستان‭ ‬‮«‬أعرف‭ ‬موقفكم‭ ‬من‭ ‬النزاع‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭ ‬ومخاوفكم‭.. ‬سنبذل‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬في‭ ‬وسعنا‭ ‬لإنهائه‭ ‬في‭ ‬أقرب‭ ‬وقت‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬للأسف،‭ ‬فإن‭ ‬الطرف‭ ‬المقابل،‭ ‬القيادة‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا،‭ ‬أعلن‭ ‬رفضه‭ ‬عملية‭ ‬التفاوض‭ ‬وأعلن‭ ‬رغبته‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬أهدافه‭ ‬بالسبل‭ ‬العسكرية،‭ ‬في‭ ‬ساحة‭ ‬المعركة

واستدرك‭ ‬بوتين‭ ‬لاحقا‭ ‬الجمعة‭ ‬أن‭ ‬روسيا‭ ‬لا‭ ‬تستعجل‭ ‬إنهاء‭ ‬حملتها‭ ‬العسكرية‭ ‬في‭ ‬اوكرانيا،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬استراتيجية‭ ‬القوات‭ ‬الروسية‭ ‬لم‭ ‬تتبدل‭ ‬وهي‭ ‬تواصل‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬أراض‭.‬

وقال‭ ‬بوتين‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬في‭ ‬سمرقند‭ ‬بأوزبكستان‭ ‬إن‭ ‬‮«‬عملياتنا‭ ‬الهجومية‭ ‬في‭ ‬دونباس‭ ‬لا‭ ‬تتوقف،‭ ‬إنها‭ ‬تتقدم‭ ‬بوتيرة‭ ‬بطيئة‭ (…) ‬خطة‭ (‬العمليات‭) ‬لا‭ ‬تستدعي‭ ‬تغييرا‭ (…) ‬لسنا‭ ‬مستعجلين‮»‬‭.‬

‭.‬وترتبط‭ ‬نيودلهي‭ ‬وموسكو‭ ‬بعلاقات‭ ‬تاريخية‭ ‬تعود‭ ‬إلى‭ ‬حقبة‭ ‬الحرب‭ ‬الباردة،‭ ‬بينما‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬روسيا‭ ‬أكبر‭ ‬مزوّد‭ ‬للأسلحة‭ ‬إلى‭ ‬الهند‭.‬‮ ‬

لكن‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬اجتماع‭ ‬مباشر‭ ‬بينهما‭ ‬منذ‭ ‬غزت‭ ‬قوات‭ ‬موسكو‭ ‬أوكرانيا‭ ‬في‭ ‬شباط‭/‬فبراير،‭ ‬قال‭ ‬مودي‭ ‬لبوتين‭ ‬‮«‬فخامتك،‭ ‬أعرف‭ ‬بأن‭ ‬الوقت‭ ‬الراهن‭ ‬ليس‭ ‬وقت‭ ‬الحرب‮»‬‭.‬

وتجنّبت‭ ‬الهند‭ ‬إدانة‭ ‬روسيا‭ ‬بشكل‭ ‬صريح‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬الغزو‭ ‬الذي‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬ارتفاع‭ ‬أسعار‭ ‬النفط‭ ‬ومواد‭ ‬أساسية‭ ‬أخرى‭.‬

لكن‭ ‬مودي‭ ‬شدد‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬‮«‬الديموقراطية‭ ‬والدبلوماسية‭ ‬والحوار‮»‬‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬المنعقد‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬قمة‭ ‬‮«‬منظمة‭ ‬شنغهاي‭ ‬للتعاون‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تستضيفها‭ ‬أوزبكستان،‭ ‬بحسب‭ ‬تسجيل‭ ‬مصوّر‭ ‬بثّته‭ ‬شبكة‭ ‬‮«‬دورداشان‮»‬‭ ‬الهندية‭ ‬العامة‭.‬

وقال‭ ‬مودي‭ ‬إن‭ ‬الزعيمين‭ ‬سيناقشان‭ ‬‮«‬كيفية‭ ‬المضي‭ ‬قدما‭ ‬في‭ ‬مسار‭ ‬السلام‮»‬‭.‬

وجاءت‭ ‬تصريحات‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الهندي‭ ‬غداة‭ ‬إقرار‭ ‬بوتين‭ ‬بأن‭ ‬الصين،‭ ‬أبرز‭ ‬حليف‭ ‬لروسيا،‭ ‬لديها‭ ‬‮«‬مخاوف‮»‬‭ ‬مرتبطة‭ ‬بحرب‭ ‬أوكرانيا‭.‬

كذلك،‭ ‬دعا‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬اردوغان‭ ‬الجمعة‭ ‬من‭ ‬سمرقند‭ ‬إلى‭ ‬إنهاء‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭ ‬‮«‬في‭ ‬أسرع‭ ‬وقت‭ ‬ممكن‮»‬‭ ‬قبيل‭ ‬لقاء‭ ‬ثنائي‭ ‬يجمعه‭ ‬بالرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭.‬

وقال‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي‭ ‬خلال‭ ‬قمة‭ ‬منظمة‭ ‬شنغهاي‭ ‬للتعاون‭ ‬في‭ ‬أوزبكستان‭ ‬بحضور‭ ‬بوتين‭ ‬‮«‬نعمل‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إنهاء‭ ‬النزاع‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭ ‬بأسرع‭ ‬وقت‭ ‬ممكن‭ ‬بالسبل‭ ‬الدبلوماسية‮»‬‭.‬

واستنادا‭ ‬إلى‭ ‬البرنامج‭ ‬الرسمي‭ ‬يلتقي‭ ‬الرئيسان‭ ‬التركي‭ ‬والروسي‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬11‭,‬30‭ ‬بتوقيت‭ ‬غرينتش‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬القمة‭.‬

وسبق‭ ‬للرئيسين‭ ‬أن‭ ‬التقيا‭ ‬مطلع‭ ‬آب‭/‬اغسطس‭ ‬في‭ ‬سوتشي‭ ‬الروسية‭ ‬على‭ ‬البحر‭ ‬الأسود‭.‬

ويواصل‭ ‬اردوغان‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬الغزو‭ ‬الروسي‭ ‬لأوكرانيا‭ ‬علاقاته‭ ‬مع‭ ‬كييف‭ ‬وموسكو‭ ‬على‭ ‬حد‭ ‬سواء‭ ‬وقد‭ ‬نجحت‭ ‬وساطته‭ ‬في‭ ‬عقد‭ ‬اجتماعين‭ ‬لممثلي‭ ‬البلدين‭.‬

وهو‭ ‬يمد‭ ‬كييف‭ ‬بمسيرات‭ ‬قتالية‭ ‬لكنه‭ ‬يكثر‭ ‬في‭ ‬الأشهر‭ ‬الأخيرة‭ ‬المبادرات‭ ‬تجاه‭ ‬موسكو‭ ‬لا‭ ‬وسيما‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬التجاري‭.‬

في‭ ‬آب‭/‬اغسطس‭ ‬اتفق‭ ‬بوتين‭ ‬واردوغان‭ ‬على‭ ‬امدادات‭ ‬غاز‭ ‬روسية‭ ‬لتركيا‭ ‬تدفع‭ ‬بالروبل‭.‬

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