ترتيب الدوري الإماراتي بعد تحقيق العين أول أنتصار له في الظفرة بسباعية

كشف فريق العين عن قدراته أمام نظيره الظفرة في دوري أنوك الإماراتي للمحترفين بنتيجة 7 أهداف مقابل لا شيئ في المباراة التي جمعت فيما بينهم يوم السبت الماضي في تصفيات الجولة الثانية على ملعب هزاع بن زايد، حيث افتتح فريق العين التسجيل في الشوط الأول في الدقيقة الـ 11 عن طريق مهاجم الفريق النجم لابا كودجو، ليعود مرة أخرى ويسجل الهدف الثاني بعد مرور 18 دقيقة.



وفي الدقيقة الـ 35 من الشوط الأول، سجل الأوكراني أندريه يارمولينكو الهدف الثالث لصالح العين، ليعود كودجو مرة أخرى ويسجل الهدف الرابع في الدقيقة 43 والهدف الخامس في الدقيقة 68 من عمر الشوط الثاني، وسجل دانيلو أربوليدا الهدف السادس في الدقيقة 81 من عمر الشوط الثاني، واختتمت المباراة بهدف اللاعب سفيان رحيمي قبل انطلاق صافرة نهاية المباراة بدقيقة واحدة.

بداية عودة العين للانتصار

يحظى نادي العين بشعبية كبيرة في الإمارات العربية المتحدة مقارنة بالأندية الأخرى، فعلى الرغم من الظروف الصعبة التي مر بها الفريق، إلا أنه بدأ يعود إلى سكة الانتصارات شيئًا فشيئًا، ويراهن مشجعي نادي العين على تتويجه بالقب الدوري خاصة بعد حفلة الأهداف والأداء الرائع الذي قدمه الفرق أمام نظيره الظفرة يوم السبت، كما ويراهن العرب على تتويج لابا كودوجو بلقب أفضل لاعب في الدوري في نهاية الموسم 2022-2023، حيث أصبحت مراهنات كرة القدم أون لاين على الأحداث الكروية مقابل الفوز بالأموال الحقيقية من أهم الأمور التي يقوم بها المراهنين العرب في الدوريات المحلية والأوروبية بناءً على استراتيجيات رهان ناجحة.

جدول ترتيب الدور الإماراتي 2022-2023

جاء جدول ترتيب الدوري الأوروبي بعد الجولة انتهاء الجولة الثالثة لموسم 2022-2023 كالتالي:

· يتصدر ترتيب الدوري نادي الشارقة ب6 نقاط

· يتصدر في المرتبة الثانية نادي الجزيرة ب6 نقاط

· في المرتبة الثالثة نادي العين برصيد 4 نقاط

· في المرتبة الرابعة نادي النصر برصيد 4 نقاط

· يتذيل الترتيب نادي الوصول برصيد 4 نقاط

ترتيب هدافي الدوري الإماراتي للموسم الحالي 2022-2023

ما زال الدوري الإماراتي في بدايته، إلا أن هناك العديد من اللاعبين أثبتوا أنهم من طينة اللاعبين الكبار بتسجيلهم عدد من الأهداف في الجولة الثانية للدوري، وجاء جدول ترتيب هدافي الدوري الإماراتي على النحو التالي:

· لاعب نادي الجزيرة علي مبخوت برصيد 5 أهداف

· لاعب نادي العين لابا كودجو برصيد 4 أهداف

· لاعب نادي الوصل الإماراتي جيلبيرتو أوليفيرا برصيد 3 أهداف

· لاعب نادي الوحدة جواو بيدرو برصيد هدفين

· لاعب نادي الشارقة الوافد الجديد باكو الكاسير برصيد هدفين

· لاعب نادي الشارقة لوان بيريرا برصيد هدفين

ميراليم بيانيتش وظهوره الأول مع نادي الشارقة

بعد انضمام اللاعب البوسني ميراليم بيانيتش لصفوف نادي برشلونة في صفقة تبادلية بينه وبين اللاعب البرازيلي أرثر، لم يحظى اللاعب البوسني بدقائق لاعب طويلة في الكامب نو، وبناءً عليه طالب بالرحيل للعب دقائق أكثر، وقد نجح نادي الشارقة بالتعاقد مع اللاعب في صفقة انتقال حرة؛ ليشارك في مباراته الأولى مع الشارقة الإماراتي.

حيث توقع المحللين جلوس اللاعب البوسني على دكة البدلاء في الدوري الإماراتي أمام فريق بني ياس، ولكن قرار المدرب كوزمين بإشراك اللاعب كان صائبًا، ففي الظهور الأول للاعب البوسني، أثبت اللاعب براعته فوق أرضية الميدان خاصة بعدما حظي بالحرية المطلقة للتنقل في الملعب.

حرية بيانيتش في الملعب السر وراء تألقه

وفقًا للخطة المعدة للمباراة، فإن بيانيتش كان مفترض أن يلعب في خط الوسط رفقة كل من محمد عبد الباسط وماجد الراشد كلاعب وسط ثالث، ولكن تحركاته في جميع أنحاء الملعب، مدافعًا للحصول على الكرة ومهاجمًا لصناعة الألعاب، ساعد فريق الشارقة لتحقيق الفوز.

بيانيتش يسجل الهدف الأول مع الشارقة

ميراليم بيانيتش من لاعبين خط الوسط المحترفين والأذكياء، حيث كان للاعب البوسني بصمة في المباراة بعد مرور أقل من 40 دقيقة في الشوط الأول مع فريق الحالي الشارقة أمام نظيره بني ياس؛ ليسجل الهدف الثاني من ركلة جزاء، كما وافتتح اللاعب باكو الكاسير الذي لعب لصفوف نادي برشلونة لمدة 3 مواسم الهدف الأول للشارقة في الدقيقة 23، وبذلك يصبح ميراليم بيانيتش أول لاعب من أصول بوسنية يسجل هدفًا في الدوري الإماراتي.

مجريات لقاء الشارقة وبني ياس وتألق بيانيتش

شهد الشوط الأول مباراة متكافئة بين الفريقين من حيث عدد الهجمات والركنيات، وفي الشوط الثاني مرر بيانيتش الكرة لباكو الكاسير ليضعها الأخير برأسه، ولكن الحظ لم يحالفه لتضرب الكرة بالعارضة، حيث انهالت وسائل الإعلام المحلية بالمديح على عرضيات بيانيتش الخطيرة للاعبين، وفي الدقيقة الـ 59 من عمر الشوط الثاني، تراجع فريق الشارقة للخلف بعد استيقاظ هجوم فريق بني ياس لتسجل هدف حفظ ماء الوجه، ولكن الدفاع القوي لنادي الشارقة منه نظيره بني ياس من دك شباكه ليحافظ على نتيجة المباراة حتى الدقيقة الأخيرة.

تقييم بيانيتش في مباراته الأولى

بحسب ما صرح به موقع SofaSpor، فإن ميراليم بيانيتش اللاعب البوسني قد حظي بتقييم 7.5 من 10 في مباراته الأولى مع نادي الشارقة أمام نظيره بني ياس يوم الجمعة، وقد أشارت الخريطة الحرارية لتحركات اللاعب فوق أرضية الميدان أن اللاعب البوسني كانت له بصمة في جميع مناطق الملعب، سواء كلاعب دفاع أو ارتكاز أو مهاجم.

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