ترجيحات بحل البرلمان نهاية 2023 بعد تشكيل حكومة برغبة الإطار والتيار

بغداد…

رجح السياسي المستقل، نسيم عبد الله، الجمعة، حل البرلمان نهاية العام المقبل بعد تشكيل حكومة تلبي رغبة الاطار التنسيقي والتيار الصدري.

وقال عبد الله ، ان “المرحلة المقبلة ستشهد تشكيل الحكومة الجديدة التي تهيء لاجراء الانتخابات المبكرة، ومن المتوقع ان يعمل البرلمان على حل نفسه في نهاية عام 2023”.

واضاف ان “تشكيل الحكومة المؤقتة باتفاق التيار والإطار من اجل اجراء الانتخابات المبكرة، كلها تمثل رغبات التيار الصدري وتصب في مصلحته”.

وبين ان “الإطار التنسيقي ومن خلال تشكيل الحكومة المؤقتة فأن ما سيجنيه هو اعادة تعديل قانون الانتخابات والمجيء بمفوضية جديدة، اضافة الى انه سيضمن العمل بنتائج الانتخابات بالمرحلة القادمة”.

ولفت الى ان “اجراء الانتخابات المبكرة قد يأتي بنتائج مغايرة لما يطمح له التيار الصدري، وبهذا فأن الحكومة لايمكن ان يصيبها الشلل لان النتائج لم تلبي الطموح، وكذلك الحال بالنسبة للإطار التنسيقي الذي يجب ان يقبل بتشكيل حكومة الاغلبية في حال حصل التيار وحلفائه على اغلبية الاصوات”. انتهى 25ن

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