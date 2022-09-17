Posted on by

ترجيحات بحل البرلمان نهاية 2023 بعد تشكيل حكومة برغبة الإطار والتيار

بغداد…

رجح السياسي المستقل، نسيم عبد الله،  الجمعة، حل البرلمان نهاية العام المقبل بعد تشكيل حكومة تلبي رغبة الاطار التنسيقي والتيار الصدري.

وقال عبد الله ، ان “المرحلة المقبلة ستشهد تشكيل الحكومة الجديدة التي تهيء لاجراء الانتخابات المبكرة، ومن المتوقع ان يعمل البرلمان على حل نفسه في نهاية عام 2023”.

واضاف ان “تشكيل الحكومة المؤقتة باتفاق التيار والإطار من اجل اجراء الانتخابات المبكرة، كلها تمثل رغبات التيار الصدري وتصب في مصلحته”.

وبين ان “الإطار التنسيقي ومن خلال تشكيل الحكومة المؤقتة فأن ما سيجنيه هو اعادة تعديل قانون الانتخابات والمجيء بمفوضية جديدة، اضافة الى انه سيضمن العمل بنتائج الانتخابات بالمرحلة القادمة”.

ولفت الى ان “اجراء الانتخابات المبكرة قد يأتي بنتائج مغايرة لما يطمح له التيار الصدري، وبهذا فأن الحكومة لايمكن ان يصيبها الشلل لان النتائج لم تلبي الطموح، وكذلك الحال بالنسبة للإطار التنسيقي الذي يجب ان يقبل بتشكيل حكومة الاغلبية في حال حصل التيار وحلفائه على اغلبية الاصوات”. انتهى 25ن

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close