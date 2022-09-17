نيرة النعيمي

تعتبر الكعبة المشرفة مركز الأرض، فهي تقع وسط رقعة الأرض الذي تخلو من أي ميلان أو أنحراف أو أعوجاج، ولكونها مركز الجاذبية الأرضية، فهي بطبيعة الحال تقوم بجذب الشحنات المغناطيسية لهذا المكان . وهى أول نقطة تستقبل شروق الشمس.

ولهذه الأسباب ولكون الكعبة المشرفة هي مركز الجاذبية الأرضية، وهي مركز جذب والتقاء الإشعاعات الكونية للجاذبية على سطح الأرض، فأن منطقة فراغ في طبقات الهواء التي تعلو الكعبة المشرفة، يستحيل التحليق فوقها سواء من قبل الطيور أو حتى الطائرات؛ لأنها مركز جذب مغناطيسي.

وهذا بالفعل ما أثبته العلم الذي أكد أن الطائرات والطيور يستحيل عليهم الطيران فوق الكعبة المشرفة، بسبب الجذب المغناطيسي، ولهذا السبب بالطبع لم تقيم المملكة العربية السعودية، مطار في مدينة مكة المكرمة.

وهذا ما يفسر أنه برغم كثرة الطيور بالكعبة، ألا أنها تحلق حول الكعبة، وليس فوقها.

و الجدير بالذكر إن الكعبة المشرفة هى نور الأرض حيث يخرج نور من الكعبة و يعبر الفضاء الخارجي عابراً للسماء ، و يقال إن هذا النور يصل و يلتقي عند بيت الله المعمور في السماء أي يتعامد البيت المعمور في السماء مع بيت الله الحرام في الأرض .

سبحان الله وتعالى عما يشركون…_

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