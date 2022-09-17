تيك توك يتيح لمستخدميه خاصية في التقاط الصور

سان فرانسيسكو‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬أطلق‭ ‬تطبيق‭ ‬تيك‭ ‬توك‭ ‬الخميس‭ ‬خاصية‭ ‬جديدة‭ ‬تتيح‭ ‬لمستخدميه‭ ‬التقاط‭ ‬صور‭ ‬بالكاميرا‭ ‬الأمامية‭ ‬والخلفية‭ ‬للهاتف‭ ‬الذكي‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬واحد،‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬شبكة‭ “‬بي‭ ‬ريل‭” ‬للتواصل‭ ‬الاجتماعي‭.‬

وذكر‭ ‬بيان‭ ‬للشبكة‭ ‬أنّ‭ ‬خاصية‭ “+‬تيك‭ ‬توك‭ ‬ناو‭+ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬جعل‭ ‬المستخدم‭ ‬يتشارك‭ ‬مع‭ ‬الأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬يهمّونه‭ ‬لحظاته‭ ‬الواقعية‭”.‬

وأوضح‭ ‬أنّ‭ ‬المستخدم‭ “‬سيتلقى‭ ‬دعوة‭ ‬يومية‭ ‬لالتقاط‭ ‬مقطع‭ ‬فيديو‭ ‬مدته‭ ‬10‭ ‬ثوانٍ‭ ‬أو‭ ‬صورة‭ ‬لمشاركة‭ ‬ما‭ ‬يفعله‭ ‬في‭ ‬اللحظات‭ ‬الراهنة‭”.‬

وتحقق‭ ‬شبكة‭ “‬بي‭ ‬ريل‭” ‬الاجتماعية‭ ‬الفرنسية‭ ‬التي‭ ‬أنشأها‭ ‬فرنسيان‭ ‬سنة‭ ‬2020‭ ‬نجاحاً‭ ‬كبيراً‭ ‬خصوصاً‭ ‬بين‭ ‬صفوف‭ ‬المراهقين‭ ‬والشباب‭ ‬بسبب‭ ‬إتاحتها‭ ‬التقاط‭ ‬صورة‭ ‬تظهر‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬المستخدم‭ ‬والمكان‭ ‬الذي‭ ‬يقف‭ ‬فيه،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬إرسالها‭ ‬إشعارات‭ ‬للمستخدمين‭ ‬تنبههم‭ ‬بوجود‭ ‬مهلة‭ ‬دقيقتين‭ ‬أمامهم‭ ‬لفتح‭ ‬التطبيق‭ ‬والتقاط‭ ‬صورة،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬إظهار‭ ‬الجانب‭ ‬الفعلي‭ ‬من‭ ‬حياة‭ ‬المستخدمين‭.‬

ونشأت‭ ‬فكرة‭ “‬بي‭ ‬ريل‭” ‬لتأتي‭ ‬كردّ‭ ‬على‭ ‬الفلترات‭ ‬والأدوات‭ ‬المحسّنة‭ ‬للصور‭ ‬الموجودة‭ ‬في‭ ‬تطبيقات‭ ‬من‭ ‬أمثال‭ ‬سنابتشات‭ ‬وانستغرام‭ ‬وتيك‭ ‬توك‭.‬

أما‭ ‬هذه‭ ‬التطبيقات،‭ ‬فاستلهمت‭ ‬من‭ “‬بي‭ ‬ريل‭” ‬وأطلقت‭ ‬ميزات‭ ‬مماثلة‭ ‬لفكرة‭ ‬التطبيق‭ ‬الفرسي،‭ ‬إذ‭ ‬أضافت‭ ‬انستغرام‭ ‬‮ ‬مثلاً‭ ‬خيار‭ “‬dual‭” ‬الذي‭ ‬يتيح‭ ‬للمستخدم‭ “‬تسجيل‭ ‬المحتوى‭ ‬وإظهار‭ ‬التعليقات‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭”.‬

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط