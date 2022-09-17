Posted on by

«ستاندرد أند بورز 500» يتراجع متأثراً بمخاوف التباطؤ العالمي

تراجع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 إلى أدنى من 3900 نقطة عند بدء التداول في وول ستريت، أمس، ليكسر مستوى يعتبره المتعاملون مهما، وذلك بعد تنبيه بخصوص الأرباح من شركة فيديكس لخدمات الشحن أثار قلق المستثمرين وزاد مخاوفهم المرتبطة برفع أسعار الفائدة.
وسجلت مؤشرات وول ستريت أدنى مستوياتها في شهرين، إذ نزل ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 20.40 نقطة، أي 0.52 بالمئة، إلى 3880.95 نقطة. وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 95.21 نقطة، أي 0.31 بالمئة، عند الفتح إلى 30866.61 نقطة.
وانخفض المؤشر ناسداك المجمع 151.15 نقطة، أي 1.31 بالمئة، إلى 11401.21 نقطة عند الفتح.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close