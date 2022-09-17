عضو مجلس العفو الرئاسي بمصر :نتوقع الإفراج عن وجبة معتقلين

عضو مجلس العفو الرئاسي بمصر لـ (الزمان):نتوقع الإفراج عن وجبة معتقلين

القاهرة‭ -‬مصطفى‭ ‬عمارة

​في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬ساد‭ ‬فيه‭ ‬الارتياح‭ ‬لدى‭ ‬القوى‭ ‬السياسية‭ ‬بعد‭ ‬قرار‭ ‬نيابة‭ ‬أمن‭ ‬الدولة‭ ‬العليا‭ ‬بالإفراج‭ ‬عن‭ ‬246‭ ‬معتقلا‭ ‬من‭ ‬معتقلي‭ ‬قضايا‭ ‬الرأي‭ ‬العام‭ ‬على‭ ‬رأسهم‭ ‬الناشط‭ ‬الحقوقي‭ ‬والعمالي‭ ‬هيثم‭ ‬محمدين‭ ‬والذي‭ ‬من‭ ‬المنتظر‭ ‬أن‭ ‬يخضع‭ ‬لفحوصات‭ ‬طبية‭ ‬والتي‭ ‬ظهرت‭ ‬عليه‭ ‬أثناء‭ ‬فترة‭ ‬سجنه‭ ‬،‭ ‬فيما‭ ‬كشف‭ ‬كمال‭ ‬أبو‭ ‬عيطة‭ ‬عضو‭ ‬لجنة‭ ‬العفو‭ ‬الرئاسي‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬للزمان‭ ‬أن‭ ‬لديه‭ ‬معلومات‭ ‬عن‭ ‬قرب‭ ‬الإفراج‭ ‬عن‭ ‬معتقلي‭ ‬قناة‭ ‬الجزيرة‭ ‬وأن‭ ‬هذا‭ ‬الإفراج‭ ‬هو‭ ‬ثمرة‭ ‬التقارب‭ ‬المصري‭ ‬القطري‭ ‬الذي‭ ‬سعدنا‭ ‬به‭ ‬جميعا‭. ‬وأضاف‭ ‬أبو‭ ‬عطية‭ ‬أنه‭ ‬رغم‭ ‬أن‭ ‬الطريق‭ ‬أمامنا‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬طويلا‭ ‬للإفراج‭ ‬عن‭ ‬بقية‭ ‬السجناء،‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬متفائل‭ ‬بأننا‭ ‬سوف‭ ‬نحتفل‭ ‬بالإفراج‭ ‬عن‭ ‬كل‭ ‬سجناء‭ ‬الرأي‭ ‬بالتزامن‭ ‬مع‭ ‬احتفالنا‭ ‬بانتصارات‭ ‬أكتوبر‭ . ‬وعن‭ ‬مصير‭ ‬بعض‭ ‬السجناء‭ ‬البارزين‭ ‬والذين‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬ظروف‭ ‬صحية‭ ‬صعبة‭ ‬كالدكتور‭ ‬عبد‭ ‬المنعم‭ ‬أبو‭ ‬الفتوح‭ ‬القيادي‭ ‬السابق‭ ‬بجماعة‭ ‬الإخوان‭ ‬المسلمين‭ ‬والمرشح‭ ‬الرئاسي‭ ‬السابق‭ ‬والذي‭ ‬تعرض‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬أزمة‭ ‬صحية‭ ‬كادت‭ ‬تودي‭ ‬بحياته،‭ ‬وكذلك‭ ‬الناشط‭ ‬السياسي‭ ‬علاء‭ ‬عبد‭ ‬الفتاح‭ ‬الذي‭ ‬يعاني‭ ‬أيضا‭ ‬من‭ ‬ظروف‭ ‬صحية‭ ‬صعبة‭ ‬بعد‭ ‬إضرابه‭ ‬عن‭ ‬الطعام‭ ‬قال‭ ‬كمال‭ ‬أبو‭ ‬عيطة‭ ‬إننا‭ ‬تقدمنا‭ ‬بطلبات‭ ‬للإفراج‭ ‬عن‭ ‬كل‭ ‬سجناء‭ ‬الرأي‭ ‬بلا‭ ‬تمييز‭ ‬إلا‭ ‬أننا‭ ‬كدولة‭ ‬نعاني‭ ‬من‭ ‬البيروقراطية‭ ‬حيث‭ ‬تعرض‭ ‬الأسماء‭ ‬على‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يؤخر‭ ‬إصدار‭ ‬بعض‭ ‬القرارات‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬النهاية‭ ‬واثقون‭ ‬أنه‭ ‬سوف‭ ‬يتم‭ ‬الإفراج‭ ‬عن‭ ‬السجناء‭ .‬

‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬كشفت‭ ‬د‭. ‬مشيرة‭ ‬خطاب‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬القومي‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬أنها‭ ‬بذلت‭ ‬مجهودا‭ ‬كبيرا‭ ‬في‭ ‬متابعة‭ ‬الحالة‭ ‬الصحية‭ ‬للناشط‭ ‬السياسي‭ ‬علاء‭ ‬عبد‭ ‬الفتاح‭ ‬ومتابعة‭ ‬حالته‭ ‬وتوفير‭ ‬الخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬حياته‭ ‬وتواصلت‭ ‬مع‭ ‬أسرته‭ ‬الذين‭ ‬قدموا‭ ‬لي‭ ‬الشكر‭ ‬على‭ ‬المجهود‭ ‬الذي‭ ‬بذلته‭ ‬إلا‭ ‬أنني‭ ‬شعرت‭ ‬بنوع‭ ‬من‭ ‬التعالي‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬أسرته‭ ‬وأنهم‭ ‬يستخدمون‭ ‬تلك‭ ‬القضية‭ ‬كوسيلة‭ ‬للدعاية‭ ‬والمتاجرة‭ . ‬من‭ ‬ناحية‭ ‬أخرى‭ ‬تفجر‭ ‬خلاف‭ ‬بين‭ ‬الأحزاب‭ ‬المصرية‭ ‬والمحسوبة‭ ‬على‭ ‬الحكومة‭ ‬المصرية‭ ‬وببن‭ ‬الأحزاب‭ ‬المنضوية‭ ‬تحت‭ ‬إطار‭ ‬الحركة‭ ‬المدنية‭ ‬بعد‭ ‬تشكيك‭ ‬تلك‭ ‬الأحزاب‭ ‬في‭ ‬جدوى‭ ‬الحوار‭ ‬الوطني‭ ‬وأهميته‭ ‬والنتائج‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يخرج‭ ‬بها‭ ‬ومطالبتها‭ ‬بأن‭ ‬يكون‭ ‬نسبة‭ ‬تمثيلها‭ ‬في‭ ‬الحوار‭ ‬50‭% ‬وهو‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬هاجمته‭ ‬الأحزاب‭ ‬المحسوبة‭ ‬على‭ ‬الحكومة‭ ‬المصرية‭ ‬التي‭ ‬اتهمت‭ ‬الحركة‭ ‬المدنية‭ ‬بعرقلة‭ ‬المسار‭ ‬الديمقراطي‭ ‬وأكد‭ ‬رئيس‭ ‬حزب‭ ‬الإصلاح‭ ‬والنهضة‭ ‬هشام‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬أن‭ ‬الحركة‭ ‬المدنية‭ ‬يفوت‭ ‬فرصة‭ ‬تاريخية‭ ‬لتحقيق‭ ‬التنمية‭ ‬السياسية‭ ‬ودعم‭ ‬التحول‭ ‬الديمقراطي‭ ‬،‭ ‬وأضاف‭ ‬كمال‭ ‬حسانين‭ ‬رئيس‭ ‬حزب‭ ‬الريادة‭ ‬أنه‭ ‬ليس‭ ‬من‭ ‬المعقول‭ ‬أن‭ ‬نطالب‭ ‬الحركة‭ ‬المدنية‭ ‬ب50‭% ‬من‭ ‬أعضاءها‭ ‬في‭ ‬لجنة‭ ‬الحوار‭ ‬الوطني‭ ‬وهي‭ ‬6‭ ‬أحزاب‭ ‬لا‭ ‬أكثر‭ .‬

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