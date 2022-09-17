كوردستان تعتزم إطلاق علامة تجارية لتعزيز استثماراتها الأجنبية الشاملة

يعتزم إقليم كوردستان اطلاق علامة تجارية في خطوة من شأنها أن تستقطب مزيداً من الاستثمارات الأجنبية إلى الإقليم، حسبما ذكرته هيئة الاستثمار.

ويعد تنويع مصادر الدخل، ولا سيما عبر الاستثمار، من أبرز أولويات حكومة الإقليم التي تسعى جاهدة لعدم الاعتماد على المصدر الأحادي المتمثل بالنفط.

وذكرت هيئة الاستثمار في بيان صدر الخميس أن رئيسها محمد شكري بحث مع رئيس دائرة الإعلام والمعلومات جوتيار عادل آليات إطلاق العلامة التجارية الخاصة بالقطاع الاستثماري.

وأضافت أن الجانبين بحثا أهمية اعتماد علامة تجارية خاصة، كما هو الحال في البلدان المتقدمة، بهدف استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية إلى مختلف القطاعات الاستثمارية.

ولم يذكر البيان تفاصيل إضافية عن العلامة التجارية أو موعد إطلاقها.

وسبق أن ذكرت حكومة الإقليم أن الأزمات المالية والسياسية لن توقف برنامجها في إرساء بنية تحتية مستدامة عبر مشاريع خدمية بعيدة المدى.

كان رئيس هيئة الاستثمار محمد شكري قال في مقابلة سابقة مع كوردستان 24 إن التشكيلة الوزارية التاسعة نقلت واقع الاستثمار إلى “مرحلة جديدة”.

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