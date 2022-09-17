مسؤول بالديمقراطي الكوردستاني: لا يوجد لدينا مقر بخانقين كي يتعرض للهجوم

نفى عضو قيادة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، أكرم صالح، تعرض مقر للحزب إلى هجوم بقضاء خانقين.

أكرم صالح، قال: يوم الجمعة (16 أيلول 2022)، إن ما تردد عن تعرض مقر للحزب الديمقراطي الكوردستاني بقضاء خانقين لهجوم من قبل قوة عراقية، “عار عن الصحة”.

وكانت أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي قد تحدثت اليوم عن تعرض مقر للحزب في القضاء لهجوم.

عضو قيادة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، لفت إلى أنه “لا يوجد أي مقر للحزب الديمقراطي الكوردستاني في خانقين، منذ أحداث 16 أكتوبر 2017″، مبيّناً أن “ما تبقى في المدينة، منزل على شكل مكتب بدون علم أو شعار”.

وبحسب معلومات : فإن قوة تابعة للجيش العراقي تواجدت قرب المكتب الأسبوع الماضي، واستفسرت عن المكتب من المتواجدين هناك، ثم غاردت المكان بعدما شكرتهم.

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