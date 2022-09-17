مطار دبي يتصدر عالمياً في حركة المسافرين خلال سبتمبر

ارتفعت تكلفة استبدال بطارية هواتف “أيفون 14” بشكل كبير، متجاوزة الأسعار التي كانت “أبل” قد حددتها من قبل.

وتبلغ تكلفة استبدال البطارية في سلسلة هواتف “أيفون 14” 99 دولاراً أميركياً، مقارنة بـ69دولاراً لهواتف “أيفون 11 و12 و13″، أما هواتف “أيفون أس إي” وهاتف “أيفون 8” وما قبل، فتكلفة استبدال بطارياتها تبلغ 49 دولاراً فقط، كما أن الأسعار قد تتغير بين المتاجر المعتمدة من قبل “أبل”.

وعادةً ما تستبدل “أبل” البطارية في خدمة “أبل كير+” فقط إذا كانت صحة بطارية الجهاز 80 في المئة أو أقل، حيث تنص سياسة “أبل” على أن بطارياتها مصنفة لتدوم 500 دورة قبل أن تصل إلى 80 في المئة، على الرغم من أن عوامل مثل درجة الحرارة وترك البطارية منخفضة الشحن وغيرها يمكن أن تقلل من عمر البطارية بسرعة.

وفي حين يعتبر ارتفاع تكلفة استبدال البطارية بـ43 في المئة أمراً ملحوظاً، إلا أن الأسعار الجديدة تُعد تصحيحاً للمسار السابق، حيث كانت تكلفة استبدال البطارية في هواتف “أيفون 6” وما قبلها تبلغ 79 دولاراً، حتى العام 2017 حيث جرى اتهام “أبل” بإبطاء هواتفها القديمة لدى إطلاق هاتف جديد، ما اضطر الشركة للاعتذار وانخفضت بعدها أسعار البطاريات.

إلى ذلك، منحت الشركة المستخدم القدرة على الاطلاع على حالة البطارية وسعتها القصوى لمعرفة إذا ما كان يمكن إبطاء نظامهم للتعامل مع ضعف البطارية إذا كانوا قد قاموا بتثبيت بطارية أصلية من “أبل”.

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