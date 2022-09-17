وفاة إيرانية بيد شرطة الاخلاق في طهران

طهران

توفيت‭ ‬شابة‭ ‬إيرانية‭ ‬الجمعة‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أوقفتها‭ ‬الأربعاء‭ ‬في‭ ‬طهران‭ ‬شرطة‭ ‬الإرشاد‭ ‬المسؤولة‭ ‬عن‭ ‬التأكد‭ ‬من‭ ‬ارتداء‭ ‬النساء‭ ‬للحجاب،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬التلفزيون‭ ‬الرسمي‭.‬‮ ‬

‭ ‬وهي‭ ‬شرطة‭ ‬تشبه‭ ‬سلطة‭ ‬المطاوعة‭ ‬سابقا‭ ‬في‭ ‬السعودية‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬يحددها‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭.‬

كانت‭ ‬مهسا‭ ‬أميني‭ (‬22‭ ‬عاما‭) ‬تزور‭ ‬طهران‭ ‬مع‭ ‬عائلتها‭ ‬عندما‭ ‬أوقفتها‭ ‬الأربعاء‭ ‬وحدة‭ ‬الشرطة‭ ‬المكلفة‭ ‬فرض‭ ‬قواعد‭ ‬اللباس‭ ‬الصارمة‭ ‬على‭ ‬النساء‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬اشتراط‭ ‬تغطية‭ ‬شعرهن‭ ‬بحجاب‭. ‬وقالت‭ ‬شرطة‭ ‬طهران‭ ‬الخميس‭ ‬إن‭ ‬مهسا‭ ‬أميني‭ ‬أوقفت‭ ‬مع‭ ‬نساء‭ ‬أخريات‭ ‬لتلقي‭ ‬‮«‬ارشادات‮»‬‭ ‬بشأن‭ ‬قواعد‭ ‬اللباس‭.‬

وأضافت‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬عانت‭ ‬فجأة‭ ‬من‭ ‬مشكلة‭ ‬في‭ ‬القلب‭… ‬ونقلت‭ ‬على‭ ‬الفور‭ ‬إلى‭ ‬المستشفى‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬التلفزيون‭ ‬الرسمي‭ ‬الجمعة‭ ‬‮«‬للأسف‭ ‬ماتت‭ ‬وتم‭ ‬نقل‭ ‬جثتها‭ ‬إلى‭ ‬معهد‭ ‬الطب‭ ‬الشرعي‮»‬‭.‬

لم‭ ‬يتضح‭ ‬على‭ ‬الفور‭ ‬ما‭ ‬حدث‭ ‬بين‭ ‬وصول‭ ‬الشابة‭ ‬إلى‭ ‬مركز‭ ‬الشرطة‭ ‬ونقلها‭ ‬إلى‭ ‬المستشفى‭.‬

وقبل‭ ‬الإعلان‭ ‬عن‭ ‬الوفاة،‭ ‬أشارت‭ ‬الرئاسة‭ ‬الإيرانية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الرئيس‭ ‬إبراهيم‭ ‬رئيسي‭ ‬أوعز‭ ‬إلى‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬بالتحقيق‭ ‬في‭ ‬المسألة‭.‬

كما‭ ‬أعلنت‭ ‬السلطة‭ ‬القضائية‭ ‬عبر‭ ‬وكالتها‭ ‬الإخبارية‭ ‬‮«‬ميزان‮»‬‭ ‬عن‭ ‬تشكيل‭ ‬لجنة‭ ‬تحقيق‭ ‬خاصة‭.‬

بعد‭ ‬الثورة‭ ‬الإسلامية‭ ‬عام‭ ‬1979،‭ ‬ألزم‭ ‬القانون‭ ‬جميع‭ ‬النساء‭ ‬بغض‭ ‬النظر‭ ‬عن‭ ‬الجنسية‭ ‬أو‭ ‬المعتقدات‭ ‬الدينية،‭ ‬بارتداء‭ ‬الحجاب‭ ‬الذي‭ ‬يغطي‭ ‬الرأس‭ ‬والرقبة‭.‬

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