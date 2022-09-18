“إذلال علني”.. فيديو محرج لبوتين بعد واقعة إردوغان

يشتهر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بالتأخر في الوصول إلى اجتماعات المسؤولين الذين يستقبلهم، لكن هذه المرة تعرض هو لهذا الموقف بعد موقف آخر مشابه مع الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان.

والموقف المحرج الذي تعرض له بوتين هذه المرة حدث في سمرقند، حيث كان ينتظر نظيره القرغيزي، صادر جاباروف، على هامش اجتماع لمنظمة شنغهاي للتعاون.

ويظهر فيديو بوتين أثناء انتظاره نحو 30 ثانية ظل خلالها واقفا في انتظار رئيس قيرغيزستان. وفي تلك الفترة الزمنية، سعى بوتين جاهدا للتعامل مع الموقف الذي سبق أن تعرض له في يوليو الماضي.

وكتب أنتون جيراشينكو، مستشار وزير الداخلية الأوكراني، الذي شارك المقطع على حسابه في تويتر: “بوتين تعرض للإذلال علنا مرة أخرى. في السابق كان رئيس الكرملين يجعل زعماء العالم ينتظرونه. الآن يسمح رئيس قيرغيزستان لنفسه بالتأخر عن لقاء مع بوتين”:

وكان بوتين قد اضطر لانتظار نظيره التركي في طهران، في يوليو، قرابة دقيقة، في مقطع نشرته الرئاسة التركية حينها.

وأظهر المقطع بوتين وهو واقف أمام مقعد وقد بدا متململا، ثم ظهر إردوغان بعد نحو 50 ثانية من الانتظار، ليفتح بوتين ذراعيه ويتصافح الاثنان لعقد الاجتماع الذي كان مقررا بينهما.