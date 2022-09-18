الأنثروبولوجيا أوعلم الانسان : العلم الذي لايهتم به العرب /9 مفهوم الجنس والاثنية والعرق

ترجمة د.احمد مغير

مفهوم النوع الاجتماعي او الجنس

من المناسب القول إن نظام الجنساني)الجندر او الجنس او النوع الاجتماعي) تركيب اجتماعي. المؤسسات الدينية والسياسية والتعليمية ومؤسسات الاتصالات والمؤسسات المهنية، إلى جانب الأسرة، تخلق وتنفذ التوقعات بشأن الكيفية التي ينبغي أن يتصرف بها النساء والرجال في جميع المجتمعات المعروفة. على الرغم من أن القواعد الجنسانية تختلف من بيئة ثقافية إلى أخرى ، إلا أن جميعها لديها مثل هذه القواعد ومعظم هذه القواعد متجذرة في النظام الأبوي ، وسيطرة أو هيمنة الرجال على النساء .وبعبارة أخرى، تنبع الاختلافات بين الجنسين من العمليات الاجتماعية والثقافية. تشير الدراسات الأنثروبولوجية للجنس عبر الثقافات إلى أن النساء في معظم المجتمعات يجبرن على احتلال أوضاع اجتماعية أدنى في مجتمع ذكوري للغاية. تشير الأبوية إلى الأنظمة المؤسسية للهيمنة الذكورية في مجتمع معين ، حيث يحق لشخصيات “الأب” التي هي من الذكور الحصول على مناصب وسلطات ومكانة متميزة في المجتمع. هناك فرق بين الجندر والجنس، الاختلافات القائمة على الجنس بين الرجال والنساء هي اختلافات بيولوجية أو طبيعية. يختلف الرجال والنساء في كل من الخصائص الجنسية الأولية ، مثل الأعضاء التناسلية وأعضاء التكاثر ، وفي الخصائص الجنسية الثانوية ، مثل الثديين والصوت وتوزيع الشعر على الجسم ، إلخ. كما أنها تختلف في متوسط الوزن والطول والقوة البدنية. يشمل مصطلح الجندر او النوع الاجتماعي جميع السمات أو الخصائص التي تمنحها الثقافة للذكور والإناث. وهو يشير إلى البناء الاجتماعي والثقافي للشخصيات الذكورية والنسائية .

التنشئة الاجتماعية لدور الجندر او النوع الاجتماعي

العديد من الاختلافات السلوكية بين الذكور والإناث هي نتائج التنشئة الاجتماعية لدور الجندر. لكل مجتمع معتقداته وقيمه ومعاييره الخاصة فيما يتعلق بما يجب أن تبدو عليه الأنثى أو الذكر أو كيف يجب أن يتصرفا أو يفعلا. أدوار الجندر هي المهام والأنشطة التي تسندها الثقافة إلى الجنسين الذكور والإناث. وتختلف أدوار الجندر باختلاف البيئة، ونوع الأنشطة الاقتصادية، واستراتيجية الشعوب التكيفية، ومستوى التعقيد الاجتماعي.

وتنطوي التنشئة الاجتماعية لدور الجندر على تقسيم العمل حسب نوع الجنس. يبدو أن تقسيم العمل في جميع المجتمعات تقريبا مبني على أساس نوع الجندر. وهناك قواعد مؤسسية تحدد كيف وفي أي مجالات ينبغي استخدام عمل الإناث والذكور.

القوالب النمطية الجنسانية والتقسيم الطبقي

القوالب النمطية الجنسانية

والقوالب النمطية الجنسانية مفرطة في التبسيط ولكنها تحمل أفكارا قوية عن خصائص الذكور والإناث. الصورة النمطية هي فكرة أو موقف مسبق قوي جدا في أذهان الناس حول شيء ما. غالبا ما يكون من الصعب جدا التخلص من هذه الصورة النمطية. والقوالب النمطية الجنسانية سلبية في معظم الحالات. فعلى سبيل المثال، هناك قوالب نمطية جنسانية سلبية ضد الإناث أو النساء أكثر مما هي سلبية ضد الذكور. وعادة ما تحمل معظم المجتمعات قوالب نمطية مختلة عن المرأة. وهذا أمر شائع جدا بشكل خاص في المجتمعات الريفية التقليدية.

التقسيم الطبقي الجنساني

يصف التقسيم الطبقي بين الجنسين توزيعا غير متكافئ للمكافآت (الموارد ذات القيمة الاجتماعية والسلطة والهيبة والحرية الشخصية) بين الرجل والمرأة، مما يعكس مواقعهم المختلفة في التسلسل الهرمي الاجتماعي. والقوالب النمطية الجنسانية تفتح الطريق أمام التقسيم الطبقي الجنساني. وهذا يعني أن الرجال والنساء أو الذكور والإناث لا يتمتعون بفرص متساوية للوصول إلى موارد المجتمع. بدءا من الطفولة ، يتم تنشئة الأولاد والبنات اجتماعيا أو تدريبهم على ما يعتبره المجتمع طريقة مقبولة وطبيعية للسلوك أو الحياة للجنسين. وتعلم الفتيات أن يكن خاضعات للأولاد؛ يتم تدريب الأولاد على أن يكونوا عدوانيين ، أكثر انفتاحا ، أقوياء ، ثرثارين ، إلخ. يتم تزويد الذكور بمزيد من القوة والهيبة والامتياز والاحترام أكثر من الإناث. وقد وضع التقسيم الطبقي الجنساني عددا أكبر من الرجال في مناصب ذات أهمية اقتصادية واجتماعية وسياسية مؤثرة. وهناك عدد قليل من الإناث في مناصب اجتماعية واقتصادية وسياسية رفيعة المستوى. الذكور لديهم سلطة صنع القرار أكثر من الإناث،هذا هو الحال في معظم المجتمعات. هذا لا يرجع إلى انخفاض مستوى الذكاء والأداء للإناث ، على الرغم من أنه غالبا ما يعتقد على هذا النحو. وأنما هو نتيجة لعملية التنشئة الاجتماعية للدور الجنساني ، والأيديولوجيات الجنسانية والتقسيم الطبقي.

آثار التنشئة الاجتماعية القائمة على دور الجندر على الصحة

إن التنشئة الاجتماعية القائمة على دور الجندر، من بين أمور أخرى، تخلق عبئا غير عادل على المرأة. وابتداء من الطفولة، كثيرا ما تكون الفتيات، ولا سيما في المناطق الريفية، مثقلات بعبيء عمل أعلى من عبيء العمل الذي يحمله الفتيان في تقسيم العمل المنزلي وقد يكون لذلك أثر سلبي على صحة المرأة. من ناحية أخرى ، غالبا ما يتم تعليم الأولاد أن يكونوا أقوياء ، وأن ينخرطوا في السلوكيات العدوانية والمغامرات واتخاذ إجراءات المخاطرة. وقد يفسر هذا جزئيا سبب وجود حالات مرضية بين الإناث في كثير من الأحيان أكثر من الذكور. في المتوسط ، تميل الإناث إلى أن تكون أكثر مرضا من الذكور ، ويميل الذكور إلى التمتع بصحة أفضل من الإناث. ومع ذلك، تميل معدلات الوفيات إلى أن تكون أعلى بالنسبة للذكور منها بالنسبة للإناث ويمكن تفسير ذلك جزئيا لأسباب اجتماعية وثقافية ولأسباب بيولوجية جزئيا.

تظهر بعض نتائج الأبحاث أن النساء يعشن في المتوسط لفترة أطول من الرجال بسبب العوامل البيولوجية والاجتماعية والثقافية. السلوكيات الاجتماعية والصحية المحفوفة بالمخاطر مثل التدخين ، ومضغ بعض الاعشاب ، وإدمان المخدرات ، والقتال ، والمشاركة في الأنشطة الإجرامية ، وإدمان الكحول ، المغامرات ، وما إلى ذلك ، هي أساسا أسباب قصر العمر المتوقع للذكور مقارنة بالإناث.

كما أن بعض الممارسات التقليدية القائمة على نوع الجنس في مجال التوليد وأمراض النساء تضع المرأة في وضع أكثر حرمانا من الرجل. على سبيل المثال ، قد تؤثر ممارسات تجنب الطعام أثناء الحمل سلبا على النساء.

وعلاوة على ذلك، كثيرا ما يؤدي ازدواجية الأدوار الإنجابية والإنتاجية للمرأة إلى عبء كبير ومخاطر صحية كبيرة على المرأة؛ ويصدق هذا بصفة خاصة على المناطق الريفية في المجتمعات النامية. والأدوار الإنجابية للمرأة مثل الحمل والولادة والرضاعة الطبيعية وعبيء رعاية الطفل كلها مجالات محتملة للمخاطر الصحية التي تتعرض لها المرأة. كما أن الأدوار الإنتاجية للمرأة الشائعة جدا في المناطق الريفية مثل الأعمال المنزلية التي تستغرق وقتا طويلا وتتطلب عمالة كثيفة مثل جمع الحطب وجلب المياه من مسافات طويلة وتنقية الحبوب، وما إلى ذلك، هي أيضا مجالات حاسمة أخرى للمخاطر الصحية. كما أن النساء أكثر عرضة للمخاطر الصحية بسبب عوامل مثل عبيء المشاركة في مختلف أنشطة كسب الرزق في تربية الحيوانات الزراعية، أنشطة أخرى خارج المزرعة ؛ نقص العمالة وعدم الوصول إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية مثل مرافق الرعاية الصحية؛ وكما ذكر آنفا، فإن الغلبة العامة للفقر بين النساء التي كثيرا ما تنطوي على سوء التغذية على نطاق واسع .

الإثنية والعرق

العلاقات الاثنية والعرقية هي مجالات مثيرة وصعبة وديناميكية للدراسة في الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية. وهذه القضايا تمسنا جميعا، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بطرق عديدة، وهي تفعل ذلك على المستويات الشخصية الإقليمية والوطنية وحتى العالمية.

تشير الاثنية إلى التماهي مع مجموعة عرقية والشعور بأنه جزء منها، والاستبعاد من مجموعات أخرى معينة بسبب هذا الانتماء. وبعبارة أخرى، فإن الإثنية هي “اختلافات ثقافية أو جسدية مختارة تستخدم لتصنيف الناس إلى مجموعات أو فئات تعتبر متميزة إلى حد كبير، حيث يتم تعريف أنفسهم بشكل فردي اجتماعيا وثقافيا. ويستند إلى أوجه التشابه الثقافي والاختلاف في مجتمع أو أمة. أوجه التشابه هي بين أعضاء نفس المجموعة، الاختلافات هي بين تلك المجموعة وغيرها.

يشترك أعضاء المجموعة العرقية في معتقدات وقيم وعادات وتقاليد معينة ومعايير. إنهم يعرفون أنفسهم على أنهم مختلفون ومميزون بسبب السمات الثقافية. قد ينشأ هذا التمييز من اللغة أو الدين أو التجربة التاريخية المشتركة أو العزلة الجغرافية أو القرابة أو العرق. ويمكن أن تشمل علامات المجموعات الإثنية اسما جماعيا، وإيمانا بالنسب المشترك، وشعورا بالتضامن، وارتباطا بإقليم معين قد تملكه الجماعة أو لا تملكه.

يمكن لأعضاء مجموعة عرقية تعريف أنفسهم و/ أو أن يعرفهم الآخرون على أنهم مختلفون ومميزون بسبب لغتهم أو دينهم أو جغرافيتهم أو تاريخهم أو أسلافهم أو سماتهم الجسدية. عندما يفترض أن مجموعة عرقية لديها قاعدة بيولوجية (“دم” مطلق أو مادة وراثية) يطلق عليها اسم العرق. ومع ذلك ، فإن العرق هو بناء ثقافي ومصطلح بيولوجي فاقد للمصداقية. وقد كان هذا المصطلح أكثر المصطلحات إساءة استعمال وعفا عليه الزمن. عندما يقول علماء الأنثروبولوجيا أن العرق هو بناء ثقافي أو اجتماعي ، فإنهم يقصدون أنه تم إنشاؤه اجتماعيا من قبل الناس ، وليس موجودا بشكل طبيعي أو بيولوجي. العرق ، مثل الاثنية بشكل عام هو فئة ثقافية (هيكل ، أو منتج) بدلا من كونه حقيقة بيولوجية.

ومن هذه الإساءة ظهرت العنصرية، وهي الإساءة الاجتماعية والسياسية للمفهوم البيولوجي للعرق لغرض صريح أو ضمني هو تفضيل مجموعة من الناس على الأخرى. تنطوي العنصرية على استخدام الاختلافات البيولوجية المتصورة والمتخيلة لتحديد مستوى الناس فيما يتعلق ببعضهم البعض. عادة ما تكون المجموعات الإثنية والعرقية المختلفة نتيجة لتصورات الناس لمدى اختلافهم عن الآخرين. غالبا ما لا تستند التصنيفات العرقية المختلفة الموجودة اليوم في أماكن عديدة إلى معايير علمية وإلى الصالح العام. وعادة ما يقصد بها تفضيل مجموعة واحدة من الناس على الأخرى.

وبالتالي ، من الصعب تعريف الأعراق بيولوجيا ، على الرغم من أن المواطن العادي يتصورها (أو يفهمها) من الناحية البيولوجية. الاعتقاد بأن الأعراق موجودة ومهمة هو أكثر شيوعا بين عامة الناس مما هو عليه بين العلماء. أي أنه الناس العاديون هم الذين يتحدثون عن الأعراق من الناحية البيولوجية ، وليس العلماء. فيما يتعلق بالأنثروبولوجيا ، فإن جميع الناس متشابهون بشكل أساسي في التركيب النفسي الحيوي الأساسي ، على الرغم من الاختلافات الجسدية الخارجية.هذه هي الحقيقة الواقعية ، فقد اعتقد الناس منذ العصور القديمة أن هناك أعراقا أعلى وأدنى ، ولا يزال هذا الاعتقاد متفشيا حتى في ما يسمى بالمجتمعات الحديثة. وهو مصدر استغلال الأغلبية لمجموعات الأقليات وهيمنتها. بشكل عام ، من الواضح أن الأعراق هي فئات مبنية ثقافيا قد لا يكون لها علاقة تذكر بالاختلافات البيولوجية الفعلية. وعلاوة على ذلك، فقدت صلاحية العرق كمصطلح بيولوجي مصداقيتها أي أنه لم يعد مقبولا كحقيقة علمية.

القوالب النمطية الإثنية والعرقية

يمكن التعبير عن العلاقات الإثنية والعرقية في التعددية الثقافية السلمية أو في التمييز أو المواجهة والصراعات العنيفة بين الأعراق. غالبا ما تنشأ الصراعات الإثنية والعرقية كرد فعل على التحيز (المواقف والأحكام السلبية) أو التمييز (بالافعال). التحيز يعني التقليل من قيمة (النظرة الدنيا) مجموعة بسبب سلوكها المفترض أو قيمها أو قدراتها أو سماتها. يشير التمييز السلبي إلى السياسات والممارسات التي تضر بالمجموعة وأعضائها. وقد يكون التمييز بحكم الواقع (أي ممارسة، ولكنه غير مجاز قانونا) أو بحكم القانون (أي جزءا من القانون). ويسمى الشكل الأكثر تطرفا من أشكال التمييز العرقي والعنصري الإبادة الجماعية. الإبادة الجماعية هي القضاء المتعمد على مجموعة من الناس من خلال القتل الجماعي. يشير التمييز المؤسسي إلى البرامج والسياسات والترتيبات التي تحرم مجموعات معينة من الناس من المساواة في الحقوق والفرص. وهناك أيضا تمييز إيجابي، وهو أمر شائع في الوقت الحاضر. وتشمل هذه التمييزات برامج وترتيبات تهدف إلى رفع الروح المعنوية وتعزيز الوضع الاجتماعي والاقتصادي للأفراد والجماعات الذين يتعرضون للتمييز والتهميش.

وقد تحاول الجماعات المهيمنة تدمير ثقافات الجماعات العرقية؛ وهذا ما يسمى الإبادة العرقية. وبعبارة أخرى، الإبادة العرقية هي التدمير المتعمد للمعتقدات والممارسات والمؤسسات الثقافية لمجموعة أقلية من الناس من قبل المجموعة المهيمنة. ويمكن القيام بذلك من خلال الاستيعاب القسري لمجموعة الأقلية في أساليب حياة المجموعة المهيمنة.

والقوالب النمطية الإثنية والعنصرية هي مصادر التمييز الإثني والعنصري في مجتمع معين. إنها الافتراضات والمعتقدات والمواقف الراسخة (السلبية في كثير من الأحيان) لدى الناس تجاه عضو أو أعضاء في مجموعة عرقية معينة. وتؤدي هذه الأيديولوجيات الخاطئة إلى التقسيم الطبقي والتمييز الإثنيين والعرقيين.

يختلف الوصول إلى فرص مختلفة مثل نوعية الحياة ، والرعاية الصحية الأفضل ، والفرص التعليمية ، وما إلى ذلك ، بين مختلف المجموعات الإثنية والعرقية. وهذا يبرر الادعاء الأنثروبولوجي بأن الأمراض والعلل تنتج اجتماعيا وثقافيا، وكذلك قضايا من يمرض ومن يتمتع بصحة أفضل . وقد يتمتع الأشخاص الذين ينتمون إلى مجموعة مهيمنة بنوعية حياة أفضل، ورعاية صحية أفضل، ومتوسط عمر متوقع أعلى، وانخفاض معدلات الاعتلال والوفيات، وفرص تعليمية أفضل، وما إلى ذلك. ومن ناحية أخرى، قد يعاني الأشخاص المنتمون إلى الأقلية والمجموعات الإثنية والعرقية من سوء الأحوال المعيشية، وسوء خدمات الرعاية الصحية، وتدني نوعية الحياة التي تقاس بارتفاع معدل اعتلال ووفيات الرضع والأمهات، وانخفاض متوسط العمر المتوقع، ومحدودية فرص الحصول على فرص تعليمية أفضل أو عدم الحصول عليها.

ومن الأمثلة على هذا النوع من التمييز العرقي والعنصري ما حدث في جمهورية جنوب أفريقيا السابقة، خلال فترة الفصل العنصري، وحكومتها العنصرية. حيث كان النظام يشجع قانونا التمييز الإثني والعنصري (بحكم القانون). تمتع المستوطنون البيض الأوروبيون القلائل بجميع المؤشرات الجيدة للحياة ، في حين عانت الغالبية السوداء من السكان الأفارقة من جميع المشاكل المذكورة أعلاه.

وعلى الرغم من أنه قد لا يكون هناك تمييز إثني وعنصري بحكم القانون في النظام العالمي الحالي، فإن أشكالا مختلفة من التمييز لا تزال موجودة في أجزاء كثيرة من العالم بطرق خفية مختلفة (لا يمكن التعرف عليها بسهولة). وربما لا تزال مجموعات الأقليات تعاني من هذا التمييز. وقد يحرمون من المساواة في الحصول على مختلف الفرص. يواجه عالمنا الآن مشاكل ضخمة تتعلق باللاجئين. اللاجئون هم أولئك الأشخاص الذين أجبروا على مغادرة أماكن إقامتهم الأصلية وبلدانهم لأسباب مختلفة، بما في ذلك التمييز. وهم يواجهون، في جملة أمور، مشاكل سوء الرعاية الصحية، وارتفاع معدلات الاعتلال والوفيات، ومحدودية الحصول على الفرص الاجتماعية والاقتصادية، على الرغم من أن الوكالات المعنية تبذل جهودا لمعالجة مشاكلهم.

وفي تلخيص لما قلناه فأن مفاهيم الجنس والاثنية والعرق مهمة جدا في الأنثروبولوجيا. وتركز الدراسات المتعلقة بنوع الجنس والإثنية والعرق على الأبعاد الاجتماعية والثقافية لهذه المسائل. تفترض الأنثروبولوجيا أنه لا يوجد نقص أو تفوق بين الذكور والإناث ، وكذلك بين المجموعات المختلفة من الناس في العالم. جميع الناس، ذكورا أو إناثا، بيض أو سوداء، صينيون أو سودانيون، ساميون أو كوشيون متشابهون بشكل أساسي، ويشتركون في خصائص بيولوجية ونفسية واجتماعية أساسية مماثلة، على الرغم من الاختلافات الطبيعية أو الجسدية الخارجية. ومع ذلك ، استخدم الناس منذ البداية الاختلافات الجنسية والجسدية كمبرر لدونية مجموعة أو تفوق مجموعة أخرى. بسبب الحوادث التاريخية المختلفة ، تصبح بعض المجموعات مهيمنة والبعض الآخر يصبح أقلية.

والقوالب النمطية والأيديولوجيات الجنسانية والإثنية والعرقية الموجودة في مجتمع معين هي مصادر التقسيم الطبقي والتمييز. ويؤدي ذلك إلى التوزيع غير المتكافئ للسلطة والموارد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بين الذكور والإناث وكذلك بين مجموعة عرقية وأخرى. وطوال تاريخ البشر، كانت هذه الأشكال من التمييز تمارس علنا وصراحة. وهذا ما يسمى بالتمييز بحكم القانون. ولكن في الوقت الحاضر، وبسبب التقدم في العلوم الاجتماعية والقبول الواسع للمساواة العالمية بين جميع البشر، تم التخلي عن هذه الأنواع من التمييز قانونيا ومع ذلك ، فإنها لا تزال موجودة بطرق خفية.

ولا تزال هناك فجوات واسعة في نوعية الحياة، والفرص التعليمية والاقتصادية، والظروف الصحية، وما إلى ذلك، بين الذكور والإناث وكذلك بين مختلف فئات الناس. ولا تزال الأقليات في مختلف أنحاء العالم تعاني من العديد من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والصحية. ولا يزال الناس يطردون قسرا من ديارهم وبلدانهم، ويتعرضون للعديد من المشاكل.

ترجمة : د.احمد المغير /طبيب اختصاصي وباحث

المصدر:

INTRODUCTION TO SOCIOCULTURAL ANTHROPOLOGY

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط