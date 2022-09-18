الأنثروبولوجيا أوعلم الانسان: العلم الذي لا يهتم به العرب /8 الاقارب والزواج والأسرة

ترجمة د.احمد مغير

مفهوم القرابة

تعتبر القرابة شريان الحياة أو اللبنات الاجتماعية للأشخاص الذين يدرسهم علماء الأنثروبولوجيا. في الثقافات غير الصناعية غير المتعلمة تشكل القرابة والزواج والأسرة أسس الحياة الاجتماعية والنشاط الاقتصادي والتنظيم السياسي. عادة ما يكون سلوك وأنشطة الناس في مثل هذه المجتمعات موجهة نحو القرابة. وبالتالي فإن أحد الاهتمامات الرئيسية لعلماء الأنثروبولوجيا في دراسة طرق الحياة في المجتمعات الصغيرة غير الصناعية هو فهم مبادئ القرابة والزواج والأسرة. في المجتمعات المعاصرة والحديثة ، تكون اتصالات معظم الناس خارج المنزل مع غير الأقارب. ومع ذلك فإن الناس في الثقافات غير الصناعية يقضون حياتهم بشكل حصري تقريبا مع الأقارب والشركاء. يرتبط كل شخص بشخص آخر ويقضي معظم وقته معه ، وقواعد السلوك المرتبطة بعلاقة قرابة معينة أساسية للحياة اليومية .

تعرف القرابة بأنها الشبكة التي يرتبط فيها الناس ببعضهم البعض من خلال الدم والزواج والروابط الأخرى. القرابة هي نوع من العلاقات الاجتماعية التي تربط الناس ،القرابة موجودة عالميا في جميع المجتمعات. يمكن إنشاء القرابة من خلال ثلاث طرق: – عن طريق الدم: هذا هو مبدأ القرابة. القريب (مجموعها الأقارب) هو الشخص الذي يرتبط بشخص آخر عن طريق الدم. ومن الأمثلة على الاقارب ما يلي: علاقة أحد الوالدين (الأب / الأم / الجد والجد) بالطفل. العلاقة بين الأشقاء (الإخوة والأخوات) ؛ علاقة الفرد بعمه أو عمته أو ابنة أخيه أو ابن أخيه؛ الخ.

– من خلال الزواج: هذا هو مبدأ النسابة، على سبيل المثال، روابط القرابة بين الزوج والزوجة؛ الزوج ومجموعة زوجته؛ الزوجة و مجموعة الزواج إلخ.

– من خلال التبني ، الرعاية ، وما يسمى الأبوة الإلهية إلخ. وهذا ما يسمى مبدأ القرابة الوهمية. وبعبارة أخرى، فإن القرابة الوهمية هي نوع من العلاقة التي يخلق فيها شخصان نوعا من العلاقة بين الوالدين والطفل دون أي روابط دم أو زواج.

تعريف الزواج

يعرف الزواج بأنه في الأساس اتحاد جنسي بين رجل وامرأة بحيث يعتبر الأطفال المولودون للمرأة ذرية شرعية لكلا الوالدين. الغرض الرئيسي من الزواج هو خلق علاقات اجتماعية جديدة والحقوق والواجبات بين الزوجين وأقاربهما، وتحديد حقوق الأطفال ووضعهم عند ولادتهم. في المجتمعات التقليدية البسيطة ، غالبا ما يكون الزواج علاقة بين المجموعات أكثر من علاقة بين الأفراد. في المجتمعات الصناعية ، هو علاقة فردية . فكرة الحب الرومانسي أقل شيوعا في المجتمعات التقليدية (غير الصناعية). وبالتالي، فإن الزواج هو شأن جماعي في مثل هذه المجتمعات. الزواج في المجتمعات الصناعية يربط بين الأفراد ويمكن قطع (كسر) العلاقة بين الأفراد بسهولة أكبر من تلك التي بين الجماعات.

أنواع الزواج

بشكل عام ، يصنف الزواج إلى الزواج الأحادي وتعدد الزوجات. الزواج الأحادي هو الزواج الذي ينطوي عادة على رجل وامرأة، أي هو زواج واحد إلى واحد. الزواج الأحادي أمر شائع جدا في معظم مجتمعات العالم. تعدد الازواج او الزوجات (الزواج التعددي) مسموح به في العديد من الثقافات. وهو نوعان هما تعدد الزوجات وتعدد الازواج. الأول ينطوي على (رجل يتزوج أكثر من امرأة واحدة في وقت واحد) والثاني ينطوي على أزواج متعددين (أي امرأة واحدة متزوجة من أكثر من رجل واحد في وقت واحد). يوجد تعدد الزوجات وتعدد الأزواج في سياقات اجتماعية وثقافية مختلفة ويحدث لأسباب عديدة. تعدد الزوجات أكثر شيوعا من تعدد الزوجات. يطلق على الشكل الأكثر شيوعا للزواج المتعدد الأزواج اسم تعدد الأزواج الأخوي ، والذي يتضمن أخوين أو أكثر يتخذان امرأة واحدة كزوجة لهم. وهو زواج نادر جدا ويحدث بشكل رئيسي في مجتمعات جنوب آسيا مثل التبت وبورما ونيبال والهند .هناك أسباب ديموغرافية واقتصادية وإيكولوجية وغيرها من الأسباب للزواج التعددي.

هناك أيضا بعض الأشكال الأخرى لترتيب الزواج التي حددها علماء الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية. ويسمى أحد هذه الاشكال زواج الأرحام، وهو شكل من أشكال الزواج يحق للرجل بموجبه أن يرث زوجة أخيه المتوفى أو قريبه. ويمكن أيضا أن تسمى هذه الممارسة توارث الزوجة. هذا النوع من الزواج شائع في بعض أجزاء إثيوبيا وأماكن أخرى في المجتمعات التقليدية ، على الرغم من أنه قد يكون تراجع هذه الأيام. ويطلق على العكس من زواج الأرحام اسم زواج النسيبة الذي يخول الرجل أن يتزوج أخت أو قريبة زوجته المتوفاة.

وهناك شكل أكثر شيوعا من أشكال الزواج، والذي يصنف ضمن ما يسمى بالممارسات التقليدية الضارة ، يسمى زواج الأطفال. ويحدث هذا الشكل من أشكال الزواج بطريقة تتفق الأطراف المعنية على ترتيب زواج فتاة صغيرة (لا يزيد عمرها عن عشر سنوات) من شخص مسن عادة. وينصب التركيز على عدم النضج البدني والنفسي للفتاة وكيف يمكن أن تؤدي هذه الظروف إلى عواقب اجتماعية وجسدية ونفسية خطيرة وغيرها من العواقب على الفتاة الصغيرة.

قواعد الزواج

هناك نوعان من قواعد الزواج: هذه هي الزواج الداخلي والزواج الخارجي. الزواج الداخلي هو قاعدة زواج تتطلب أن يتزوج الناس داخل مجموعتهم الاجتماعية الخاصة (مثل قبيلتهم أو جنسيتهم أو دينهم أو العرق ، المجتمع ، الطبقة الاجتماعية ، إلخ). من ناحية أخرى ، يتطلب الزواج الخارجي أن يتزوج الناس خارج المجموعة التي ينتمون إليها. فهو يمنع الزواج داخل الدائرة الداخلية الأصغر، أي الأقارب المقربين. أحد الشواغل الرئيسية لقاعدة الزواج الخارجي هو حظر سفاح القربى ، أي الزواج أو الاتصال الجنسي بين أقارب الدم.

مدفوعات الزواج

يعتبر الزواج اتفاقا تعاقديا بين أطراف (مجموعات) مختلفة، يدرس الحقوق والقيم المنقولة ومختلف الحقوق والمصالح الاقتصادية والقانونية. وبالتالي فإن شروط الزواج يمكن أن تشمل خدمة العروس، وهي خدمة العمل التي يقدمها العريس (أو الزوج المحتمل) لوالدي العروس (أو الزوجة المحتملة)؛ مهر العروس، وهو دفع ثمن الزواج للعروس و/أو مجموعتها، من حيث المال والهدايا المادية التي يقدمها العريس؛ ومهر العريس، الذي يشير إلى هدايا الزواج التي تقدم عادة إلى العريس من قبل العريس وعائلتها .

تعريف الأسرة وأنواعها

إحدى وظائف الزواج هي أنه يؤدي إلى إنشاء أسر ، على الرغم من أن الأسر قد تنشأ بشكل مستقل عن الزواج في بعض المجتمعات. ومع ذلك، فإن الزواج يوفر للأسرة صلاحيتها القانونية والاجتماعية. ويمكن تعريف الأسرة تقليديا بأنها “مجموعة حميمة قائمة على القرابة تتكون على الأقل من نواة بين الوالدين والطفل”؛ وهي أصغر وحدة اجتماعية تتعاون اقتصاديا وتتحمل مسؤوليات تربية الأطفال.

يتمثل الشكل السائد للأسرة في المجتمع الحديث اليوم في الزوج والزوجة وطفلهما أو أطفالهما المعالين وهذا ما يسمى بالأسرة النواة. ومع ذلك، فإن هذا الشكل من أشكال الأسرة ليس هو الشكل المثالي في المجتمعات التي يسود فيها شكل الزواج المتعدد الزوجات وهو أمر نادر الحدوث بين المجتمعات الزراعية الصغيرة في العالم الثالث.

وهكذا، فإن تعريفا أعم للأسرة يعتبر الأسرة أي مجموعة اجتماعية من الناس توحدهم معا روابط الزواج أو النسب أو التبني، وتتحمل مسؤولية تربية الأطفال. قد تشكل الأسرة في المجتمعات التقليدية الصغيرة جدا الزوج وزوجته / زوجاته وأطفال زوجته / زوجاته و / أو زوجات وأطفال أبنائه. ويسمى هذا النوع من الأسر بالأسرة الممتدة او الموسعة. وقد تنشأ الأسر الموسعة من أشكال تعدد الزوجات وانواع الزواج.

وظائف الأسرة

الأسرة هي الوحدة الأساسية لجميع المؤسسات الاجتماعية؛ إنها لبنة بناء أي مجتمع. إنها مهمة جدا للأفراد والمجتمع لأنها تستجيب لبعض الاحتياجات الإنسانية الأساسية ، الفردية والجماعية على حد سواء. وتشمل هذه الاحتياجات احتياجات الحب والأمن العاطفي ، والحاجة إلى تنظيم السلوك الجنسي ، والحاجة إلى إعادة إنتاج الأجيال ، والحاجة لحماية الشباب والمعاقين (المرضى)، والحاجة إلى تنشئة الأطفال اجتماعيا.

أهم وظيفة نفسية اجتماعية للأسرة هي التنشئة الاجتماعية. إنها العملية التي يتم من خلالها تدريب الأطفال حديثي الولادة على قيم المجتمع وقواعده ومعايير سلوكياته ، إلخ. التنشئة الاجتماعية ضرورية لشخصية الأطفال ونموهم العاطفي والاجتماعي والفكري. بدون التنشئة الاجتماعية المناسبة ، سينتهي الأمر بالأطفال إلى أن يكونوا مجرد كائنات بيولوجية ، أو سيطورون مواقف وسلوكيات معادية للمجتمع.

والوظيفة النفسية – الاجتماعية الهامة الأخرى للأسرة، ولا سيما في المجتمعات التقليدية، هي توفير الدعم الاجتماعي والراحة النفسية والرعاية البدنية والحماية للشباب والمرضى والمعوقين والمسنين. تمارس هذه الأسر سلطة قوية على سلوكيات الأطفال ؛ هذا صحيح بشكل خاص فيما يتعلق بالسلوك الجنسي للأطفال. ويمكن أن يكون أحد أسباب انتشار الأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي، بما في ذلك فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، إضعاف نظم السلطة التقليدية للأسرة.

وتضطلع الأسرة أيضا بدور توفير الاحتياجات الصحية الأولية والحفاظ على الصحة والرفاه لأفرادها. والأسرة هي الوحدة الأساسية، ولا سيما في سياقات المجتمعات النامية، في الشبكات المجتمعية القائمة على الأقارب، حيث تتاح الخدمات شبه الطبية مجانا للاقارب. يلاحظ الأقارب المرض ، ويعتنون بالشخص المريض ويريحونه ، ويجعلونه يشعر بأنه لديه الدعم في معاناته.

الاتجاهات في الزواج المعاصر والأسرة ومشاكلهما

بسبب عوامل مختلفة مثل التأثير القوي للتحديث ، تحدث تغييرات في أنظمة الزواج والأسرة. إن أنواع وحجم المشاكل السائدة في مجتمعنا المعاصر هائلة ومع ذلك ليست كل التغييرات سلبية، قد يكون بعضها مفيدا .إن مقارنة بسيطة بين نظامي الزواج والأسرة التقليدي (الماضي) والحديث (المعاصر) سوف تظهر أن أشياء كثيرة قد تغيرت. واحدة من الجوانب المتغيرة هي مسألة الطلاق،الطلاق هو انهيار الزواج. وتشير الإحصاءات الرسمية إلى أنه حتى في دول العالم الثالث، فإن معدل الطلاق يتزايد بمعدل ينذر بالخطر. اليوم أصبح من الأسهل على الزوجين الطلاق مما كان عليه في الماضي. حتى الأسباب البسيطة يمكن اعتبارها سببا للطلاق اليوم، وللطلاق العديد من العواقب الاجتماعية والنفسية وما يتصل بهما.

ومن الظواهر المعاصرة الهامة الأخرى الاتجاهات المتزايدة في الأسر التي ترأسها نساء والمشاكل المرتبطة بها، كما يمكن ملاحظته في المناطق الريفية والحضرية على السواء. ما أصبح يعرف باسم (تأنيث الفقر) وهو أيضا جزء من هذا الاتجاه المستمر. وهذا يعني، من بين أمور أخرى، أن النساء يصبحن أكثر تأثرا بنتائج الانهيار الزوجي. كما أن الجفاف والحرب والمجاعة والصراعات ، وما إلى ذلك، هي عوامل أخرى مرتبطة بها تسهم في عبيء الفقر الواقع على عاتق المرأة.

وفي الأخير نقول أن علاقة القرابة أساسية للمجتمع التقليدي. وأن فهم مبادئ القرابة والزواج والأسرة والأشكال المتنوعة للممارسات الأسرية والزواجية و القيم والمعايير المرتبطة بها ، هي مهمة جدا. الزواج والأسرة تشكل أساس جميع المجتمعات؛ وبدون نظم سليمة وواضحة للأسرة والزواج، سينهار المجتمع. قد تكون العديد من المشاكل الاجتماعية والصحية المعاصرة في مجتمعاتنا ناتجة عن علل نظام الأسرة والزواج. وعلى الرغم من أن بعض الاتجاهات المتغيرة في نظم الأسرة والزواج إيجابية ومفيدة خاصة للمرأة، فإن الكثير منها سلبي وخطير. ومن الأمثلة على ذلك الطلاق وانهيار الزواج. الطلاق يؤدي إلى انفراط التنظيم الأسري والعديد من المشاكل النفسية والاجتماعية الأخرى. وقد تعزى مشكلة أطفال الشوارع والعدد المتزايد باستمرار من كبار السن والمعوقين الذين يخرجون إلى الشوارع (أي الذهاب إلى الشوارع للتسول) إلى انهيار نظم الزواج والأسرة التقليدية.

ترجمة : د.احمد المغير /طبيب وباحث

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INTRODUCTION TO SOCIOCULTURAL ANTHROPOLOGY

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