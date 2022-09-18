القبض على قاتل سائق “ستوتة” في واسط

كشفت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بوزارة الداخلية ملابسات جريمة قتل مواطن كان يعمل سائق عجلة “ستوتة”، وألقت القبض على المتهم في محافظة واسط.



وبحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية العراقية، اليوم السبت (17 أيلول 2022)، حول تفاصيل تنفيذ عملية اعتقال المتهم أوضحت انها تمت بعد ورود معلومات عن اختفاء مواطن من قضاء العزيزية يعمل سائق (ستوته)، وتأجيره الى ناحية الشحيمية “شكلت وكالة الاستخبارات فريقا مختصاً لمتابعة حيثيات الموضوع وتم التوصل إلى الشخص الذي قام بتأجير”ه.

وألقي القبض على الشخص المتهم، ومن خلال التحقيقات “اعترف صراحة بقيامه بجريمة قتل المواطن بدافع السرقة، اذ تم اجراء كشف الدلالة للمتهم والعثور على جثة المواطن المفقود واتخاذ الاجراءات القانونية بحقه تمهيداً لمحاكمته وتحقيق الجزاء العادل بحقه”. وفقاً للبيان.

سائق الستوتة الذي قتل

ويعاقب القانون العراقي على جريمة القتل العمد وفق المادة (406) بالإعدام كل من ارتكب الحالات التالية:



أ – إذا كان القتل مع سبق الإصرار أو الترصد.

ب – إذا حصل القتل باستعمال مادة سامة، أو مفرقعة او متفجرة.

ج – إذا كان القتل لدافع دنيء أو مقابل أجر، او اذا استعمل الجاني طرقاً وحشية في ارتكاب الفعل.

د – إذا كان المقتول من أصول القاتل.

هـ – إذا وقع القتل على موظف أو مكلف بخدمة عامة أثناء تأدية وظيفته أو خدمته أو بسبب ذلك.

و – إذا قصد الجاني قتل شخصين فأكثر فتم ذلك بفعل واحد.

ز – إذا اقترن القتل عمداً بجريمة أو اكثر من جرائم القتل عمداً أو الشروع فيه.

ح – اذا ارتكب القتل تمهيدا لارتكاب جناية او جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لا تقل على سنة او تسهيلا لارتكابها او تنفيذا لها او تمكينا لمرتكبها او شريكه على الفرار او التخلص من العقاب.

ط – إذا كان الجاني محكوماً عليه بالسجن المؤبد عن جريمة قتل عمدي وارتكب جريمة قتل عمدي أو شرع فيه خلال مدة تنفيذ العقوبة.

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