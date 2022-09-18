القدرة الانتاجية لحقل سرسنك النفطي في النصف الاول 2022

بحسب بيانات شركة ( HKN إينرجي) الاميركية:

ارتفعت الايرادات في حقل( سرسنك) النفطي في النصف الاول من عام 2022 بنسبة ( 80%) بالمقارنة مع نفس الفترة من عام 2021 وذلك بسبب ارتفاع أسعار النفط وبسبب زيادة حجم الانتاج في الحقل بنسبة ( 3%)

بلغ حجم الانتاج في النصف الاول من عام 2022 (29.7 ) الف برمیل يوميا في حين بلغ حجم الانتاج في نفس الفترة من عام 2021 نحو (28.9 الف) برمیل يوميا

بلغ حجم الانتاج الكلي لحقل ( سرسنك) منذ بدء العمل فيه وحتى 30 حزيران 2022 نحو(47.6 ملیون) برمیل .

حقل سرسنك النفطي

يقع حقل( سرسنك) في محافظة دهوك، يبلغ مساحة الحقل نحو (420) کیلومتر مربع، ينقسم الحقل الى قسمين مختلفين ( منطقة سوارة توكة وشرق سوارة توكة) وتوجد في هاتين المنطقتين ( 3) مستودعات نفطية مستقلة.الحقل يستثمرمن قبل شركتين أجنبيتين، أحداهما أميركية وهي شركة ( HKN إينرجي) وتملك نسبة ( 62%) من الحقل، والشركة ألاخرى المستثمرة هي شركة ( توتال) الفرنسية وتملك نسبة ( 18%) من الحقل، وتملك حكومة إقليم كوردستان نسبة( 20%) من الحقل وفق البيانات الاخيرة التي كشفت عنها الشركة الاميركية، فأن القدرة الانتاجية لحقل ( سرسنك) بالشكل التالي:

اولا- منطقة (سوارة توكة)، تقع في هذه المنطقة( 6) أبارنفطية، ويبلغ القدرة الانتاجية لهذه الابار نحو( 29) الف برميل يوميا، يتم نقل الانتاج عبرالصهاريج الى معبر( فيشخابور)

ثانيا- منطقة شرق سوارة توكة، توجد في هذه المنطقة ( بئر نفطي واحد)، وتصل القدرة الانتاجية للبئر نحو( 2 الف و 500) برميل نفط يوميا.

تأسست شركة( HKN إينرجي) الاميركية في عام 2007 من قبل ( روس بيروت جونيور) وهي شركة خاصة تعمل في مجال الطاقة والاستكشافات النفطية ، يقع المقر الرئيسي للشركة في مدينة ( دالاس) الاميركية ولها فروع في تكساس و أربيل بإقليم كوردستان.

وحسب البيانات الاخيرة للشركة في النصف الاول من عام 2022:

ارتفعت الايرادات في حقل ( سرسنك) النفطي في النصف الاول من عام 2022 بنسبة( 80%) بالمقارنة مع نفس الفترة من عام 2021 وذلك بسبب أرتفاع أسعار النفط وبسبب زيادة حجم الانتاج في الحقل بنسبة ( 3%)، حصلت الشركة في هذه الفترة على أرباح من بيع النفط تقدر بنحو ( 178) مليون دولار، وحصلت أيضا في شهر تموز الماضي فقط على أرباح تقدر بنحو (33.6 ملیون) دولار. تقدر قيمة المجموع الكلي للاستثماراتها منذ عام ( 2007) أكثر من (1.9 ملیار) دولار. ساهمت الشركة بنحو ( 4) مليار دولار في تنمية الانتاج المحلي لإقليم كوردستان خلال ( 15) عاما الماضية. وساهمت الشركة أيضا في توفير( 59) الف فرصة عمل حتى نهاية عام 2021.

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