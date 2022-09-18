بتهمة البعث و”الحركات المهدوية”.. ماذا وراء الاعتقالات المتزامنة مع الزيارة الأربعينية؟

تلاحق القوات العراقية، أعضاء وأنصار ما يُسمى بـ”الحركات المهدوية” الذين ينشطون مع مواسم الزيارات الدينية، كأربعينية الإمام الحسين، وهو ما يثير تساؤلات عن طبيعة نشاط تلك المجموعات الدينية، وإمكانية عودتها من جديد، في بلد يشهد أزمات متعددة.

أبرز تلك المجموعات، هم أنصار رجل الدين “أحمد حسن اليماني”، حيث يعتقدون أنه وصي ورسول المهدي، وتنشط هذه الجماعة في جنوب العراق، حيث ظهرت هناك عام 2007، وقامت بعدة عمليات ضد القوات العراقية، بداعي التهيئة لظهور المهدي.

اعتقالات مستمرة

ومنذ أيام تعلن القوات العراقية، اعتقال أنصار تلك المجموعات، بتهم الإساءة للرموز الدينية، ونشر الأفكار المتطرفة، وتهديد السلم الأهلي، وذلك من خلال استغلال التجمعات البشرية في الزيارة الأربعينية.

وأعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، الاثنين، إلقاء القبض على 8 أشخاص بتهمة الانتماء إلى جماعة “أحمد بن الحسن اليماني” في محافظة النجف.

وذكر الجهاز في بيان: إنه “وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة وبعد استحصال الموافقات القضائية تمكنت مفارزنا في محافظة النجف من إلقاء القبض على (8) عناصر ينتمون لحركة دينية متطرفة، وبحوزتهم المئات من الكتب والمنشورات التي تدعو إلى تهديد السلم المجتمعي من خلال استغلال التجمعات البشرية في الزيارة الأربعينية”.

ونشر الجهاز صورة للمعتقلين وأمامهم شعار جماعة اليماني الدينية.

كما أعلن القبض على اثنين آخرين بتهمة “توزيع منشورات تسيء إلى المعتقدات والمعارف الدينية في محاولة لبث الفتن الطائفية والتفريق بين المسلمين” ، في النجف أيضاً.

وينتشر أفراد تلك المجموعات، في الجنوب العراقي، مثل ذي قار، وميسان، والبصرة، فضلاً عن محافظة بابل، والنجف لكن أعمالهم عادة تكون في الخفاء، وهي تتركز على اللقاءات الفردية، وتوزيع المنشورات، وكسب الأعضاء الجدد.

وتتهم السلطات العراقية ، وقادة كتل سياسية تلك المجموعات عادة، بالعمل على زعزعة الاستقرار، والانخراط في الاحتجاجات الشعبية، أو الارتباطات الخارجية، ما يتيح للسلطات الرسمية، اعتقال أعضاء تلك الجماعات، دون اعتراضات أو مضايقات.

وفي محافظة الديوانية، أعلنت هيئة الحشد اعتقال أربعة أشخاص بتهمة الانتماء لحزب البعث المحظور، كان بينهم الزعيم القبلي إقبال دوحان، الذي توفي بعد يوم على إطلاق سراحه، ما أثار ضجة واسعة.

وعملية الاعتقال جرت فجر الخميس الماضي بإشراف رئاسة أركان هيئة الحشد الشعبي التي يقودها (أبو فدك المحمداوي)، حيث أشار بيان هيئة الحشد إلى أنه «انطلق أبطال الحشد الشعبي بنداء لبيك يا حسين لتنفيذ عملية استباقية واسعة باسم (الردع الثانية) تم من خلالها إحباط مخطط معاد ضد أمن بلدنا وزيارة الأربعين يقوده حزب البعث المحظور في محافظات: كربلاء، بابل، المثنى، الديوانية».

ويقول بيان الحشد الشعبي: «شبكة فاعلة تضم أعضاء قيادات قطرية وقيادات فروع وشعب».

وفي العام 2007، شنت القوات العراقية، حملة واسعة، لتعقب أعضاء تلك الجماعات، وقتلت نحو 200 منهم في معركة “الزركا” الشهيرة، بمحافظة النجف، إذ قالت الجهات الرسمية، حينها، إن تلك الجماعة تخطط لاستهداف المراقد الدينية.

تحركات في الخفاء

من جهته، ذكر ضابط في وزار الداخلية بمحافظة النجف ، أن أوامر صدرت بتعقب أعضاء تلك الجماعة، وغيرها من الحركات الأخرى.

وأضاف الضابط الذي رفض الكشف عن اسمه، في حديث لـ(باسنيوز) أن “نشاطهم تزايد خلال الفترة الماضية، حيث يستغل أتباع تلك الجماعات، المنتديات الخاصة على الانترنت، لنشر أفكارهم، التي تبشر بظهور المهدي، وتسعى من خلال العمل الميداني، إلى استقطاب الكفاءات، وذوي المهن الجيدة، إلى صفوفها”.

وأضاف أن “تلك المجموعات لديها إعلام منظم وأعضاء متطوعون يديرون قنوات تلفزيونية، وإعلام محلي، للتأثير في الرأي العام، إذ تزايد نشاطها خلال الفترة الماضية، خاصة مع حلول موسم الزيارة الأربعينية”.

وتابع، بالقول “أنهم يتعمدون الخفاء والتحركات السرية في تنقلهم، كما أن لديهم صلات بمطابع للكتب والبوسترات، ويوزعون الهدايا البسيطة على الزوار، بهدف كسبهم”.

وعلى رغم ذلك تطرح عمليات الاعتقال التي تجري ضد تلك المجموعات، تساؤلات عن طبيعتها، وقانونيتها، خاصة وأن الكثير من أنصارها يمارسون نشاطات بعيدة عن العنف، مثل المحاججة العقلية، وتوزيع المنشورات، وغير ذلك من الأساليب.

لا بيئة حاضنة

الخبير الأمني فاضل أبو رغيف ، يرى أنه “لا اعتبار للانتماءات، سواءً أكان من أنصار اليماني، أو غيره، فكل من يتجاوز على الرموز الدينية، والأئمة، من أي مذهب كان، فإن مصيره الاعتقال”، مشيراً إلى أن “أغلب الاعتقالات التي جرت خلال الأيام الماضية، كانت بتهمة ازدراء الأديان”.

وأضاف أبو رغيف في تصريح لـ(باسنيوز) أن “السلطات العراقية جادة في محاسبة من يسيء إلى المنظومة الدينية، وكذلك الجهات القضائية، في مسعى لمنع أي فتنة قد تحصل، وهذا مسار طبيعي في جميع دول العالم” وفق رأيه.

ولا تجد تلك المجموعات عادة التعاطف من المجتمع العراقي، خاصة البيئة التي تنشط فيها، مثل المحافظات الجنوبية، ما يتيح للقوات الأمنية، شن حملات واسعة ضدها دون مواجهة ضغوط أو استنكار.

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