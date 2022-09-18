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بيان هام صادر عن تجمع اكاديميون بلا حدود

السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم
السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى المحترم
السيد المدعي العام المحترم
أنطلاقآ من سياستنا القانونيه والوطنيه بتجمع اكاديميون بلا حدود وذلك بأحترام مبدأ وقدسية سيادة حكم القانون وعدم الافلات من العقاب.. ندعو وبالحاح الساده في رئاسة مجلس الوزراء ومجلس القضاء الأعلى والادعاء العام وكل من يهمه الامر دستوريآ.. لمخاطبة رئيس جهاز (الانتربول الدولي) لمطالبته وبشكل عاجل باصدار مذكرة قانونيه بالقاء القبض على الفاسدين من سراق المال العام من كبار رجال الدوله العراقيه سواءآ أكانوا وزراء أو سفراء أو أعضاء بمجلس النواب أو محافظين ومن في حكمهم. والذين صدرت بحقهم (أحكام قضائيه غيابيه) بالسجن باته قطعيه.الا أنهم تحايلوا على حكم القضاء واستغلوا تمتعهم بالجنسيه الاجنبيه المكتسبه والمزدوجه للتهرب من حكم القضاء العادل..؟ وتسليمهم للسلطات العراقيه علمآ ان هذه الجرائم الجنائيه لاتسقط بالتقادم الزمني. ونحن نثق بأن حكم القضاء هو عنوان الحقيقه..؟
وهكذا ايها الساده نراهن على وطنيتكم العراقيه وحرصكم على المال العام والذي هو ملك لكل الشعب العراقي وذلك تأسيسآ على الماده 27 من الدستور العراقي النافذ والتي تقول (للاَموال العامه حرمه. وحمايتها واجب على كل مواطن)..؟؟

التوقيع
الدكتور جلال الزبيدي رئيس تجمع أكاديميون بلا حدود
التوقيع
الدكتور سناء عبد القادر مصطفى السكرتير العام لتجمع أكاديميون بلا حدود
في17/9/2022

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