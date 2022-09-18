تأخر صرف رواتب أعضاء مجلس النواب العراقي

لم يباشر مجلس النواب العراقي بصرف رواتب اعضائه منذ ( 5) أيام، ولم يتم تحويل رواتب النواب على حساباتهم المصرفية، يبلغ راتب النائب في البرلمان العراقي ( 24 مليون و200 الف ) دينار.

الى ذلك افاد مصدر مطلع في مجلس النواب العراقي لـ ( Draw )،” كان من المعتاد المباشرة بتحويل رواتب أعضاء مجلس النواب على حساباتهم المصرفية في 22 من كل شهر، الا أن هذا الشهر ولاسباب غير معروفة لم يعطي رئيس مجلس النواب الموافقة على توزيع مرتبات اعضاء البرلمان”.

وبحسب المصدر راتب ومخصصات عضو مجلس النواب العراقي كالتالي:

5 مليون دينار،الراتب الاسمي

3 مليون دينار، مخصصات ضيافة

16 مليون دينار، مرتبات الحماية وعددهم ( 16) شخص، ويتم تحويل المبلغ على الحساب المصرفي للنائب

2مليون دينار، مخصصات سكن

بالاضافة الى حصولهم على جواز سفر دبلوماسي له ولعائلته

وكان قد أشار رئيس المجلس الاستشاري العراقي والباحث في الشؤون العراقية فرهاد علاء الدين في وقت سابق أن،” رواتب ومخصصات أعضاء مجلس النواب العراقي تبلغ ( 19) مليار دينار شهريا ، وأن إجمالي نفقات مجلس النواب خلال الاشهرالـ ( 8) الماضية بلغت ( 133) مليار دينار من دون أن يفعل النواب أي شيء خلال الاشهرالماضية، انتاج المجلس خلال هذه الفترة لم يتعدى تشريع قانونين فقط لاغير”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط