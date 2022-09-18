تحسين الشيخلي : مراكز الدراسات العالمية تحذر من حرب شيعية شيعية

تحسين الشيخلي لرووداو: مراكز الدراسات العالمية تحذر من حرب شيعية شيعية

معد فياض

نبه الاكاديمي والباحث بالشأن العراقي، البروفيسور تحسين الشيخلي، مدير مركز بحوث ‏دراسات المستقبل في لندن، من ان” معظم تقارير سيناريوهات مراكز البحوث تحذر من صدام مسلح بين القوى السياسية الشيعية و لا سيما ان جميع الاطراف تمتلك أذرعا مسلحة و مدربة و تحاول ان تفرض ارادتها بأي وسيلة كانت”.

وقال الشيخلي، المتخصص في ‏مجال هندسة البرامجيات، ومؤسس لأغلب اقسام هندسة البرامجيات في الجامعات ‏العراقية، في حوار مع شبكة رووداو اليوم السبت، (19 أيلول 2022)، انه “لا وفاق للسياسيين العراقيين اليوم مع التطور و التقدم التكنولوجي الا بما يخدم مصالحهم، فاستخدامهم لمنصات التواصل الاجتماعي لا يتعدى جيوشهم الالكترونية و توظيفها للتسقيط و التشهير مع معارضيهم”.

الشيخلي، المولود في بغداد، والذي اكمل دراسته في الجامعة التكنولوجية- بغداد، والحاصل على دكتوراه دولة ‏في ‏المعلوماتية من جامعة غرب بريتاني- فرنسا عام 1985، وعلى درجة الاستاذية عام ‏‏2001، ومتخصص في ‏مجال هندسة البرامجيات، وأشرف على العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه، وألف مجموعة من الكتب باللغة ‏العربية والأنكليزية، نشر (37) بحثا في مجالات علمية محكمة، وحاز على ‏التقدير الاكاديمي لبعض بحوثه من ‏مؤسسات علمية عالمية، اوضح بان “مستوى التعليم العالي في العراق متدني للغاية بسبب الاهتمام بالتعليم الخاص مع اهمال الجامعات الرسمية لان الجامعات الخاصة تمثل بابا شرعيا لغسيل اموال الفساد”.

وفيما يلي نص الحوار:



سيناريوهات متشائمة



رووداو: باعتباركم باحث في الشأن العراقي ومتابع للاحداث عن كثب، هل ثمة أمل بحل الازمة السياسية العراقية الراهنة؟



تحسين الشيخلي: الأزمة السياسية في العراق هي نتاج طبيعة النظام السياسي الذي جعل منه عرفا سياسيا بعد عام 2003 و المبني اساسا في ظاهره على مبدأ المشاركة الوطنية لكن حقيقته أثبتت انه نظام محاصصة طائفية سياسية للقوى التي نصبت نفسها ممثلة عن المكونات المجتمعية و احتكرته و حولته الى ملكية لها لتؤسس لنظام فاسد يخدم مصالحها بالدرجة الاولى بعيدا عن مصلحة المواطن و الوطن. أظن لا يختلف أثنان في هذا التوصيف لطبيعة نظامنا الحالي ، لكن الحراك الشعبي الذي بدء عام 2011 و استمر بالاحتجاج الى يومنا هذا (ثورة تشرين) كان له الاثر في تغيير مواقف بعض هذه القوى و بالتحديد التيار الصدري، الذي هو احد اللاعبين الاساسيين في نظام بعد 2003 وهو شريك بطبيعة الحال بتبعات الفشل الذي رافق جميع الحكومات، حكومات المحاصصة، باتجاه استثمار (القاعدة الشعبية) لفرض ارادات سياسية جديدة، وهذا ما حصل بعد الانتخابات الماضية و وصول الامر الى مرحلة الانسداد السياسي. تطور الامور الى صراع داخل المكون الشيعي، هذا الصراع الذي بدأت تجليات تصاعده مع اعتزال المرجع الحائري و قرار السيد مقتدى الصدر باعتزال العمل السياسي الذي عاد و تجاوزه ليرسل رسائل شديدة اللهجة الى اطراف الصراع الاخرى واصراره على حل البرلمان واجراء انتخابات مبكرة وتداعيات هذا الامر الذي حسمته المحكمة الاتحادية بقرارها بعدم اختصاصها بهذا الامر جعل من الأزمة حاضرة الى مستوى الصدام بين هذه القوى. و لربما مناسبة عاشوراء و زيارة الاربعين أجلت من الصدام و منحت كل الاطراف فرصة للتفاوض و الحوار لكن يبدو ان السيد مقتدى الصدر لا زال متمسكا بقرار حل البرلمان و استمرار حكومة تصريف اعمال برئاسة الرئيس برهم صالح و السيد الكاظمي و عدم عقد جلسة له بينما تحاول الاطراف الاخرى عقد جلسة و اختيار حكومة جديدة و اقرار قانون انتخابات جديد و مفوضية جديدة لاجراء انتخابات مبكرة.

رووداو: الا تعتقدون ان اي حل يعتمد على ثقة الشعب بالطبقة السياسية؟



تحسين الشيخلي: الجميع يعلم ان هناك فجوة واسعة بين الطبقة السياسية و الشعب و هذا واضح من ردود الافعال الشعبية الذي تعتبر كل السياسيين مشتركين بالفساد و الفشل و ضعف المشاركة الشعبية في الانتخابات يؤشر مدى فقدان الثقة بين الشعب و الطبقة السياسية.

رووداو: ما هي السيناريوهات التي تتداولها مراكز الابحاث الغربية لحل الازمة السياسية الراهنة؟



تحسين الشيخلي: الأزمة العراقية هي محل اهتمام مراكز الدراسات الستراتيجية في العالم و صدرت خلال الايام الماضية تقارير متشائمة الى ما يمكن ان تؤول الامور اليه بعد انتهاء مراسم الزيارة الاربعينية، ورسمت هذه التقارير سيناريوهات في معظمها تحذر من صدام مسلح بين القوى السياسية الشيعية و لا سيما ان جميع الاطراف تمتلك أذرعا مسلحة و مدربة و تحاول ان تفرض ارادتها بأي وسيلة كانت.

دور خارجي لتغذية الازمة



رووداو: هل تعتقدون ان مصدر الازمة داخلي ام خارجي؟



تحسين الشيخلي: الأزمة يتم تغذيتها ضمن سياق الصراع الاقليمي و الدولي في المنطقة، الجمهورية الاسلامية الايرانية و صراعها مع الولايات المتحدة حاضرة في جميع المواقف و اطراف هذه المعادلة تغذي جميع الاطراف بما يخدم مصالحها . وتلعب ايران دورا محوريا فيها بما ان طرفا اساسيا من الأزمة السياسية في العراق هي الموالية لها بشكل مطلق و تأتمر بأوامرها و تشكل جناحا مهما في صراعها للتغيير الجيوسياسي للمنطقة ضمن المشروع الايراني، كما تحاول الولايات المتحدة واطراف عربية و اسلامية الوقوف بالضد من هذا المشروع وتحريك اطراف عراقية سياسية سنية و شيعية للتصدي لها. يبقى الصراع حاليا بين اطراف عراقية – عراقية لكن من المحتمل ان يتوسع الى ما هو ابعد اذا ما هدد المصالح الدولية و الاقليمية في المنطقة و خاصة ان اسرائيل طرف غير منظور للعيان لكنها مهمة في القرارات المتعلقة بمستقبل الصراع الجيوسياسي للمنطقة.

السياسيون والتكنولوجيا

رووداو: باعتباركم متخصص في ‏مجال هندسة البرامجيات ووسائل الاتصالات، هل تعتقد ان المسؤولين السياسيين العراقيين يعنيهم هذا المجال ويتابعون التقارير الدولية التي تخص العراق عبر تكنولوجيا الاتصالات الحديثة؟

تحسين الشخلي: لا وفاق للسياسيين العراقيين اليوم مع التطور و التقدم التكنولوجي الا بما يخدم مصالحهم ، فاستخدامهم لمنصات التواصل الاجتماعي لا يتعدى جيوشهم الالكترونية و توظيفها للتسقيط و التشهير مع معارضيهم ، و استخدام تقنيات الاتصال للتجسس بعضهم على بعض وما حملة التسريبات الاخيرة الا دليلا على ذلك .

جامعات لغسيل الاموال



رووداو: تضع الدول المتقدمة، وحتى النامية، خططا مستقبلية لتطوير بلدانها وشعوبها، باعتباركم مدير مركز بحوث ‏دراسات المستقبل في لندن، هل وضعت الحكومات العراقية، من خلال وزارة التخطيط مثلا، مثل هذه الخطط منذ 2005 وحتى اليوم؟



تحسين الشيخلي: مسألة استشراف المستقبل و وضع خطط مستقبلية هي واحدة من الامور التي تنتهجها الحكومات المهتمة بتطوير بلدانها، الحكومات في العراق تنظر الى المسألة بشكل مختلف، هي تفكر بالاربع سنوات التي تقضيها في الحكم و توازن الاستفادة المصلحية وما يمكن ان يقدموه ، شاركنا عام 2019 طوعيا باعداد دراسة مستقبلية علمية من مركزنا بعنوان العراق2030 وقدمت للحكومة العراقية و كان مصيرها رفوف المكاتب ، التخطيط المستقبلي لا يمكن ان يتم الا بوجود ارادة وطنية ، ومع الاسف نحن نفتقد لهذه الارادة .

رووداو: باعتباركم مؤسس لأغلب اقسام هندسة البرامجيات في الجامعات ‏العراقية، كيف تنظرون الى مستوى الجامعات العراقية اليوم، وتاثيرها على واقع ومستقبل البلد؟



تحسين الشيخلي: تدني مستوى التعليم و خروج جميع الجامعات العراقية من مؤشرات التعليم دليل على تدني مستواه، فالتعليم العالي اليوم يهتم بالتعليم الخاص مع اهمال الجامعات الرسمية لان الجامعات الخاصة تمثل بابا شرعيا لغسيل اموال الفساد و جميع الكليات الاهلية اليوم هي مؤسسات تابعة لسياسيين او رجال اعمال فاسدين مشتركين معهم .. حتما لا يدوم الحال على هذا المنوال، ثقتنا بالمستقبل أكبر و خاصة مع استمرار حراك تشرين الذي لابد وان يغير من الواقع المزري الحالي.

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