توقعات بوفاة مرشد ايران خامنئى وتدهور حالته الصحية واندلاع ثورة ضد حكم رجال الدين بايران

بيان صحفى

توقعت منظمة العدل والتنمية الحقوقية وفاة مرشد ايران على خامنئى وتدهور حالته الصحية وسط تقارير تتحدث عن اصابته بمرض خطير وتعتيم اعلامى داخل ايران حول حالته الصحية

واكد المتحدث الرسمى للمنظمة والباحث السياسى زيدان القنائى ان وفاة مرشد ايران على خامنئى ستشعل اكبر انتفاضة وثورة داخل ايران ضد حكم رجال الدين بايران التى تخضع لسيطرة رجال خامنئى والحرس الثورى الايرانى والمتشددين بايران

وانتقدت المنظمة وفاة شابة ايرانية بعد تعذيبها على يد الشرطة الدينية او شرطة الاخلاق بايران بسبب عدم ارتداءها الحجاب

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