زيارة الأربعين بين التشيع العلوي والتشيع الصفوي (2)

حسين الخزعلي

في واقعة كربلاء يوم العاشر من محرم عام 61 للهجرة (680 ميلادي)، جسدت “لا” قيمتها، بعد أن صرخ الحسين (ع) في إيمان وإباء شجاع، هيهات منا الذلة. فأصبح بقولته تلك مشعلا لرفض الاعوجاج وطردا للذل. فكان أبا للأحرار وسيدا للشهداء ورمزا للتشيع الصحيح. لكن التشيع بجوهره العلوي تعرض إلى محطات تزييف صفوية، ذكر بعضها عليّ شريعتي في كتابيه “التشيع العلوي والتشيع الصفوي” و”التشيع مسؤولية”.

وهنا نذكر أحدى تلك المحطات وهي زيارة الأربعين التي نعتقد ابتداعها لأسباب سياسية صدقها الشيعة (والبدعة ما يدخل في الدين ما ليس بدين) في أسطورة متناقضة، متمنين أن يمتحن صحتها عقلاء الشيعة ويدققون رصانة حدوثها في أيام أربعين! إن كانوا لآل البيت أوفياء صادقين.

لقد بدأت مسيرة كربلاء بسفر الأمام الحسين (ع) من المدينة إلى مكة في 29/رجب/60 هـ (6/5/680م) مستغرقا 5 أيام. وبعد قضاء أربعة أشهر في مكة غادرها إلى كربلاء في 8/ذي الحجة/60هـ (10/9/680م) فوصلها في 2/محرم/61هـ (3/10/680م) قاطعا 1470كلم (1280كلم في خط جغرافي مستقيم)، مستغرقا 24 يوم. فكان معدل سرعة موكبه 62 كلم لليوم الواحد.

وبالمقارنة مع مسير قافلة السبايا (موضوع المقال) التي قطعت ذهابا من الكوفة حتى دمشق مرورا بتكريت والموصل ونصيبين وحران وحلب وحماة وحمص وبعلبك 1700 كلم (في خطوط جغرافية مستقيمة عدة) ثم العودة إلى كربلاء بطريق أقصر في محاذاة الفرات قاطعة أكثر من 930 كلم (في خط جغرافي مستقيم أيضا)، لنجد إن طول الرحلة كان يقارب 3000 كلم على الأقل، عند اعتبار إن ما حسبناه كان خطوط مستقيمة غير متحققة في السفر عبر هضاب وجبال وأنهر وغيرها من تضاريس.

وعند تذكرنا المدد التي جلستها القافلة في الكوفة ودمشق والتي تذكرها الروايات “الشيعية” بحدود 10 أيام، نجد في حال صدقنا الرقم “أربعين” إن رحلة القافلة ذهابا وإيابا استغرقت 30 يوما فقط! وهي فترة تكون غير معقولة عند مقارنتها بمدة سفر الأمام من مكة إلى كربلاء التي استغرقت 24 يوم ل 1470 كلم. فكيف قطعت قافلة السبايا فرق المسافة “الوعرة” في 6 أيام ليجعل التاريخ الصفوي العدد أربعين بسبب جاذبيته الأسطورية، مناسبة يختلط فيها الحزن والمرح، والجد والهزل، والأنس والأسى، واللطم والزجل، والتعطل والعمل، يشد فيها الشيعة الرحال إلى كربلاء ذكرى، لاستقبال عودة السبايا من دمشق كل عام.

في الختام نذكر إن الأربعين كانت لدى الفراعنة ميقاتا لإكمال تحنيط الجثث النهائي قبل الدفن، ولم يعرفها العرب ولا المسلمين عموما قبل الشاه إسماعيل الذي كدح الدجالون من وُعاضَّه في اختلاق أحاديث واصطناع أخبار روايات كاذبة، لتكريسها في التاريخ من أجل تشويه التشيع، فيها الكثير من الإساءة لآل البيت والعقل، خدمة للسياسة. فيصدقها الذين، لهم قلوب لا يفقهون بها، وعيون لا يبصرون بها، وآذان لا يسمعون بها.

وفي كل عاشوراء تتكرر صيحة الحسين (ع)، ألا من ناصر ينصرنا فيعلي صدق مبادئنا في تشيع علوي، ويمحو بدع، تمحو ديننا في تشيع صفوي. فهل من محقق مخلص يغربل، أو مجيب صادق يدقق؟

https://forums.alkafeel.net/node/6932 مسيرة الامام الحسين

https://saraer.org/essaydetails.php?eid=540&cid=437 مسيرة السبايا

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