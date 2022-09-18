سخونة القدمين هي الشعور بحرارة أو حرقان بالقدم. وغالبا تحدث تلك الحالة في فترات الليل ويتراوح الإحساس من خفيف إلى شديد. كما انه في بعض الأحيان قد يصاحب ذلك اعراض أخرى مثل تنميل، أو احمرار، أو تورم القدمين. اكتشف الأسباب المحتملة لهذه المشكلة وكيفية العلاج

سخونة القدمين هي الشعور بحرارة أو حرقان بالقدم. وغالبا تحدث تلك الحالة في فترات الليل ويتراوح الإحساس من خفيف إلى شديد. كما انه في بعض الأحيان قد يصاحب ذلك اعراض أخرى مثل تنميل، أو احمرار، أو تورم القدمين. فما هي اهم أسباب سخونة القدمين وكيف يمكن علاجها؟

أسباب سخونة القدمين تعددت الأسباب المسببة لسخونة القدمين، ومن أبرزها:

1. نقص التغذية حتى تعمل الاعصاب بكفاءة فانها تحتاج إلى التزود بالعناصر الغذائية الكافية. لذا فإن عدم قدرة الجسم على امتصاص العناصر الغذائية، قد يزيد ذلك من خطر الإصابة بتلف الاعصاب والشعور بسخونة القدمين. ومن العناصر الهامة والتي يمكن ان يزيد نقصانها من خطر الإصابة باعتلال الاعصاب:

فيتامين B6

حمض الفوليك (فيتامين B9)

وعادة ما يرتبط نقص التغذية ببعض العوامل مثل:

الحمل

التقدم في العمر

ادمان الكحوليات

2. الاعتلال العصبي السكري يعتبر الاعتلال العصبي السكري واحد من أكثر أسباب سخونة القدمين شيوعا. والتي تعتبر من مضاعفات مرض السكر من النوع الأول والنوع الثاني كنتيجة لتلف الاعصاب. ومن اعراضه:

حرقان

ألم ووخز في الأطراف

3. مرض النقرس تبدأ اعراض مرض النقرس في الظهور عندما تتراكم بلورات حمض اليوريك في المفاصل وتستمر الاعراض لمدة تتراوح ما بين 3 أيام إلى 10 أيام. ومن اعراضها الشعور بدفء القدمين، وألم، وتورم

4. الحمل قد تصاب النساء الحوامل بسخونة القدمين كنتيجة للتغيرات الهرمونية أو زيادة سوائل الجسم الكلية أو زيادة الوزن الطبيعي، والتي بدورها تؤدي إلى زيادة حرارة الجسم وبالتالي الشعور بسخونة القدمين

5. آثار جانبية لبعض الأدوية فقد ينتج عن تناول بعض الادوية آثار جانبية مثل الإحساس بسخونة القدمين. ومن أمثلة تلك الأدوية:

أدوية نقص المناعة الذاتية

الجرعات الزائدة من فيتامين B6

دواء أميودارون (amiodarone) والذي يستخدم لعلاج اختلال نظم القلب

دواء إيزونيازيد (isoniazid) من أدوية علاج السل

دواء ميتفورمين (metformin) والذي يستخدم لعلاج داء السكري

6. بلوغ سن اليأس فمن أسباب سخونة القدمين أيضا هي التغيرات الهرمونية وانقطاع الطمث لدى النساء والذي عادة ما يحدث عند بلوغ ما بين 45 عام إلى 55 عام

7. عدوى فطرية يمكن ان يؤدي الإصابة بفطريات الجلد مثل القدم الرياضي، والتي تصيب حوالي 15% إلى 25% من الأشخاص إلى الشعور…..

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