بسم الله الرحمن الرحيم

(لماذا تستقوي الاكثرية الشيعية بالعراق..بايران) وضد من؟ على (العراق كدولة) ام على (السنة والاكراد الخانعين لايران اصلا) ام على (شيعة ضد شيعة) ام على.. (وهنا المقتل)؟

رغم هم اكثرية في العراق.. وتحت ارضهم منابع النفط الضخمة.. وارضهم زراعية وتطل على مياه الخليج.. وفيهم كتلة بشرية مليونية اكثر من 25 مليون نسمة معظمها شابه.. ولديهم كل الامكانيات ليكونون الاقوى بالشرق الاوسط.. نجد شيعة العراق.. الذين المفترض اعلى سلطة تنفيذية بيدهم .. (يستعينون بايران ويربطون انفسهم و العراق ذيليا بطهران.. ويظهرون للعالم بانهم عديمي الانتماء الوطني .. واسوء ملة فاسدة سياسيا وماليا بالتاريخ.. تشرعن الخيانة للاوطن باسم العقيدة .. وتسرق المال العام باسم مجهول المالك).. (فماذا يحتاج شيعة العراق من امكانيات اكثر حتى يستقلون بحالهم وينهضون بواقعهم ويستغنون عن التبعية لايران)؟

ليطرح سؤال لماذا يربط العراق بايران رغم كل امكانيات العراق المؤهلة للاستقلال عنها وعن الجوار؟

واليس الهيمنة الايرانية انهت اي توازن اقليمي بالمنطقة.. وهمش دور العراق كدولة وحتى المكون الشيعي العراقي قزم.. لصالح ايران والسعودية وتركيا.. في وقت دولة اسرائيل عدد سكانها فقط (5 ملايين نسمة) هزمت دول.. ولم ينزل جندي امريكي لاسرائيل باي حرب خاضتها مع من استهدفوها من جيرانها.. وجمهورية اذربيجان وقفت بوجه التمدد الايراني فيها وهزمت ارمينيا.. ونحن (25 مليون شيعي) بالعراق بثروات مهولة وارض كبيرة.. وميزانيات انفجارية.. ضعفاء .. ويستعين اراذل القوم لدينا بدولة طامعة كايران؟ السؤال لماذا ؟ وبدل ان نؤسس دولة بجيش قوي ومؤسسات بالعراق…جعلنا العراق لا دولة..فربطنا العراق بفتوى .. وميعنا الحدود .. وربطنا العراقيين كشعب بعمامة وليس بدولة … ضمن معادلة (عراق قوي ايران ضعيفة فيه .. ايران قوية عراق ضعيف).. فاختاروا ضعف العراق لتتمكن ايران فيه.. فهل السبب:

· هو دور رجال الدين الاجانب (بمدينة النجف)..

المرتبطين بايران كون اصولهم ايرانية وباكستانية وافغانية ولبنانية وهندية وغيرها.. اي من خارج حدود العراق.. وبالتالي ربطوا العراق بايران دولتهم الام.. (فاستعانوا بايران ضد سكان العراق المحليين)؟

· هل لان العرب الشيعة بالعراق ليس لديهم مرجعية سياسية خاصة بهم؟

فمصر ذات الاكثرية السنية المصرية.. لديها مرجعية دينية الازهر المصري السني الذي يراسه شيخ سني مصري يعين من قبل رئيس مصر السني (المرجعية السياسية)..

والسعودية ذات الاكثرية السنية العربية السعودية.. لديها مرجعية دينية يراسها سني عربي سعودي.. مع مرجعية سياسية يراسها ال سعود..

وايران لديها مرجعية سياسية بطهران ومرجعية دينية بمشهد وقم يراسها ايراني..

الا في العراق ذو الاكثرية العربية الشيعية..

مرجعية دينية في مدينة النجف العربية الشيعية يراسها ايراني بكل تناقض..مقابل التقصد ايضا بعدم بروز مرجعية سياسية عربية شيعية بالعراق .. بسبب (الفيتو الايراني والسني معا).. فالسنة قبل 2003 كانوا يطرحون انفسهم مرجعية سياسية بالحكم بالعراق..وبعد 2003 قدمت ايران نفسها مرجعية سياسية للعراق.. وكلاهما يفرضون وصايتهما على ارض الرافدين، ويهميشون شيعة العراق

– واذا قبل 2003 كان الشاه يدعم رجال الدين بالعراق (بالمال) وبفضلة المهرة بالهند.. (التي صنعتها بريطانيا) لتصل لرجال الدين الشيعة بالنجف.. ولكن بعد2003 اصبحت ميزانيات العراق انفجارية .. وما يصل من ايران وشيعة المهرة تفاليس بالنسبة لما يجنوه اليوم من ميزانيات العراق.. التي تحولت لاستثمارات تتبع (المرجعية) من مزارع ودجاج الكفيل ومستشفيات وغيرها.. (فلماذا اذن يربط العراق وشيعته بايران)؟؟ فماليا وبشريا وجغرافيا العراق لا يحتاج لايران لا هو ولا شيعته العرب..

ولنتبه:

جربنا قبل 2003 (العراق العربي).. وجربنا بعد 2003 (العراق الايراني).. وفي كلاهما

العراقيين ضحية كشعب.. والعراق ضحية كدولة.. وكل نظام حكم ياتي للعراق يستقوي بخارج الحدود بدول اقليمية او مجاورة ضد الداخل العراقي.. .. ليجعل العراق ساحة لتصفية حسابات.. او ورقة ضغط لهذه الدولة او تلك.. (فالمحيط العربي اراد من العراق ان يكون كلب حراسة للبوابة الشرقية لما يسميه الوطن العربي).. ثم .. (ايران ارادت العراق ان يكون كلب حراسة للبوابة الغربية لدولة ولي الفقيه الايرانية).. وكلا الطرفين (المحيط العربي السني الاقليمي وايران) يلعبون بالورقة الديمغرافية ايضا بالعراق..

وهنا يطرح سؤال.. اذا فهمنا بان الاقلية السنية استعانت بمحيط عربي سني ضد الاكثرية الشيعية بالعراق

بمرحلة ما.. كما فعلوا بالاستعانة بمصر جمال عبد الناصر المصري المقبور.. لاسقاط الزعيم عبد الكريم قاسم الوطني.. ثم استعانون بالمحيط العربي السني الاقليمي (مصر ودول الخليج والاردن) بحرب الثمانينات مع ايران.. وحتى تلك الحرب بين العراق وايران.. لم يكن صدام على وفاق مع الخليج .. والدليل بعد انتهاء الحرب (غزاهم صدام) وبدأها بالكويت.. 1991.. (اي لم يكن صدام خاضع للخليج .. كخضوع سياسيي شيعة السلطة بالعراق لايران).. فلماذا تستعين الاكثرية الشيعية بالعراق بدولة اجنبية مجاورة ايران.. وصلت لتعرض العراق لسونومي ديمغرافي مليوني ايراني جارف بحجة الزيارة الاربعينية 2022 التي اجتاحت وسط وجنوب العراق وليس كوردستان ولا المثلث السني،، وميعت الحدود ؟

1. هل يستعينون بايران ضد الاكراد والسنة؟ فكلاهما لم ينتفضون ضد ايران..

– وكلاهما لم يتم قتل اي ايراني بمناطق نفوذهما.. وكلاهما لا يخرجان عن (الفلك الايراني)…

– ولم نرى (انتفاضات بكوردستان مثلا تحرق العلم الايراني والقنصلية الايرانية.. وتطالب بطرد ايران من العراق).. مع علمنا بعجز ايران عن تحريك مليشيات لها بكوردستان العراق.. لانها تعوض ذلك بالمنظومة الصاروخية الايرانية بضرب اربيل او غيرها من مناطق اقليم كوردستان العراق.. ولم نجد البشمركة الكوردية سواء الموالية للبرزاني او لال الطالباني ترد بقصف مدفعي او صاروخي ضد ايران..كرد فعل ضد استهداف ايران لاقليم كوردستان العراق..(فعجبا كانوا يستهدفون الجيش العراقي ويقصفونه بالمدفعية طوال عقود فاين هم من ايران وتركيا واعتدائتهما على الاكراد باقليم كوردستان اليوم؟)..

– وكذلك (المثلث العربي السني نجد سياسييه مقربين من ايران ولا يخرجون عن الخطوط المرسومه لهم ايرانيا) كالحلبوسي والخنجر وابو مازن (احمد الجبوري).. الخ.

– مع اخذنا بنظر الاعتبار بان كركوك والمناطق المتنازع عليها.. تم الدخول اليها من قبل قوات الجيش العراقي .. واندس الحشد فيها.. والعراق عبر تاريخه كان يعتمد على جيشه المركزي بدخول كوردستان العراق بالمعارك..

– المحصلة على ارض الواقع اليوم.. (السنة..خاضعين عبر سياسييهم المنصبين ايرانيا لطهران..).. نالاكراد باقليم تحت صواريخ ايران..والشيعة غالبيتهم مقاطعين للانتخابات وتم قمعهم بتشرين من قبل مليشيات ايران وجلاوزة الصدر.

2. هل يستعينون بايران ضد السعودية او تركيا او المحيط العربي السني الاقليمي؟

– لم نجد الحشد يدخل اشتباكا حربيا ضد القوات التركية التي تحتل شمال العراق.

– السعودية لا تقصف حدود العراق كدولة ولا تهاجم منشأت النفط فيها كما تفعل مليشة الحشد المؤتمرة ايرانيا.. ضد منشأت السعودية النفطية..

– كلنا نتذكر بان من اصر على ابادة اكبر عدد من شيعة العراق بمئات الالاف هو (الخميني)

الذي اصر على استمرار حرب الثمانينات بقوله شرب السم الزعاف اهون لديه من انهاء الحرب وكانت حرب اساسا (شيعية شيعية) باكثرية الجنود الشيعة بكلا الطرفين.. فاذن من اصر على ابادة الشيعة هو الخميني الايراني وليس الملك فهد السعودي.. واصرار الخميني على الحرب..اجبر قوى دولية ليس حبا بصدام ولكن لضرورات للوقوف امام التمدد الايراني…وتعند الخميني.. ليطرح سؤال (ماذا لو دول الخليج لم تدعم العراق بحرب الثمانينات..اليس ايران ستحتله…لتنصب حكومة ونظام سخيف موالي لها.. هل كان هذا ما يريده شيعة بالعراق..علما ايران ادركت بانها (بترك ذيولها يسرقون بالحكم بالعراق.. ستضمن خدمتهم لها ..وضمان اخضاع بغداد لطهران)..

– المحيط العربي السني الاقليمي.. تقيم ايران علاقات مع اكثر دوله ومنها قطر والامارات وعمان وغيرها.

وحتى داعش والقاعدة لم يستهدفون ايران كدولة كما استهدفوا العراق وشيعته العرب..

ولم تتعرض الشركات الايرانية وعمالتها بالعراق لاي هجمات ارهابية لكسر العظم من قبل القاعدة او داعش منذ 2003 كما تعرض شيعة العراق ومساطر عمالهم لالاف العمليات الارهابية الانتحارية والمفخخة والخطف والذبح.., .. والاخطر بان نوري المالكي اعترف بان سوريا الاسد حليف ايران يدعم الارهاب منذ 2003.. وتصريحات وزير الدفاع السابق عبد القادر العبيدي اعترف بان سوريا كان لديها ثلاث معسكرات لتنظيم القاعدة..وايران على اراضيها معسكرين للقاعدة.. (اذن من كان يهدد شيعة العراق بالابادة هو الدعم الايراني وحلفاءها للارهاب بالعراق ضد شيعة العراق لرميهم باحضان ايران.. وضد الامريكان حتى تستفرد ايران بالعراق.. )..

3. هل يستعينون بايران .. ضمن فتنة ايرانية (لدعم شريحة شيعية ضد شريحة شيعية) بالعراق؟

– هل ايران تدعم الاطار الايراني الولاء .. ضد التيار الصدري؟

– هل ايران تدعم مليشة الحشد ضد مليشة الصدر وتياره الذي يملك جماهيرية بين شريحة من شيعة العراق؟

– هل ايران تتدخل للوقوق ضد الغالبية من شيعة العراق الجعفرية الذين قاطعوا الانتخابات.. والذين يمثلون حاضنة لثورة شعبية ومعارضة جارفة ضد التدخل الايراني بالعراق وضد الطبقة السياسية الحاكمة فسادا والمدعومة من طهران ..

– هل الصدر وايران كلاهما ليس من مصحلتهم مشاركة واسعة للشعب العراقي والعربي الشيعي منه خاصة بالانتخابات.. لكي يستفردون بالنتائج؟ لان مشاركة عراقية وعربية شيعية خاصة بالانتخابات يعني بروز نخب سياسية جديدة تزيح ايران والصدر والجوار معا عن الملعب السياسي العراقي.. لذلك تعمد ايران ومليشياتها على اغتيال وتصفية النخب التي تبرز بالانتفاضات ..

– هل انتقلت ايران من اللعب على ذقون العراقيين.. فبعد حرق ورقة تدخل ايران بالعراق ضد الارهاب.. وقبلها بحجة محاربة الامريكان.. اليوم تستخدم ورقة الصراع الشيعي الشيعي بالعراق الذي اوراقها كلها بطهران..

4. هل يستعينون بايران (لان الشيعة اقلية بالعالم الاسلامي والعربي السني)؟

– السؤال.. اليست جمهورية اذربيجان فقط 6 ملايين نسمة هزموا دولة مجاورة لهم ارمينيا .. ويحمون انفسهم.. من محيط سني اقليمي معادي لهم.. (ثم ايران دولة محسوبة شيعية ايضا وهم الشيعة اقلية بالعالم الاسلامي ذي الغالبية السنية) فلماذا ايران لا تستهدف كما يتم استهداف شيعة العراق؟ لماذا جمهورية اذربيجان لا تستهدف كما استهدف شيعة العراق والعراق كدولة؟ الجواب واضح/ لان الشيعة الفرس بايران.. والشيعة الاذاريين باذربيجان.. اسسوا دول لهم تحميهم.. ولكن العرب الشيعة بارض الرافدين حرموا من حقهم بقيام كيان سياسي لهم مستقل.. يحميهم من شرور ايران والمحيط الاقليمي السني معا.

5. هل الاقلية (التبعية الايرانية) تستعين بايران ضد (الاكثرية العربية الشيعية) بالعراق

ونقصد بالتبعية ليس فقط من اصولهم ايرانية بل وذيول ايران المرتبطين بها ببدعة ولاية الفقيه .. وكذلك (رجال الدين ومرجعيات ايرانية تقيم بالعراق ومندسة فيها) .. وتجار ومافيات مرتبطين بطهران.. وحرسها الثوري واطلاعاتها…

(وهنا المقتل).. فايران اكثر من يؤرقها هم العرب الشيعة المنتفضين بالاحواز .. والعراق..

فالعرب الشيعة بوسط وجنوب الرافدين وبالاحواز.. الساعين للاستقلال عن ايران.. ومستقبلا كل المؤهلات لوحدتهم باقليم يجمعهم كعرب شيعة بالاحواز ووسط وجنوب الرافدين.. كالدولة المشعشية التي قامت بهذه المنطقة.. ولاننسى بان خرائط الاستعمار القديم حرمت العرب الشيعة (40) مليون نسمة من حقهم بدولة لهم ببداية القرن الماضي ومزقتهم بين ثلاث دول مصطنعة (ايران والسعودية والعراق) .. وكل تلك الدول قائمة على نهب نفط العرب الشيعة بالاحواز ووسط وجنوب الرافدين والمنطقة الشرقية من الخليج ..

وكلنا نتذكر كيف قامت ايران بالقضاء على دولة العرب الشيعة بالاحواز وغدرت بشيخ المحمرة

(الشيخ خزعل).. فهل ستوافق على بقاء دولة باسم العراق غالبيته من العرب الشيعة مجاور لها ..ولو بالاسم؟ بالطبع ستتامر ايران على كل ما هو عربي شيعي بالشرق الاوسط.. لتبقيهم بلا هوية ومسوخ تحت اقدام الايرانيين.. وتنشر بينهم الجهل والرذيلة والمخدرات وتسيد ع ليهم اراذلهم.. وتمسخ المذهب و الدين لخدمة مصالح ايران القومية العليا وتستغل سذج وبسطاء العرب الشيعة لتحقيق ماربها الدنيئة.

والخطورة بان كلا المحيطين (العربي السني الاقليمي) و(الايراني) تلاعبوا بالورقة الديمغرافية لاختراق

النسيج الديمغرافي في العراق.. فالقوميين العرب السنة .. استقوا بسونومي اجنبي مليوني مصري سني فتحوا ابواب العراق له.. ليواجه العراق جحيم مخيف ديمغرافي.. واليوم الاسلاميين المحسوبين شيعة.. استقوا بسونومي اجنبي مليوني ايراني ففتحوا ابواب العراق .. على مصراعية لطوفان مهول مخيف ينذر بكوارث ديمغرافية وامنية بالعراق.. وتلاعب كلاهما بورقة القوانين والتشريعات بالعراق لتمرير التلاعب الديمغرافي.. فصدام شرع للمصريين التجنس بالجنسية العراقية بعد شهر من دخولهم للعراق وشجعهم على الارتباط بارامل حرب ايران لاختراق العائلة العراقية والشيعية خاصة.. لنشر الرذيلة والتفكك الاسري وهذا ما حصل.. وذيول ايران مرروا بالدستور المادة العار 18 التي عرفت العراقي كابن الزنا من ام تحمل جنسية عراقية واب مجهول او اجنبي.. وتمهد لتعديلات جنسية لتمرير 7 ملايين اجنبي بالجنسية العراقية..

فاتحدى من يجيبنا عن فقرات المادة 18 ومنها (خامسا).. التي مررت للتلاعب الديمغرافي بالعراق..

(الفقرة خامساً):ـ لاتمنح الجنسية العراقية لأغراض سياسة التوطين السكاني المخل بالتركيبة السكانية في العراق).. فما المقصود (المخل بالتركيبة السكانية)؟ لتطرح تساؤلات حول هذه الفقرة:\

1. لماذا لم يتم الاكتفاء فقط (لا تمنح الجنسية العراقية لاغراض سياسة التوطين السكاني)؟؟ وكفى؟؟ لماذا اضيفت (المخل بالتركيبة السكانية في العراق)؟؟ فكم نسبتها (50+ 1) (ربع + 1) او (ثلث السكان او ما يعادل نصف مجموع سكان العراق) لنتبه نحن نتحدث عن (ملايين البشر)..؟؟؟؟ ؟

2. (ما النسبة التي تعتبر هذه سياسية توطين مخل بالتركيبة السكانية من عدمها؟؟) اي بالمحصلة (يسمح للتوطين بنسبة)؟؟ ليطرح سؤال (توطين من)؟؟ هذه قراءة ما بين السطور..

3. لا يقتصر خطرها فقط على (الديمغرافية السكانية، بل على الامن العسكري نفسه وخريجي الكليات العسكرية).. والاخطر هدفها (اجتثاث سكان العراق الاصليين).. ليحل محلهم (غرباء).. ليسلم لهم مقاليد البلد.

علما من خطورة المادة 18 بالدستور العراق انها تشرعن الانجاب خارج اطار الزواج.. والام العزباء والاب الاعزب..

السؤال الاصح..ما هي عوامل الضعف بشيعة العراق التي مكنت ايران منهم؟ ومرت عبرهم؟؟

المرجعية يهيمن عليها ايرانيين .. الاحزاب الحاكمة الاسلامية من وحي مرجعيات غير عراقية ..وتهيمن على الحكم بالعراق.. وفقدان الشيعة العرب لاقليم سياسي يبرز هويتهم ويحفظ حقوقهم ويصونهم من الاخطار ومنها الديمغرافية.. من ذلك وجب العمل على جعل مدينة النجف دولة كالفتيكان..واقامة اقليم وسط وجنوب.. لعلاج الخلل..

بالمحصلة (العراق فاقد للهوية)..والانتماء..منذ الاف السنين…

لذلك ارادات بريطانيا توطين السيخ الهنود في جنوبه.. واراد صدام توطين 7 ملايين مصري سني فيه.. وتريد ايران توطين غرباء فيه اليوم ايضا وبالملايين ..

ويطرح سؤال (لماذا شيعة العراق) يحتاجون لقوة خارجية تدعمهم وهم نكروا جميل امريكا التي دعمتهم

بالوصول للحكم..ولولا امريكا لكان الشيعة بالعراق لحد اليوم يطلمون الصدور وينتظرون الامام المهدي (باظهر يامهدي وصفيه وشوف الشيعة شصاير بيه).. ولكن بوش اسقط موروث 1400 سنة من حكم السنة على رقاب الشيعة عام 2003.. فبدل ان يسعى الشيعة بالعراق لحريتهم واستقلالهم بعد 2003 نجدهم يستبدلون صنم فرض عليهم (صدام) بصنم اخر (خامنئي ايران).. واخرين صنموا (الصدر).. وهكذا..ففعلا لو مطرت الدنيا حرية لوجدنا العبيد يرفعون المظلات.. وهذا حال شرائح من شيعة العراق.

ونرد هنا على من قد يقول مثلا:

– سنة العراق استقوا بالدولة العثمانية ضد الشيعة؟ نقول العراق كان خاضع للاحتلال العثماني.. وكان يحكم العراق (التركي)… وكان يتم استغلال شيعة العراق من قبل الصفويين..ويتم استغلال سنة العراق من قبل العثمانيين.. وكلا من العرب الشيعة بالعراق وسنة العراق .. ضحية .. الاطماع الصفوية الايرانية والعثمانية التركية… واذا السنة بالعراق اقلية واستعانوا بالخارج .. فلماذا ونحن الاكثرية الشيعية بالعراق يتم اضعافنا لصالح ايران؟ لماذا نستعين بالاجنبي الايراني ونحن الاكثرية ورئاسة الوزراء بيدنا ؟ والنفط باراضينا؟

– دول الخليج لم تدخل تحالف مع صدام ضد الشيعة.. بل تحالف صدام مع مصر واليمن والاردن…

وليس مع دول الخليج .. (فالمصريين ارسلوا طوفان مليوني سني للعراق كبديل عن شباب ورجال العراق الذين تم زجهم قسرا لجبهات الحرب لقتل اكبر عدد من رجال العراق وقطع نسلهم.. وخاصة من الشيعة.. لاستبدالهم بالبديل الغير مشروع من صهاينة العراق المصريين السنة).. والتاريخ شاهد على ذلك..

– دول الخليج والعالم ..لا يخافون من شيعة العراق كمكون.. ولكن ..

يخافون من (ولاءهم) ..لخارج الحدود العراقية.. ولخارج انتماءهم وجذورهم بارض الرافدين..

– المكر الفارسي نجده يذر الرمال بالعيون.. بمراحل تاريخيه فيتم تعيين مرجع يروج انه عراقي

كمحسن الحكيم.. في وقت اتحدى كل المصادر العلمية بان تثبت لنا ..الى اي عشيرة ينتسب ال الحكيم بالعراق؟ وهل لهم اصول وجذور بارض الرافدين اصلا).. فال الحكيم كال الصدر كلاهما عوائل ذوي اصول اجنبية.. ليس لها ارتباطات بقبائل وعشائر وادي الرافدين.. وهذا ما لا يختلف عليه اثنين.. (علما محسن الحكيم كان له دور باسقاط الزعيم الوطني عبد الكريم قاسم.. خدمة لاجندة ايرانية بزمن الشاه.. ومهد لاسقاط عبد الكريم قاسم بفتوى (كفر والحاد) التي كانت جسر لوصول البعث للحكم..، واصدر فتوى عدم مقاتلت الكورد.. ليس حبا بهم.. ولكن بذلك الوقت الشاه كان يدعم الكورد باواسط السبعينات ضد حكم بغداد.. والتي اضطر بسببها الطاغية صدام للتنازل عن نصف شط العرب لصالح ايران مقابل ايقاف دعم الشاه للمسلحين الاكراد)..

– اليس (اضعاف العراق وشيعته العرب.. هي سياسة اقليمية ودولية.. لرميهم باحضان ايران.. لتتحكم بهم نيابة عن قوى دولية)..

– العراق الايراني بعد 2003.. الذي يهيمن عليه الايرانيين (السستاني، خامنئي، سليماني).. الذين ساهموا بقتل الكرامة والغيرة العراقية.. تحت اشراف المخابرات الايرانية اطلاعات.. بغسل ادمغة العراقيين (بانهم بلا شرف لنسائهم..لولا السستاني وفتوى الكفائي).. (ولا انتصار على داعش.. بقادة عراقيين..بل بسليماني الايراني).. (وانتم لزوال يا عراقيين لولا خامنئي ايران..وايران ).. في وقت من قاتل داعش هم عشرات الالاف من شباب العراق وشيعته العرب التي ملئت مقابر النجف بالالاف مؤلفة منهم.. والاموال التي صرفت كمجهود حربي لقتال داعش هي اموال العراق.. وجبهات الحرب هي مدن العراق التي تدمرت.. وليس مدن اصفهان او شيراز او طهران.. وبعد ذلك (يتم سرقة انتصارات العراقيين وشيعتهم العرب من قبل ايران القذارة).. علما (لولا هزيمة داعش بالعراق على يد اهل العراق .. لكان اعراض ونساء وصبايا السستاني والخامنئي وسليماني والايرانيين باسواق النخاسة ببغداد والرقة)..

– نكرر السؤال الذي طرحناه بالموضوع:

(ماذا يحتاج شيعة العراق من امكانيات اكثر حتى يستقلون بحالهم ويكونون قوة يحسب لها حساب)؟

واذا ادعى احدهم ( العراق بظل الشيعة اقوياء؟ نسال فلماذا اذن تهيمن عليكم ايران؟ لماذا تستعينون بايران؟ لماذا سمحت لداعش تجتاح ثلث العراق)؟ لماذا سرقتم الميزانيات مع شركاءكم الاكراد والسنة؟ في وقت النفط ورئاسة الوزراء وغالبية البرلمان وكل المحافظين بوسط وجنوب هم من الشيعة المنتمين لاحزابكم ومليشياتكم)؟ لماذا العراق الافسد بالعالم والاسوء من ناحية العمران.. واسوء مدن العيش بالعالم.. والاسوء جوازا والاسوء بالتعليم .. والصحة .. وانهيار الصناعة والزراعية والخدمات .. وغيرها من الكوارث بظل حكم شيعة ماما طهران وقطيع الصدر الذين يهيمنون على مصير العراق وشيعته العرب المنكوبين..

المحصلة (قوى دولية ليس من مصلحته استقلال العراق .. وعربه الشيعة) :

فشيعة العراق رغم كل امكانياتهم الهائلة.. نجدهم (يربطون ذيليا بايران).. فاقدين اي بنى تحتية صناعية او زراعية او خدمية او بمجال الطاقة رغم تحت ارضهم كل اشكال الطاقة كالغاز والنفط.. غير امكانيات الطاقة الضوئية من الشمس وحركة الرياح.. فوق الارض.. ماخذين بنظر الاعتبار بان من جعل العراق بهذا الحال المزري رغم الميزانيات الانفجارية منذ عشرين سنة تقريبا.. هي طبقة سياسية حاكمة فسادا وفشلا مليشياتيه مرتبطة بطهران.. وهذا ما لا يختلف عليه اثنان.. (فالقوى الدولية تريد ان تحكم العراق بالنيابة عبر دول اقليمية.. بكل مرحلة دولة).. ففي مرحلة اصبحت القرار العراقي بالقاهرة المصرية وليس بغداد العراقية.. وبعدها اصبح العراق العراقي بطهران الايرانية وليس بغداد العراقية..

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واخير يتأكد للعرب الشيعة بالعراق بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية العرب الشيعة بمنطقة العراق)…. بعشرين نقطة.. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا المشروع ينطلق من واقعية وبرغماتية بعيدا عن الشعارات والشموليات والعاطفيات، ويتعامل بعقلانية مع الواقع الشيعي العراقي، ويجعل شيعة العراق يتوحدون ككتلة جغرافية وسياسية واقتصادية وادارية.. ينشغلون بأنفسهم مما يمكنهم من معالجة قضاياهم بعيدا عن طائفية وارهاب المثلث السني وعدائية المحيط الاقليمي والجوار، وبعيدا عن استغلال قوى دولية للتنوع المذهبي والطائفي والاثني بالعراق،.. والموضوع بعنوان (20 نقطة قضية شيعة العراق، تأسيس كيان للوسط والجنوب واسترجاع الاراضي والتطبيع) وعلى الرابط التالي:

http://www.sotaliraq.com/latestarticles.php?id=222057#axzz4Vtp8YACr

ـ(20) نقطة قضية (شيعة العراق).. (تاسيس كيان للوسط والجنوب) (واسترجاع الاراضي والتطبيع)

بقلم: سجاد تقي كاظم – 15-01-2017 بسم الله الرحمن الرحيم قضية شيعة منطقة العراق بعشرون نقطة، تعكس المطاليب الشرعية للشارع الشيعي العراقي نابعة من حقائق تراكمية لما عاناه شيعة العراق عبر مئات السنين ولحد الان، وتلبي بنقاطها …

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سجاد تقي كاظم

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