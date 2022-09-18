نائب عراقي يدعو إلى فرض رسوم مالية على الزوار الإيرانيين

دعا عضو مجلس النواب العراقي عن حركة امتداد ضياء الهندي، السبت، إلى فرض رسوم مالية على الزوار الإيرانيين “أسوةً بموسم الحج”.

وكتب الهندي في تدوينة على “فيس بوك” طالعتها (باسنيوز)، أن “احدى مساوئ فتح الحدود و بالمجان مع الجانب الايراني هي فشل خطة النقل، هذا الشي لا نسمح به مستقبلاً”.

أصغر عضو في مجلس النواب سناً ضياء الهندي عن حركة امتداد من …

مضيفاً “يجب تقنين الاعداد الداخلة من ايران وفق رسوم مالية معينة أسوةً بموسم الحج في مكة المكرمة للسيطرة على فعاليات الزيارة المليونية خصوصا بعد فشل الحكومات المحلية و المركزية منذ 2003 والى الآن في بناء مشاريع استراتيجية (طرق – سكك حديد – متروات – ماء – مجاري – كهرباء – الخ)”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط