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نقل الدعوى القضائية المقامة ضد بافل طالباني من السليمانية إلى أربيل

كشف مصدر مطلع في محكمة بداءة السليمانية لـ (  Draw )ان، “بطلب من محامي لاهور شيخ جنكي تم نقل الدعوى القضائية المقامة ضد رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني من السليمانية إلى أربيل. الدعوى القضائية لها علاقة بأحداث 8 تموز 2021 الداخلية للاتحاد الوطني الكوردستاني وتأزم الخلافات بين شيخ جنكي والطالباني، تلك الاحداث التي أدت فيما بعد إلى استبعاد شيخ جنكي من الرئاسة المشتركة للحزب واستبعاده من عضوية الاتحاد الوطني الكوردستاني نهائيا، حيث اتهم بافل طالباني ابن عمه شيخ جنكي بمحاولة “تسميمه” واتهم الاخير طالباني” بالانقلاب على الشرعية”. من الناحية القانونية ملف الدعوى لم يحسم بعد، ووفق المعلومات التي  حصل عليها  Draw، الدعوى المرفوعة ضد الطالباني، تتضمن محورين اساسيين، المحور الاول،” شيخ جنكي يتهم  طالباني بالاستيلاء على سلطاته كرئيس مشترك للحزب، والمحور الثاني يتعلق بإيقاق النفقات المالية له كرئيس مشترك للحزب من قبل الطالباتي”.

في نهاية شهر أب الماضي، عقد المجلس القيادي للاتحاد الوطني الكوردستاني إجتماعا وتقرر الغاء نظام الرئاسة المشتركة رسيما  واختيار بافل طالباني رئيسا للحزب.

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