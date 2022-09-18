Posted on by

نيجيرفان بارزاني يشارك في مراسم توديع الملكة إليزابيث الثانية

نيجيرفان بارزاني يشارك في مراسم توديع الملكة إليزابيث الثانية

أعلنت رئاسة إقليم كوردستان اليوم الاحد أن رئيس إقليم كوردستان سيصل بريطانيا للمشاركة في مراسم توديع الملكة إليزابيث الثانية.

وقالت رئاسة إقليم كوردستان في بيان لها اليوم ” تلبية لدعوة رسمية من الحكومة البريطانية للمشاركة في مراسم توديع الملكة إليزابيث الثانية، يصل رئيس إقليم كوردستان، السيد نيجيرفان بارزاني اليوم الأحد 18 أيلول 2022 إلى العاصمة البريطانية لندن”.

وأضاف البيان ” وخلال زيارته هذه سيشارك الرئيس نيجيرفان بارزاني إلى جانب قادة وزعماء دول العالم في مراسم توديع الراحلة ملكة المملكة المتحدة”.

وأشار البيان الى أن رئيس إقليم كوردستان “سيحضر الندوات والاجتماعات التي ستعقد على مدار اليومين المخصصين لهذه المراسم الرسمية”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close