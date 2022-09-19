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أربيل تستعد لتنفيذ مشروع إعادة تدوير المياه ومنع الفيضانات

أكد محافظ أربيل عاصمة إقليم كوردستان، أوميد خوشناو، يوم الاثنين، أن مشروع إعادة تدوير المياه سيتم البدء بتنفيذه قبل نهاية السنة الحالية. ‏

جاء ذلك خلال استقبال محافظ أربيل، لوفد من وكالة جايكا اليابانية، برئاسة مدير مكتب العراق في الوكالة جين يونيدا، وفق بيان

‏وذكر خوشناو، بحسب البيان أن “تنفيذ المشروع سيتم قبل نهاية السنة الحالية بميزانية 288 مليون دولار”، مؤكداً في الوقت نفسه أهمية “دور وكالة جايكا اليابانية، لتنفيذ المشاريع المستقبلية في محافظة أربيل”.

من جانبه، عرض مدير مكتب وكالة جايكا اليابانية على محافظ أربيل “التعاقد مع عدد من الشركات اليابانية بهدف منع حدوث الفيضانات في المحافظة”، وفقاً للبيان.

وأوضح أن “الوكالة تقوم في الوقت الحالي بدراسة الموضوع مع الشركات اليابانية المختصة بهذا الشأن”.

‏وبدوره، أبدى محافظ أربيل، استعداده لـ”التنسيق مع الوكالة في تنفيذ العديد من المشاريع، خصوصا أنها كانت ناجحة في مشاريعها السابقة بالمحافظة”.

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