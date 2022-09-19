الأنثروبولوجيا أو علم الانسان: 10 / أنثروبولوجيا الدين

ترجمة د.احمد مغير

أنثروبولوجيا الدين

أنثروبولوجيا الدين هي مجال متخصص للدراسة داخل الأنثروبولوجيا الاجتماعية / الثقافية. منذ البداية ، كان أحد المجالات الرئيسية للأنثروبولوجيا هو المعتقدات والممارسات الدينية والمؤسسات في العالم غير الغربي. والدين، شأنه شأن القرابة، مبدأ تنظيمي مهيمن جدا للمجتمع البشري. وهو مرتبط ارتباطا وثيقا ويؤثر في الاقتصاد ، السياسة ، القرابة ، الأسرة ، الزواج ، اللغة ، الطب ، إلخ.

يمكن تعريف أنثروبولوجيا الدين بأنها مجال دراسي متخصص يهتم بالعلاقة بين المقدس والمجتمع. مصطلح مقدس يعني ما يتم تمييزه أو النظر إليه باحترام كبير وخوف وموقف مبجل. التركيز الرئيسي لأنثروبولوجيا الدين هو فهم وتحليل وشرح العلاقة بين الإنسان والقوة الخارقة للطبيعة والمعتقدات والممارسات والمؤسسات المرتبطة بها. وبالتالي فإن ما يهم عالم الأنثروبولوجيا الدينية ليس مسألة الحقيقة النهائية للدين وتأكيده، بل مسألة لماذا تلتزم مجموعة معينة من الناس بالمعتقدات الدينية؛ العلاقة بين المعتقدات الدينية والعمليات الاجتماعية والثقافية والعوامل التاريخية والإيكولوجية .

يهتم علماء الأنثروبولوجيا الدينية بالتحليل الإثنوغرافي والإثنولوجي العلمي والمنهجي للمعتقدات والممارسات والمؤسسات الدينية والجوانب الأخرى المرتبطة بها مثل السحر ، التدين ، والشفاء القائم على الإيمان ، وامتلاك الروح ، والطوائف ، وحالات الوعي المتغير ، وما إلى ذلك. بشكل عام ، يحقق علماء الأنثروبولوجيا الذين يدرسون الدين ، من بين أمور أخرى ،فيما يلي

– الأصول الاجتماعية للدين.

– دور الدين في تنمية البشرية والمجتمع.

– وظيفة الدين في الحياة اليومية للأفراد والمجتمعات.

– العلاقة بين الدين والجوانب الأخرى للمجتمع والثقافة مثل الاقتصاد والسياسة والطب والسحر وغيرها من جوانب الثقافة والحياة الاجتماعية.

-محتويات المعتقدات والممارسات الدينية.

-القضايا المشتركة بين الأديان .

تعريف الدين

حاول علماء الأنثروبولوجيا وعلماء الاجتماع تعريف الدين بطرق مختلفة. بشكل عام ، يتم تعريف الدين على أنه ذلك الجانب من الثقافة الذي يربط الإنسان بالمقدس والخارق للطبيعة. يهتم الدين أيضا بعلاقة الإنسان بالمدنس أو العلماني ، ويحدد المقدس من المدنس ، ويحدد كيف ولماذا يصبح كائن معين مقدسا أو مدنسا. ووضع تقاليد أو اتفاقيات حول كيفية تصرف البشر في التعامل مع المقدس. وبشكل أكثر تحديدا، يمكن تعريف الدين بأنه نظام من المعتقدات والممارسات والقيم الفلسفية المعنية بتعريف المقدس، وفهم الحياة، والخلاص من مشكلة الوجود البشري. الدين هو نظام من المعتقدات التي تنطوي على قوى خارقة للطبيعة أو كائنات توفر شكلا ومعنى للكون.

وفقا لهوارد ودنيف-هاتيس فإن الدين “يسعى إلى تقديم رؤية شاملة حول كيفية عمل الكون ولماذا. إنه يعالج الأسئلة النهائية لوجودنا: من أين أتينا؟ لماذا نحن كما نحن؟ لماذا يجب أن نموت؟ ” الدين، مثل اللغة، يكمن في أساس الثقافة. في المجتمعات غير الصناعية هو قوة ملزمة افتراضية والقاعدة المهيمنة للحياة اليومية.

أنواع ووظائف الدين

يصنف علماء الأنثروبولوجيا الدين عموما إلى فئتين و هي الأديان العالمية وأديان مجتمعات ما قبل القراءة والكتابة أو التقليدية

ويستند التصنيف، في جملة أمور، إلى ما يلي:

-عدد الأتباع

-وجود أو غياب النصوص المقدسة

– الهيكل المنظم والتدريس الدقيق لعلم اللاهوت

-محاولة نشر الإيمان للآخرين، سواء في شكل التبشير أو آليات أخرى

-التأثير الإيجابي والسلبي للأديان في التاريخ والاقتصاد والسياسة والفن والعلوم والتكنولوجيا ، بما في ذلك الطب ؛ باختصار ، الآثار العالمية للدين.

وبالتالي ، فإن الأديان العالمية هي تلك المعنية بتفسير النصوص المقدسة ونشر الإيمان للآخرين. وتشمل هذه: المسيحية والإسلام والبوذية والهندوسية واليهودية والكونفوشيوسية والشنتوية وغيرها. تهتم أديان المجتمعات التقليدية بشكل رئيسي بالفوائد العملية التي يمكن اكتسابها من الأداء الصحيح للطقوس أو مراعاة المحرمات الصحيحة. وهم أقل اهتماما بالنقاط الدقيقة في اللاهوت أو الخلاص الشخصي. يلعب الدين دورا كبيرا في الحياة اليومية للأفراد والمجتمعات. وهو مرتبط بجوانب أخرى من الثقافة والحياة الاجتماعية. بعض الوظائف الرئيسية للدين تشمل ما يلي:

يقدم الدين تفسيرا حول عالمنا والكون:

تساعد المعتقدات الدينية على تفسير بعض الأسئلة والأحداث المحيرة في حياة الإنسان والعالم الطبيعي. يسعى نظام المعتقدات الدينية في المجتمع إلى تقديم تفسير شامل لكيفية ظهور الكون ، وكيف ولماذا يعمل بالطريقة التي يعمل بها. يحاول الدين أن يواجه بشكل مباشر الأسئلة النهائية التي تهم الجميع: من أين جاء البشر؟ ماذا يفعل البشر هنا؟ ما هي الطبيعة الأساسية للبشر وغيرهم من غير البشر؟ ما هو الموت ولماذا يجب أن يموت الناس؟ الخ.

الدين بمثابة تعبير عن الحياة الجماعية:

المعتقدات والممارسات الدينية توحد الناس في مجتمع أخلاقي واحد. الدين يساعد على تعزيز روح الأخوة بين أتباع نفس العقيدة الدينية. إن مشاركة الطقوس الدينية المختلفة مثل العبادة الجماعية والصلاة والاعياد الدينية وما إلى ذلك غالبا ما تخلق شعورا بالوحدة والانتماء والوحدة بين الممارسين. وبالتالي فإن المعتقدات والممارسات الدينية هي مبادئ تنظيمية مهمة جدا للحياة المجتمعية.

يعمل الدين كوسيلة للتحقق من صحة المجتمع ومعاييره:

يمكن أن تساعد المعتقدات والممارسات الدينية في صنع الالتزام بقيم المجتمع ومعاييره بين أعضائه. فهو يساعد على الحفاظ على النظم الاجتماعية والثقافة وإدامتها. يساعد الناس على الالتزام بمعايير وقيم المجتمع من خلال مساعدتهم على الالتزام بالقيم الاجتماعية / الأخلاقية. ومع ذلك ، فإنه يدعم أيضا القمع الاجتماعي من خلال الحفاظ على الوضع الراهن وهو في دوره الموثق يعمل كأداة للاستغلال والتمييز.

الدين بمثابة قوة للاحتجاج والتغيير الاجتماعي والثقافي: يمكن أن يكون الدين قوة لتعبئة الناس بحثا عن التغيير أو الاحتجاج ضد النظام الاجتماعي والسياسي والاقتصادي الاستغلالي والقمعي السائد. قد يلعب الدين دورا مهما في الحركات الثورية.

كان للأديان العالمية أو المنظمة آثار إيجابية وسلبية قوية على المجتمع. وفيما يتعلق بمساهماتهم الإيجابية، فإن الدين المنظم، ولا سيما التقليد اليهودي-المسيحي، كان قوة رئيسية، من بين أمور أخرى، في تحسين العلل الاجتماعية؛ إعالة الفقراء وحمايتهم؛ تعزيز الفنون، مثل الموسيقى والرسم والأدب والهندسة المعمارية؛ تعليم المحرومين؛ وتعميم الطب العلمي والترويج له. من ناحية أخرى ، فإن الدين المنظم كان له تاثيرات سلبية، من بين أمور أخرى ،احباط العمل العلمي ؛ تشجيع اضطهاد المنشقين وغير الملتزمين؛ دعم الاستعمار والرق والاستغلال؛ الحكم على النساء والأطفال بوضع أدنى في المجتمع؛ تقسيم الناس بمرارة.

الدين والطب

إن أهمية الدين بالنسبة للطب واضحة، خاصة عندما ننظر إلى المجتمعات التقليدية النامية. إن الأيديولوجية الدينية الكامنة وراء الممارسات الصحية لا تقنن الطريقة التي ينبغي أن يتصرف بها الناس فحسب، بل تعطي أيضا شعورا إضافيا بالأمان لأولئك الذين يلتزمون بمبادئ الدين. يرتبط فهم الناس للحياة والموت والصحة والمرض وجميع المصائب الأخرى بنظامهم الديني المعقد. الوظائف النفسية والاجتماعية للدين لها آثار علاجية مهمة. يرتبط الالتزام الديني والالتزام بالقواعد والتعاليم الدينية بالحالة الصحية للأفراد والأسر والمجتمعات. تشير بعض نتائج البحوث إلى أن الأشخاص الذين لديهم انتماء والتزام ديني قوي وجدوا أنهم يتمتعون بصحة عقلية وجسدية أفضل نسبيا من أولئك الذين لديهم التزام ديني منخفض أو معدوم. كما تعتبر درجة معدلات الانتحار أعلى بين الأفراد الذين لديهم التزام ديني أقل.

كانت المعتقدات والممارسات والمؤسسات الدينية أجزاء مهمة من قطاع الرعاية الصحية على مر القرون. كجزء من الطب البديل والطب الشعبي اوالتقليدي، لا يزال الدين يلعب دورا مهما جدا في توفير الرعاية الصحية. ويشهد العديد من الطوائف الدينية المنظمة العلاج والشفاء القائم على العقيدة لبعض المشاكل الصحية الخطيرة مثل الأمراض العقلية ومختلف الأمراض الجسدية والنفس-جسدية الأخرى. في الواقع ، في المناطق والأشخاص الذين يكون الوصول إلى المعالجات الطبية الحديثة محدودا ، فإن الدين والمعتقدات والممارسات والمراكز الطبية التقليدية هي البدائل المتوفرة. حتى في المناطق التي لا توجد مشاكل في الوصول إلى الطب الحديث ، فقد يفضل الكثير من الناس العلاجات التقليدية لمختلف الأمراض .

باختصار، في جميع المجتمعات تقريبا، تشكل المعتقدات والممارسات الدينية أجزاء مهمة من الصحة والرعاية الصحية. في المجتمعات التقليدية، يرتبط الدين والطب التقليدي ارتباطا وثيقا. وفي مثل هذه المجتمعات، تلعب المعتقدات والممارسات الطبية الدينية التقليدية أدوارا هامة في تفسير أسباب الأمراض، وفي رعاية المرضى، وفي علاج الأمراض – الجسدية والنفسية على حد سواء – وغيرها من المصائب (الأحداث السيئة). تصاحب الطقوس الدينية والصلوات جميع عمليات إعداد الأدوية التقليدية وإدارتها على المرضى. ويحتل الأخصائيون الدينيون بوصفهم معالجين طليعة من يتعاملون مع مشكلات الصحة والمرض في كثير من المجتمعات ولا سيما في المجتمعات التقليدية.

تختلف العادات والمعتقدات الغذائية عبر الثقافات. الناس في جميع الثقافات إلى جانب إظهار تفضيل أنواع معينة من الطعام وطرق معينة لإعدادها ؛ وإظهار الأحكام المسبقة التقليدية ضد الأطعمة الأخرى . “في كل مجتمع، يعين الناس بعض العناصر على أنها “غذاء” من مجموعة من المواد النباتية والحيوانية الصالحة للأكل” (هوارد ودنيف-هاتيس). وعلى الرغم من أن أسباب هذه الظروف قد تضيع في بعض الحالات في الماضي، فإن أحد العوامل الرئيسية في هذا التباين هو شكل المعتقدات والممارسات الدينية عبر المجتمعات. وبالتالي فإن مجموعة من الأشخاص الذين يعتنقون شكلا معينا من الدين قد يتجنبون أنواعا معينة من الأطعمة ويفضلون أنواعا أخرى. وقد يكون له آثار إيجابية اوسلبية على صحة ورفاه الأفراد والجماعات والمجتمعات. قد تؤثر المحرمات الغذائية القائمة على المحظورات الدينية أيضا على الصحة.

إن سلوك الناس في طلب الرعاية الصحية يحدده إلى حد كبير المحظور في ديانتهم وبالتالي ، قد يتجنب الأفراد الذين لديهم شعور قوي بالتدين ، على سبيل المثال ، استخدام بعض العلاجات الطبية أو الرعاية الصحية. وبالتالي، فإن تنظيم الأسرة واستخدام وسائل منع الحمل، على سبيل المثال، يعتمدان على هذه العوامل بين أتباع بعض الأديان. وبالتالي فإن القيم الدينية تحدد بشكل كبير اتجاهات الخصوبة في جميع أنحاء العالم. حتى أن بعض الطوائف الدينية تحظر على أعضائها استخدام العلاجات الطبية الحديثة، وتحثهم على الاعتماد فقط على الآليات الدينية مثل الشفاء بالإيمان. قد يلعب الدين أيضا دورا مهما جدا في تشكيل طبيعة ومحتوى أخلاقيات المهنيين الطبيين. قد يشترك المهنيون الطبيون الذين يلتزمون بأشكال مختلفة من الدين في معايير أخلاقية مختلفة فيما يتعلق بالطريقة التي ينبغي بها التعامل مع المرضى ، والتفاعل بين الطبيب والممرضات ، وما إلى ذلك.

ترجمة : د.احمد المغير/ طبيب اختصاصي وباحث

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INTRODUCTION TO SOCIOCULTURAL ANTHROPOLOGY

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