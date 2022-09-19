الإطار التنسيقي يرشح كوردياً لمنصب النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي

تفيد المعلومات أن الإطار التنسيقي ينوي ترشيح نائب كوردي مستقل لشغل منصب النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي الشاغر منذ أكثر من ثلاثة أشهر نتيجة استقالة نواب التيار الصدري.

وسيرشح الإطار التنسيقي النائب الكوردي المستقل محسن المندلاوي لشغل منصب النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي، حيث أن المنصب شاغر منذ (12 حزيران 2022) مع استقالة نواب التيار الصدري (72 نائباً) ومن بينهم النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حاكم الزاملي.

وتشير المعلومات إلى أن الإطار التنسيقي بحث موضوع ترشيح محسن المندلاوي مع الأطراف الكوردستانية والسنة، وحصل على موافقتهم المبدئية على الترشيح، ولهذا الغرض زار وفد من الإطار التنسيقي أربيل خلال الأيام العشرة الأخيرة.

وصرح المتحدث باسم المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، علي الدفاعي، بأن الإطار رشح محسن المندلاوي لشغل منصب النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي، وهناك تفاهمات مع الأطراف الأخرى في هذا السياق، وقد تم حسم الموضوع أولاً داخل الإطار التنسيقي ثم نوقش مع الأطراف الأخرى.

النائب الكوردي المستقل محسن المندلاوي، ولد سنة 1968 في محافظة ديالى، ويسكن العاصمة العراقية بغداد، وفاز في انتخابات (10 تشرين الأول 2021) بـ5385 صوتاً في الدائرة الخامسة بديالى، وحاصل على شهادة بكالوريوس في الإعلام من جامعة الفراهيدي ببغداد.

وأوضح المتحدث باسم المجلس الأعلى الإسلامي العراقي أنهم تشاوروا مع النواب المستقلين أيضاً حول موضوع ترشيح المندلاوي.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط