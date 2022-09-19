الرئيس العراقي يتلقى دعوة رسمية لحضور القمة العربية في الجزائر

تلقى رئيس الجمهورية العراقية برهم صالح دعوة رسمية لحضور القمة العربية في الجزائر.

وجاءت هذه الدعوة عقب استقبال الرئيس الأحد 18 أيلول 2022 في قصر السلام ببغداد، المبعوث الشخصي للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وزير العدل الجزائري السيد حافظ الأختام.

وجاء في بيان صادر عن المكتب الاعلامي لرئاسة الجمهورية العراقية انه “في مستهل اللقاء نقل الوزير، تحيات وتقدير الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى الرئيس برهم صالح، وسلمه دعوة رسمية لحضور القمة العربية المزمع تنظيمها في الجزائر في تشرين الثاني القادم”.

وحسب البيان ان الرئيس العراقي حمّل الوزير الجزائري “تحياته وتقديره إلى الرئيس عبد المجيد تبون، وأكّد قبول الدعوة لحضور القمة ودعمها والمشاركة الفاعلة فيها وإنجاحها باعتبارها مؤتمراً مهماً لتوحيد الجهود وتعزيز العمل العربي المشترك”.

وبحث الجانبان “العلاقات الثنائية بين البلدين وأهمية العمل على تعزيزها في مختلف المجالات والتنسيق المشترك وبما يحقق المصالح المشتركة، حيث تم التطرق إلى القضايا العربية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، والتأكيد على أهمية التنسيق المشترك لتخفيف توترات المنطقة وإنهاء الأزمات القائمة في المنطقة العربية”، وفقا للبيان.

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