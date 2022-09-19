الرئيس نيجيرفان بارزاني يشارك في مراسم إبداء التقدير للملكة إليزابيث الثانية

بعد أن قدم فخامة رئيس إقليم كوردستان، السيد نيجيرفان بارزاني، مساء اليوم الأحد، ١٨ أيلول ٢٠٢٢، تعازيه لجلالة الملك تشارلز الثالث والعائلة المالكة وشعب وحكومة المملكة المتحدة ودول الكومنويلث خلال مراسم أقيمت بقصر برمينغهام الملكي، شارك فخامته الليلة في مبنى برلمان المملكة المتحدة وأمام نعش الملكة الراحلة إليزابيث الثانية، في مراسم إبداء التقدير وتوديع جثمان الملكة، وكان برفقة فخامته سعادة السفيرالعراقي لدى المملكةالمتحدة وزوجته وممثل حكومة إقليم كوردستان في بريطانيا.

وقد شارك فخامة الرئيس نيجيرفان بارزاني، مساء اليوم، إلى جانب رؤساء وزعماء وقادة دول العالم، تلبية لدعوة رسمية من الحكومة البريطانية، في مراسم العزاء والتوديع للملكة الراحلة للمملكة المتحدة، والتي أقيمت في لندن. وسيشارك غداً الاثنين في جلسة العزاء الأخيرة في كنيسة ويستمنستر، ثم في مراسم أخرى ستقام في وزارة خارجية المملكة المتحدة، حيث سيدون تعازيه في سجل التعازي.

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