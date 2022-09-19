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الرئیس بارزاني یعزي عائلة ژینا أميني

الرئیس بارزاني یعزي عائلة ژینا أميني

قدم الزعيم الكوردي مسعود بارزاني ، تعازيه لعائلة الشابة الكوردية ژینا أميني ، التي كانت قد توفيت الجمعة الماضية ، اثر تعرضها للضرب المبرح من قبل ماتسمى بـ”شرطة الاخلاق” في العاصمة الإيرانية طهران.

بيان مقتضب منالرئيس البارزاني :قال ان الرئيس مسعود بارزاني اتصل هاتفياً بعائلة أميني ، مساء امس الاحد ، وعبر لهم عن تعازيه ومواساته بوفاة ژینا أميني ، متمنياً لهم الصبر والسلوان وتحقيق العدالة .

وكانت ژینا أميني (22 عاما) في زيارة لاقارب لهم في طهران مع عائلتها عندما أوقفتها ، الأربعاء ، وحدة ماتسمى بـ”شرطة الاخلاق” المكلفة بفرض قواعد اللباس الصارمة على النساء بما في ذلك الحجاب.

وبسبب تعرضها للضرب المبرح من قبل الشرطة ، تم نقلها الى المشفى ، لتتوفى الجمعة ، بعد أن قضت 3 أيام في غيبوبة.

وقد دُفن جثمانها ، صباح السبت ، في مسقط رأسها مدينة سقز، على بعد 460 كيلومترا من طهران.

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